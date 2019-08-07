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Как приготовить вкусные дрожжевые пирожки с яблоками

Рецепт пышных и мягких пирожков с яблочной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Пирожки с яблочной начинкой
Пирожки с яблочной начинкой
Фото: Depositphotos

Дрожжевые пирожки с яблочной начинкой – это выпечка, которая знакома всем с детства. Их можно готовить с тертыми яблоками, с порезанными кубиками, с яблочным пюре. 

Смотрите видео, как приготовить яблочный кекс:

В нашем рецепте фрукты нарезаются кусочками и припускаются в сливочном масле с использованием корицы и гвоздики. По желанию вы можете добавить в начинку ваниль, лимонную цедру или изюм.

Дрожжевые пирожки с яблоками в духовке

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 1,5-2  ч.л. сухих дрожжей 
  • 125 мл молока
  • Щепотка соли
  • 2 ст.л. сахара
  • Взбитое яйцо – для смазывания

Для начинки:

  • 2-3 средних яблока
  • Гвоздика
  • Корица
  • 20 г сливочного масла
  • Сахар – 1-2 ст.л.

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Способ приготовления:

  1. Растворить дрожжи и 1 ст.л. сахара в 4 ст.л. теплого молока. Дать постоять 10-15 минут. Перемешать.
  2. Муку смешать с солью и 1 ст.л. сахара, добавить оставшееся молоко, сухие дрожжи и замесить тесто. 
  3. Накрыть влажной салфеткой и оставить подходить на 1 час в теплом месте, после чего обмять. Оставить еще на 30 минут.
  4. Для начинки яблоки некрупно порезать и припустить в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут).
  5. Когда тесто подойдет во второй раз, разделить его на кусочки и сформировать из них шарики.
  6. Шарики расплющить, положить в центр начинки и сформировать пирожки.
  7. Пирожки выложить на противень, накрыть влажной салфеткой и дать постоять 30 минут. Смазать взбитым яйцом.
  8. Выпекать пирожки около 25 минут в разогретой до 200 С духовке.
  9. Достать из печи и накрыть чистым кухонным полотенцем.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками, которые можно приготовить на Яблочный Спас. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.

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Источник: Сегодня
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