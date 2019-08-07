Как приготовить вкусные дрожжевые пирожки с яблоками
Рецепт пышных и мягких пирожков с яблочной начинкой
Дрожжевые пирожки с яблочной начинкой – это выпечка, которая знакома всем с детства. Их можно готовить с тертыми яблоками, с порезанными кубиками, с яблочным пюре.
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В нашем рецепте фрукты нарезаются кусочками и припускаются в сливочном масле с использованием корицы и гвоздики. По желанию вы можете добавить в начинку ваниль, лимонную цедру или изюм.
Дрожжевые пирожки с яблоками в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 1,5-2 ч.л. сухих дрожжей
- 125 мл молока
- Щепотка соли
- 2 ст.л. сахара
- Взбитое яйцо – для смазывания
Для начинки:
- 2-3 средних яблока
- Гвоздика
- Корица
- 20 г сливочного масла
- Сахар – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
- Растворить дрожжи и 1 ст.л. сахара в 4 ст.л. теплого молока. Дать постоять 10-15 минут. Перемешать.
- Муку смешать с солью и 1 ст.л. сахара, добавить оставшееся молоко, сухие дрожжи и замесить тесто.
- Накрыть влажной салфеткой и оставить подходить на 1 час в теплом месте, после чего обмять. Оставить еще на 30 минут.
- Для начинки яблоки некрупно порезать и припустить в сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут).
- Когда тесто подойдет во второй раз, разделить его на кусочки и сформировать из них шарики.
- Шарики расплющить, положить в центр начинки и сформировать пирожки.
- Пирожки выложить на противень, накрыть влажной салфеткой и дать постоять 30 минут. Смазать взбитым яйцом.
- Выпекать пирожки около 25 минут в разогретой до 200 С духовке.
- Достать из печи и накрыть чистым кухонным полотенцем.
Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками, которые можно приготовить на Яблочный Спас. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.
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