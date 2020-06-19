Как заготовить вкусные салаты с рисом на зиму: ТОП-6 рецептов
Лучшие рецепты салатов с рисом на зиму
Салат на зиму с рисом – это отличная домашняя заготовка. Она выручит, если вам нужно будет срочно приготовить вкусный ужин без лишних хлопот.
Салаты с рисом и овощами можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве дополнения к отварному картофелю или запеченному мясу. Время приготовления любого салата с рисом на зиму – около часа.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст. л.
- Рис – 1 стакан
- Масло растительное – 100 мл
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Способ приготовления:
- Вымыть болгарский перец, удалить семена. Нарезать овощ мелкими кубиками.
- Очистить и нарезать мелкими кубиками репчатый лук.
- Очистить и натереть на терке морковь.
- Рис залить 2,5 стаканами воды. Довести воду до кипения. Убавить огонь и варить рис 25 минут.
- На сковороду выложить все подготовленные овощи, налить растительное масло. Обжарить овощи буквально 1-2 минуты. Сверху на овощи выложить рис, добавить сразу же томатную пасту.
- Все хорошо перемешать. Тушить все вместе на умеренном огне 10 минут.
- Вымыть и простерилизовать стеклянную 0,5 банку. Выложить в нее салат.
- С помощью закаточного ключа закатать крышку. Хранить салат в темном и прохладном месте.
Смотрит видео с рецептами вкусных заготовок от Алексея Суханова:
Ингредиенты:
- Помидоры – 3 кг
- Лук – 1 кг
- Перец – 1 кг
- Морковь – 1 кг
- Круглый рис – 200 г
- Растительное масло – 0,5 л
- Соль – 1 ст.л. без горки
- Сахар – 1 ст.л. или по вкусу
Способ приготовления:
- Помидоры и морковь пропустить через мясорубку.
- Лук и перец мелко порезать. Рис хорошо промыть.
- В большую эмалированную посуду вылить растительное масло, положить соль и сахар.
- Затем выложить подготовленные овощи и рис.
- Довести все до кипения и варить в течение часа на слабом огне. Периодически помешивать, чтобы салат не пригорел.
- Готовый салат в горячем виде разложить по банкам.
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Морковь – 1 шт.
- Рис белый – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Сахар-песок – 30 г
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Рис промыть, залить 5 стаканами воды и варить до полуготовности. Затем выложить в дуршлаг, промыть водой.
- Кабачки помыть, снять кожицу и порезать кубиками. Лук нарезать кубиками, чеснок порубить ножом, морковь натереть на крупной терке.
- Обжарить в сковороде на растительном масле морковь с луком в течение 5 минут.
- Добавить кабачки, томатную пасту, соль, сахарный песок и молотый перец. Перемешать, накрыть сковороду крышкой и тушить 30 минут. За 5 минут до окончания приготовления положить в салат рис и рубленый чеснок.
- Разложить горячий салат в стерилизованные банки, закатать прокипяченными крышками и перевернуть вверх дном. Накрыть закатки одеялом и дать остыть в течение 18 часов. Убрать на хранение до употребления.
Ингредиенты:
- Морковь – 1 кг
- Лук – 1 кг
- Болгарский перец – 1 кг
- Помидоры – 1 кг
- Рис – 1 стакан
- Растительное масло -350 мл
- Уксус – 0,5 стакана
- Поваренная соль – 1,5 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Овощи хорошо помыть и почистить.
- Рис промыть и отварить 7-10 минут в подсоленной воде в соотношении 1:3.
- Отварной рис промыть под холодной водой, чтобы он остался рассыпчатым.
- Морковь натереть. В большую емкость положить морковь, влить растительное масло, добавить соль, сахар и уксус.
- Тушить или обжаривать на сильном огне 10 минут.
- За это время нарезать лук, добавить его к моркови и тушить еще 5 минут.
- Добавить нарезанный перец и тушить еще 5 минут.
- Произвольно нарезать помидоры, добавить к остальным овощам, тушить еще 5 минут.
- Всыпать отварной рис, тушить все вместе 30 минут, периодически помешивая.
- Банки хорошо помыть и стерилизовать. Разложить салат по банкам и закатать. Из указанных ингредиентов получается 10 пол-литровых баночек или 5 литровых.
Ингредиенты:
- Рис – 100 г
- Капуста белокочанная – 300 г
- Помидоры – 200 г
- Морковь – 80 г
- Лук репчатый – 80 г
- Растительное масло – 50 мл
- Уксус – 40 мл
- Соль – 2,5 г
- Сахар 2,5 – г
- Чеснок – 5 г
Способ приготовления:
- Лук и морковь почистить, помыть под проточной водой, лук нарезать полукольцами, морковь – кубиками. Капусту тонко нашинковать. Помидоры помыть, нарезать крупными кубиками. Чеснок очистить, измельчить ножом.
- Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости, затем выложить капусту, накрыть крышкой, дать потушится в течение 15 минут, периодически помешивая ингредиенты, после чего добавить помидоры и продолжать тушить еще 15 минут.
- За это время из овощей выделится достаточно сока. Выложить к овощам рис, добавить сахар, соль и чеснок, готовить под закрытой крышкой на среднем огне в течение 20 минут, при необходимости добавить кипяток.
- В конце добавить уксус, подержать на огне 1-2 минуты и разложить салат по предварительно простерилизованным банкам. Закатать заготовки герметично, хранить в погребе.
Ингредиенты:
- Круглый рис – 1 стакан
- Томатная паста – 100 г
- Сладкий перец – 300 г
- Репчатый лук – 300 г
- Морковь – 200 г
- Соль – 20 г
- Сахар – 10 г
- Уксус – 1 ст.л.
- Растительное масло – 150 г
Способ приготовления:
- Мелко порубить репчатый лук, натереть морковку и нарезать сладкий перец.
- Положить овощи в кастрюлю, посолить их, добавить сахар и растительное масло. Тушить овощи 20 минут на медленном огне.
- Рис отварить почти до готовности, положить в сито, чтобы с него стекла вода.
- Добавить к овощам рис и томатную пасту. Тушить салат еще 15 минут и влить уксус. Перемешать, довести до кипения и сразу выключить.
- Переложить салат в подготовленные банки и закатать крышками.
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