Как приготовить вкусные дрожжевые пирожки с яблоками

Рецепт пышных и мягких пирожков с яблочной начинкой

Пирожки с яблочной начинкой Фото: Depositphotos

Дрожжевые пирожки с яблочной начинкой – это выпечка, которая знакома всем с детства. Их можно готовить с тертыми яблоками, с порезанными кубиками, с яблочным пюре.

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В нашем рецепте фрукты нарезаются кусочками и припускаются в сливочном масле с использованием корицы и гвоздики. По желанию вы можете добавить в начинку ваниль, лимонную цедру или изюм.

Дрожжевые пирожки с яблоками в духовке

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

1,5-2 ч.л. сухих дрожжей

125 мл молока

Щепотка соли

2 ст.л. сахара

Взбитое яйцо – для смазывания

Для начинки:

2-3 средних яблока

Гвоздика

Корица

20 г сливочного масла

Сахар – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Растворить дрожжи и 1 ст.л. сахара в 4 ст.л. теплого молока. Дать постоять 10-15 минут. Перемешать. Муку смешать с солью и 1 ст.л. сахара, добавить оставшееся молоко, сухие дрожжи и замесить тесто. Накрыть влажной салфеткой и оставить подходить на 1 час в теплом месте, после чего обмять. Оставить еще на 30 минут. Для начинки яблоки некрупно порезать и припустить в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут). Когда тесто подойдет во второй раз, разделить его на кусочки и сформировать из них шарики. Шарики расплющить, положить в центр начинки и сформировать пирожки. Пирожки выложить на противень, накрыть влажной салфеткой и дать постоять 30 минут. Смазать взбитым яйцом. Выпекать пирожки около 25 минут в разогретой до 200 С духовке. Достать из печи и накрыть чистым кухонным полотенцем.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками, которые можно приготовить на Яблочный Спас. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.

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