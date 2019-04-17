Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом
Фарш для чебуреков желательно взять домашний
Классические чебуреки с мясом готовят из пресного бездрожжевого теста на воде. В качестве начинки используется жирная баранина с луком и перцем (ее можно заменить говядиной). Жарят чебуреки в большом количестве растительного масла и подают горячими.
Сочные чебуреки с мясом: рецепт
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Вода – 250 мл
- Растительное масло – 1 ч.л.
- Соль по вкусу
- Фарш – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода или бульон – 4 ст.л.
- Зелень
Рецепт приготовления:
- Муку просеять с солью. Сделать в центре лунку и добавить в нее воду и масло. Замесить эластичное тесто. Завернуть его в пищевую пленку и оставить на 1 час при комнатной температуре.
- В мясной фарш добавить измельченный лук, рубленую зелень, соль, перец и воду. Тщательно перемешать. Накрыть миску с фаршем пищевой пленкой и убрать в холодильник на полчаса.
- Готовое тесто обмять, разделить на равные части весом около 60 г и скатать их в шарики. Каждый шарик теста раскатать скалкой в тонкую лепешку.
- На одну половину лепешки выложить 2 ст.л. фарша, отступив от края несколько сантиметров. Смазать края лепешки холодной водой, накрыть второй половиной и пройтись по краю вилкой, прижимая тесто.
- Перед жаркой накрыть чебуреки полотенцем, чтобы тесто не заветрилось. Разогреть в сковороде растительное масло и обжарить чебурек с каждой стороны.
- Готовые чебуреки выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить самые вкусные блины с мясом. Мы также делились рецептом идеальных котлет из фарша.
Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:
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Источник: Сегодня