Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Фарш для чебуреков желательно взять домашний

Чебуреки с фаршем Фото: Getty Images

Классические чебуреки с мясом готовят из пресного бездрожжевого теста на воде. В качестве начинки используется жирная баранина с луком и перцем (ее можно заменить говядиной). Жарят чебуреки в большом количестве растительного масла и подают горячими.

Сочные чебуреки с мясом: рецепт

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Вода – 250 мл

Растительное масло – 1 ч.л.

Соль по вкусу

Фарш – 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Вода или бульон – 4 ст.л.

Зелень

Рецепт приготовления:

Муку просеять с солью. Сделать в центре лунку и добавить в нее воду и масло. Замесить эластичное тесто. Завернуть его в пищевую пленку и оставить на 1 час при комнатной температуре. В мясной фарш добавить измельченный лук, рубленую зелень, соль, перец и воду. Тщательно перемешать. Накрыть миску с фаршем пищевой пленкой и убрать в холодильник на полчаса. Готовое тесто обмять, разделить на равные части весом около 60 г и скатать их в шарики. Каждый шарик теста раскатать скалкой в тонкую лепешку. На одну половину лепешки выложить 2 ст.л. фарша, отступив от края несколько сантиметров. Смазать края лепешки холодной водой, накрыть второй половиной и пройтись по краю вилкой, прижимая тесто. Перед жаркой накрыть чебуреки полотенцем, чтобы тесто не заветрилось. Разогреть в сковороде растительное масло и обжарить чебурек с каждой стороны. Готовые чебуреки выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить самые вкусные блины с мясом. Мы также делились рецептом идеальных котлет из фарша.

Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:

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