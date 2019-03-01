Как приготовить вкусные рогалики: рецепт для хлебопечки
Вы можно использовать любую начинку на свой вкус или обойтись без нее
Если у вас есть домашняя хлебопечка, приготовление дрожжевого теста для рогаликов значительно упрощается. А сама выпечка выходит пышной, мягкой и вкусной.
Рогалики в хлебопечке
Ингредиенты на 18 штук:
- 3/4 стакана воды
- 1 яйцо
- 3 стакана муки
- Щепотка соли
- 4 ст.л. сахара
- 5 ст.л. сливочного масла
- 3 ст.л. сухого молока
- 1 1/2 ч.л. сухих дрожжей
- Яйцо или молоко для смазывания
Для начинки:
- Густой джем
- Шоколадная паста
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Рецепт приготовления:
- Замесить тесто, используя режимы "Замес" и "Первый подъем". Затем переложить тесто на рабочую поверхность и месить руками еще несколько минут.
- Разделить тесто на 18 частей, скатать в шарики, накрыть их влажным полотенцем. Раскатать каждую порцию теста в треугольники, выложить на широкий край начинку и свернуть рулетом. Сбрызнуть рогалики водой и дать постоять 40 минут.
- Уложить рогалики на смазанный маслом противень, с помощью силиконовой кисточки покрыть поверхность теста взбитым яйцом. Выпекать около 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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Источник: Сегодня