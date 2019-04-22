Как приготовить вкусные и необычные куличи на Пасху

Рецепты пасхальной выпечки могут быть очень оригинальными

С шоколадной начинкой, орехово-карамельным пралине и оригинальным декором. Такой бывает выпечка Пасхи. И глаз радует, и захватывает вкусом, и дольше остается аппетитной. Мы расскажем о самых интересных альтернативах классическому куличу.

С выпечкой шеф-кондитер Марина Иванченко привыкла экспериментировать – разрабатывает ее нетрадиционные рецепты. Поэтому и пасхальные куличи не стали исключением.

"То, что удивит каждую хозяйку – это необычный ореховый кулич. И начинка у него будет орехово-карамельная", – комментирует кондитер.

Тесто в таком – из миндальной муки, дрожжей и опары. Ореховая начинка размазана по тесту. Есть и шоколадный двухцветный кулич. Тесто для него ночь держат в холодильнике.

"Это так называемая холодная ферментация. Такой кулич тоже будет долго сохранять свою ​​структуру и будет влажным", – говорит Марина.

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К шоколадной начинке подходит апельсиновая цедра. А вот для панеттоне – традиционного в Италии – несколько дней замачивают цукаты. Тесто для него подходит несколько раз.

Необычно украсить выпечку можно подожженной меренгой.

"На облаках беленьких будут у нас перышки. А сверху покроем съедобным золотом", – рассказывает шеф-кондитер.

Дольше мягкой будет итальянский кулич панеттоне. Им лакомятся до двух недель. А шоколадный и орехово-карамельный куличи могут сохранять свежесть до недели.

Напомним, ранее мы делились классическим рецептом творожной пасхи.

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