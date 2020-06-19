Как заготовить вкусные салаты с рисом на зиму: ТОП-6 рецептов

Лучшие рецепты салатов с рисом на зиму

Салат на зиму с рисом – это отличная домашняя заготовка. Она выручит, если вам нужно будет срочно приготовить вкусный ужин без лишних хлопот.

Салаты с рисом и овощами можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве дополнения к отварному картофелю или запеченному мясу. Время приготовления любого салата с рисом на зиму – около часа.

Салат с рисом на зиму "Ленивый плов"

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст. л.

Рис – 1 стакан

Масло растительное – 100 мл

Способ приготовления:

Вымыть болгарский перец, удалить семена. Нарезать овощ мелкими кубиками. Очистить и нарезать мелкими кубиками репчатый лук. Очистить и натереть на терке морковь. Рис залить 2,5 стаканами воды. Довести воду до кипения. Убавить огонь и варить рис 25 минут. На сковороду выложить все подготовленные овощи, налить растительное масло. Обжарить овощи буквально 1-2 минуты. Сверху на овощи выложить рис, добавить сразу же томатную пасту. Все хорошо перемешать. Тушить все вместе на умеренном огне 10 минут. Вымыть и простерилизовать стеклянную 0,5 банку. Выложить в нее салат. С помощью закаточного ключа закатать крышку. Хранить салат в темном и прохладном месте.

Смотрит видео с рецептами вкусных заготовок от Алексея Суханова:

Салат с рисом на зиму без уксуса

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг

Лук – 1 кг

Перец – 1 кг

Морковь – 1 кг

Круглый рис – 200 г

Растительное масло – 0,5 л

Соль – 1 ст.л. без горки

Сахар – 1 ст.л. или по вкусу

Способ приготовления:

Помидоры и морковь пропустить через мясорубку. Лук и перец мелко порезать. Рис хорошо промыть. В большую эмалированную посуду вылить растительное масло, положить соль и сахар. Затем выложить подготовленные овощи и рис. Довести все до кипения и варить в течение часа на слабом огне. Периодически помешивать, чтобы салат не пригорел. Готовый салат в горячем виде разложить по банкам.

Салат из риса на зиму Фото: Depositphotos

Салат с рисом на зиму без перца

Ингредиенты:

Кабачки – 3 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Морковь – 1 шт.

Рис белый – 100 г

Лук – 1 шт.

Сахар-песок – 30 г

Томатная паста – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Рис промыть, залить 5 стаканами воды и варить до полуготовности. Затем выложить в дуршлаг, промыть водой. Кабачки помыть, снять кожицу и порезать кубиками. Лук нарезать кубиками, чеснок порубить ножом, морковь натереть на крупной терке. Обжарить в сковороде на растительном масле морковь с луком в течение 5 минут. Добавить кабачки, томатную пасту, соль, сахарный песок и молотый перец. Перемешать, накрыть сковороду крышкой и тушить 30 минут. За 5 минут до окончания приготовления положить в салат рис и рубленый чеснок. Разложить горячий салат в стерилизованные банки, закатать прокипяченными крышками и перевернуть вверх дном. Накрыть закатки одеялом и дать остыть в течение 18 часов. Убрать на хранение до употребления.

Салат на зиму с рисом, перцем и помидорами

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг

Лук – 1 кг

Болгарский перец – 1 кг

Помидоры – 1 кг

Рис – 1 стакан

Растительное масло -350 мл

Уксус – 0,5 стакана

Поваренная соль – 1,5 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Овощи хорошо помыть и почистить. Рис промыть и отварить 7-10 минут в подсоленной воде в соотношении 1:3. Отварной рис промыть под холодной водой, чтобы он остался рассыпчатым. Морковь натереть. В большую емкость положить морковь, влить растительное масло, добавить соль, сахар и уксус. Тушить или обжаривать на сильном огне 10 минут. За это время нарезать лук, добавить его к моркови и тушить еще 5 минут. Добавить нарезанный перец и тушить еще 5 минут. Произвольно нарезать помидоры, добавить к остальным овощам, тушить еще 5 минут. Всыпать отварной рис, тушить все вместе 30 минут, периодически помешивая. Банки хорошо помыть и стерилизовать. Разложить салат по банкам и закатать. Из указанных ингредиентов получается 10 пол-литровых баночек или 5 литровых.

Салат с рисом и кабачками на зиму Фото: Depositphotos

Салат с рисом и капустой на зиму

Ингредиенты:

Рис – 100 г

Капуста белокочанная – 300 г

Помидоры – 200 г

Морковь – 80 г

Лук репчатый – 80 г

Растительное масло – 50 мл

Уксус – 40 мл

Соль – 2,5 г

Сахар 2,5 – г

Чеснок – 5 г

Способ приготовления:

Лук и морковь почистить, помыть под проточной водой, лук нарезать полукольцами, морковь – кубиками. Капусту тонко нашинковать. Помидоры помыть, нарезать крупными кубиками. Чеснок очистить, измельчить ножом. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости, затем выложить капусту, накрыть крышкой, дать потушится в течение 15 минут, периодически помешивая ингредиенты, после чего добавить помидоры и продолжать тушить еще 15 минут. За это время из овощей выделится достаточно сока. Выложить к овощам рис, добавить сахар, соль и чеснок, готовить под закрытой крышкой на среднем огне в течение 20 минут, при необходимости добавить кипяток. В конце добавить уксус, подержать на огне 1-2 минуты и разложить салат по предварительно простерилизованным банкам. Закатать заготовки герметично, хранить в погребе.

Салат с рисом на зиму с томатной пастой

Ингредиенты:

Круглый рис – 1 стакан

Томатная паста – 100 г

Сладкий перец – 300 г

Репчатый лук – 300 г

Морковь – 200 г

Соль – 20 г

Сахар – 10 г

Уксус – 1 ст.л.

Растительное масло – 150 г

Способ приготовления:

Мелко порубить репчатый лук, натереть морковку и нарезать сладкий перец. Положить овощи в кастрюлю, посолить их, добавить сахар и растительное масло. Тушить овощи 20 минут на медленном огне. Рис отварить почти до готовности, положить в сито, чтобы с него стекла вода. Добавить к овощам рис и томатную пасту. Тушить салат еще 15 минут и влить уксус. Перемешать, довести до кипения и сразу выключить. Переложить салат в подготовленные банки и закатать крышками.

Рисовый салат на зиму Фото: Depositphotos

Напомним, ранее мы писали, как заготовить кабачки на зиму. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились секретами консервации редиса.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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