Как приготовить вкусные салаты на зиму из кабачков
Из кабачков получаются вкуснейшие салаты, которые без проблем могут храниться всю зиму
Салаты на зиму из кабачков помогут разнообразить ваш рацион в холодное время года. Они хороши тем, что не требуют последующей обработки, их сразу можно подать к столу.
Благодаря своему нейтральному вкусу кабачки отлично сочетаются с самыми разными овощами: помидорами, болгарским перцем, морковью, огурцами, луком и чесноком.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг очищенных кабачков
- 1,5 кг помидоров
- 4 болгарских перца
- 5-6 зубчиков чеснока
- 100 г сахара
- 1 ст. л. поваренной соли
- 1 ст. л. уксуса 9%
- 1 ст. л. растительного масла
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Способ приготовления:
- Кабачки нарезать кубиками среднего размера (1,5-2 см).
- Помидоры нарезать средними кубиками.
- Болгарский перец очистить от семян и нарезать квадратиками.
- Нарезанные помидоры положить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить сахар и соль, аккуратно перемешать. Довести до кипения и варить помидоры 10 минут, периодически перемешивая.
- Затем добавить кабачки и перец. Влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, варить овощи 30 минут. За 15 минут до готовности добавить рубленый или пропущенный через пресс чеснок. Периодически аккуратно помешивать.
- За 1-2 минуты до готовности добавить уксус и сразу же накрыть крышкой. Довести до кипения и снять с огня.
- Разлить в горячем виде по стерилизованным банкам и закрыть простерилизованными крышками. Получится 3 банки, объемом 0,45 л.
- Закупоренные банки сразу перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 стакан (250 мл) риса
- 500 мл воды
- 600 г лука
- 180 мл растительного масла
- 600 г моркови
- 600 г болгарского перца (вес очищенных овощей)
- 1 кг 300 г помидоров
- 2,5 ст. л. соли
- 2,5 ст. л. сахара
- 2,5 кг кабачков (вес очищенных овощей)
- 5 зубчиков чеснока
- 3 ст. л. уксуса 9%
Смотрите видео, как выбирать кабачковую икру:
Способ приготовления:
- Промойте рис, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения на среднем огне и варите несколько минут. Снимите с огня и оставьте под крышкой, пока готовите остальное. Крупа должна быть слегка недоваренной.
- Нарежьте лук небольшими полосками и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте около 10 минут на умеренном огне до полупрозрачности. Всыпьте морковь, натертую на крупной терке, и готовьте еще 10 минут.
- Нарежьте перец кубиками и выложите в сковороду. Тушите 10 минут. Помидоры разделите на небольшие кусочки и поместите в отдельную большую кастрюлю. Выложите туда зажарку и поставьте на огонь вместо сковороды.
- Приправьте овощи солью и сахаром и тушите, пока помидоры не дадут сок. Очищенные от шкурки и семян кабачки нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю.
- Минут через 15 добавьте крупу, измельченный чеснок и уксус. Если в рисе осталась вода, слейте ее. Перемешайте и готовьте еще пару минут. Распределите салат по банкам и закатайте.
- Держите заготовку в сухом и прохладном месте вдали от солнечных лучей.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 молодой кабачок
- 1 морковь
- 1 огурец
- 1/2 сладкого перца
- Зонтики укропа – по вкусу
- Кинза или другая зелень – по вкусу
- 2/3 стакана яблочного уксуса
- 2/3 стакана растительного масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Натереть кабачок и морковь на терке для корейской морковки.
- Огурцы и перец нарезать тонкой соломкой.
- Перемешать овощи, добавить мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.
- Разложить овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготавливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.
- Для заправки смешать уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.
- Залить банки заправкой, закрыть крышками, встряхнуть. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике.
- Для консервирования салата прикрыть литровые банки крышками и стерилизовать 40 минут. Закатать, перевернуть вверх дном на полотенце и дать полностью остыть.
- Хранить кабачки по-корейски в прохладном месте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами заготовок из кабачков.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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