Как приготовить вкусную запеканку из макарон с сыром

Для запеканки лучше всего подходят мелкие и средние виды пасты

Запеканка из макарон и сыра Фото: freepik.com

Запеканка из макарон сыром – это, пожалуй, самый распространенный рецепт запеканки. Блюдо станет отличным завтраком, подойдет на обед и даже на ужин.

Рецепт запеканки из макарон и сыра

Макароны с сыром Фото: depositphotos.com

Блюдо получается очень вкусным. Оно покоряет своей нежностью и аппетитной сырной корочкой.

Ингредиенты:

200 г макарон

300 г сыра

3 ст. л. муки

600 мл молока

40 г сливочного масла

соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

В сотейнике необходимо смешать муку, молоко, масло, добавить соль и перец. Полученную смесь следует поставить на средний огонь, и, постоянно помешивая, держать до загустения. Затем необходимо в подсоленной воде отварить макароны до полуготовности и откинуть их на дуршлаг. Сыр нужно измельчить с помощью крупной терки. Сыр разделить на три равные части, одну из них добавить в соус. После чего макароны смешать с соусом. Половину полученной смеси выложить в смазанную маслом форму, сверху присыпать тертым сыром (1/3 часть). Затем еще слой макарон и слой сыра. Форму надо накрыть фольгой и поставить на 25 минут в духовку. После чего фольгу можно снять и запекать еще 40 минут, пока не появится сырная корочка.

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Чем можно разнообразить запеканку из макарон?

В запеканку можно добавить грибы, любые овощи, рыбу, мясо, остатки колбасы или ветчины. Главное помнить, что запеканка получится только в том случае, если она "держит" основной вкус. В данном случае вкус макарон. Все остальное – только добавка, и ее должно быть немного. Для запеканки отлично подойдут и те продукты, которые остались от вчерашнего ужина. Например, макароны и отварная куриная грудка.

Рецепт запеканки из макарон и отварной куриной грудки

Запеканка из макарон с курицей Фото: depositphotos.com

На разогретую сковородку налить оливкового масла и выложить мелко нарезные кусочки куриной грудки и лука. Все обжаривается до золотистого цвета. Форму, где будет запекаться блюдо, нужно смазать маслом и выложить в нее макароны. Можно все сразу, можно половину, все зависит от того, сколько слоев будет в запеканке. Если есть время, можно потратить время и сделать 4 слоя, чередуя макароны и курицу с луком. Если нет – выложить все макароны сразу, а на них луково-куриный слой. Затем в миске необходимо взбить 3 яйца, добавить 100-150 г сметаны (сливок) и 50-70 мл молока. Все еще раз перемешать, посолить, поперчить. Затем в полученную массу следует добавить 100 г измельченного на крупной терке сыра. Полученным соусом нужно залить макароны с курицей и поставить в разогретую духовку. Запеканка будет готова через 30 минут. Ее можно вытаскивать и, остудив, нарезать на порции. Такой рецепт станет хорошей идеей для тех, кто ищет что-нибудь быстрое и вкусное.

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