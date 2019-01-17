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Как приготовить вкусные домашние эклеры

Рецепт эклером со сливочным кремом и шоколадной помадкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:51
Домашние эклеры с шоколадной глазурью
Домашние эклеры с шоколадной глазурью

Эклеры – это вкусные пирожные из заварного теста с кремом внутри. Создание эклера приписывается французскому кулинару XIX века Мари-Антуану Карему. Название десерта происходит от французского слова éclair (молния). 

Эклеры со сливочным кремом и шоколадной помадкой

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г сливочного масла
  • 4 яйца
  • 1/2 ч. л. соли
  • 250 мл воды
  • 180 г муки

Для крема:

  • 200 мл сливок 35%
  • 250 г маскарпоне
  • 6 ст. л. сахарной пудры

Для помадки:

  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 ст. л. молока

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Рецепт приготовления:

  1. Вскипятить воду, добавить масло и соль. Размешать. В кипящую воду всыпать муку, хорошо размешать. Массу немного остудить и ввести по одному яйца, каждый раз хорошо перемешивая миксером.
  2. Противень застелить пекарской бумагой, промаслить и отсадить кондитерским мешком эклеры. Выпекать при 180 градусах 35 мин. Дверцу духовки во время выпечки открывать не рекомендуется.
  3. Пока пекутся эклеры, приготовить помадку. В кастрюльку выложить масло, сахар, просеянный какао-порошок и молоко. Проварить до загустения (можно добавить 1 ч. л. муки)
  4. Для крема взбить холодные сливки и сахарную пудру до пиков. Затем добавить маскарпоне, размешивая венчиком.
  5. Готовые эклеры начинить кремом с помощью кондитерского мешка или шприца. Сверху полить помадкой. 

Напомним, ранее мы делились рецептом самых вкусных эклеров с заварным кремом. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить медовик с заварным кремом.

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Источник: Сегодня
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