Как приготовить вкусные домашние эклеры
Рецепт эклером со сливочным кремом и шоколадной помадкой
Эклеры – это вкусные пирожные из заварного теста с кремом внутри. Создание эклера приписывается французскому кулинару XIX века Мари-Антуану Карему. Название десерта происходит от французского слова éclair (молния).
Эклеры со сливочным кремом и шоколадной помадкой
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г сливочного масла
- 4 яйца
- 1/2 ч. л. соли
- 250 мл воды
- 180 г муки
Для крема:
- 200 мл сливок 35%
- 250 г маскарпоне
- 6 ст. л. сахарной пудры
Для помадки:
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. какао-порошка
- 1/2 стакана сахара
- 2 ст. л. молока
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Рецепт приготовления:
- Вскипятить воду, добавить масло и соль. Размешать. В кипящую воду всыпать муку, хорошо размешать. Массу немного остудить и ввести по одному яйца, каждый раз хорошо перемешивая миксером.
- Противень застелить пекарской бумагой, промаслить и отсадить кондитерским мешком эклеры. Выпекать при 180 градусах 35 мин. Дверцу духовки во время выпечки открывать не рекомендуется.
- Пока пекутся эклеры, приготовить помадку. В кастрюльку выложить масло, сахар, просеянный какао-порошок и молоко. Проварить до загустения (можно добавить 1 ч. л. муки)
- Для крема взбить холодные сливки и сахарную пудру до пиков. Затем добавить маскарпоне, размешивая венчиком.
- Готовые эклеры начинить кремом с помощью кондитерского мешка или шприца. Сверху полить помадкой.
Напомним, ранее мы делились рецептом самых вкусных эклеров с заварным кремом. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить медовик с заварным кремом.
Источник: Сегодня