Как приготовить вкусные рогалики: рецепт для хлебопечки

Вы можно использовать любую начинку на свой вкус или обойтись без нее

Домашние рогалики Фото: Pixabay

Если у вас есть домашняя хлебопечка, приготовление дрожжевого теста для рогаликов значительно упрощается. А сама выпечка выходит пышной, мягкой и вкусной.

Рогалики в хлебопечке

Ингредиенты на 18 штук:

3/4 стакана воды

1 яйцо

3 стакана муки

Щепотка соли

4 ст.л. сахара

5 ст.л. сливочного масла

3 ст.л. сухого молока

1 1/2 ч.л. сухих дрожжей

Яйцо или молоко для смазывания

Для начинки:

Густой джем

Шоколадная паста

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Рецепт приготовления:

Замесить тесто, используя режимы "Замес" и "Первый подъем". Затем переложить тесто на рабочую поверхность и месить руками еще несколько минут. Разделить тесто на 18 частей, скатать в шарики, накрыть их влажным полотенцем. Раскатать каждую порцию теста в треугольники, выложить на широкий край начинку и свернуть рулетом. Сбрызнуть рогалики водой и дать постоять 40 минут. Уложить рогалики на смазанный маслом противень, с помощью силиконовой кисточки покрыть поверхность теста взбитым яйцом. Выпекать около 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные рогалики с маком и орехами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить слойки с яблоками и творогом.

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