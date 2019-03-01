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Как приготовить вкусные рогалики: рецепт для хлебопечки

Вы можно использовать любую начинку на свой вкус или обойтись без нее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Домашние рогалики
Домашние рогалики
Фото: Pixabay

Если у вас есть домашняя хлебопечка, приготовление дрожжевого теста для рогаликов значительно упрощается. А сама выпечка выходит пышной, мягкой и вкусной.

Рогалики в хлебопечке

Ингредиенты на 18 штук:

  • 3/4 стакана воды
  • 1 яйцо
  • 3 стакана муки
  • Щепотка соли
  • 4 ст.л. сахара
  • 5 ст.л. сливочного масла
  • 3 ст.л. сухого молока
  • 1 1/2 ч.л. сухих дрожжей
  • Яйцо или молоко для смазывания

Для начинки:

  • Густой джем
  • Шоколадная паста

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Рецепт приготовления:

  1. Замесить тесто, используя режимы "Замес" и "Первый подъем". Затем переложить тесто на рабочую поверхность и месить руками еще несколько минут.
  2. Разделить тесто на 18 частей, скатать в шарики, накрыть их влажным полотенцем. Раскатать каждую порцию теста в треугольники, выложить на широкий край начинку и свернуть рулетом. Сбрызнуть рогалики водой и дать постоять 40 минут.
  3. Уложить рогалики на смазанный маслом противень, с помощью силиконовой кисточки покрыть поверхность теста взбитым яйцом. Выпекать около 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные рогалики с маком и орехами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить слойки с яблоками и творогом.

Смотрите видео, как приготовить синнабоны с корицей:

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Источник: Сегодня
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