Как приготовить вкусные салаты на зиму из кабачков

Из кабачков получаются вкуснейшие салаты, которые без проблем могут храниться всю зиму

Салаты на зиму из кабачков помогут разнообразить ваш рацион в холодное время года. Они хороши тем, что не требуют последующей обработки, их сразу можно подать к столу.

Благодаря своему нейтральному вкусу кабачки отлично сочетаются с самыми разными овощами: помидорами, болгарским перцем, морковью, огурцами, луком и чесноком.

Салат на зиму с кабачками, помидорами и перцем

Салаты на зиму из кабачков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг очищенных кабачков

1,5 кг помидоров

4 болгарских перца

5-6 зубчиков чеснока

100 г сахара

1 ст. л. поваренной соли

1 ст. л. уксуса 9%

1 ст. л. растительного масла

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Способ приготовления:

Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см). Помидоры нарезать средними кубиками. Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками. Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая. Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать. За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня. Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л. Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Салат на зиму с рисом и кабачками

Салат с рисом и кабачками на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 стакан (250 мл) риса

500 мл воды

600 г лука

180 мл растительного масла

600 г моркови

600 г болгарского перца (вес очищенных овощей)

1 кг 300 г помидоров

2,5 ст. л. соли

2,5 ст. л. сахара

2,5 кг кабачков (вес очищенных овощей)

5 зубчиков чеснока

3 ст. л. уксуса 9%

Смотрите видео, как выбирать кабачковую икру:

Способ приготовления:

Промойте рис, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на среднем огне и варите несколько минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой, пока готовите остальное. Крупа должна быть слегка недоваренной. Нарежьте лук небольшими полосками и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте около 10 минут на умеренном огне до полупрозрачности. Всыпьте морковь, натертую на крупной терке, и готовьте еще 10 минут. Нарежьте перец кубиками и выложите в сковороду. Тушите 10 минут. Помидоры разделите на небольшие кусочки и поместите в отдельную большую кастрюлю. Выложите туда зажарку и поставьте на огонь вместо сковороды. Приправьте овощи солью и сахаром и тушите, пока помидоры не дадут сок. Очищенные от шкурки и семян кабачки нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю. Минут через 15 добавьте крупу, измельченный чеснок и уксус. Если в рисе осталась вода, слейте ее. Перемешайте и готовьте еще пару минут. Распределите салат по банкам и закатайте. Держите заготовку в сухом и прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Салат "Кабачки по-корейски" на зиму

Кабачки по-корейски с морковью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 молодой кабачок

1 морковь

1 огурец

1/2 сладкого перца

Зонтики укропа – по вкусу

Кинза или другая зелень – по вкусу

2/3 стакана яблочного уксуса

2/3 стакана растительного масла

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Натереть кабачок и морковь на терке для корейской морковки. Огурцы и перец нарезать тонкой соломкой. Перемешать овощи, добавить мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей. Разложить овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготавливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать. Для заправки смешать уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше. Залить банки заправкой, закрыть крышками, встряхнуть. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике. Для консервирования салата прикрыть литровые банки крышками и стерилизовать 40 минут. Закатать, перевернуть вверх дном на полотенце и дать полностью остыть. Хранить кабачки по-корейски в прохладном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами заготовок из кабачков.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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