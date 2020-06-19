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Как заготовить вкусные салаты с рисом на зиму: ТОП-6 рецептов

Сегодня, 15:58

Лучшие рецепты салатов с рисом на зиму

Салат на зиму с рисом – это отличная домашняя заготовка. Она выручит, если вам нужно будет срочно приготовить вкусный ужин без лишних хлопот.

Салаты с рисом и овощами можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве дополнения к отварному картофелю или запеченному мясу. Время приготовления любого салата с рисом на зиму – около часа.

Салат с рисом на зиму "Ленивый плов"

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст. л.
  • Рис – 1 стакан
  • Масло растительное – 100 мл

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Способ приготовления:

  1. Вымыть болгарский перец, удалить семена. Нарезать овощ мелкими кубиками.
  2. Очистить и нарезать мелкими кубиками репчатый лук.
  3. Очистить и натереть на терке морковь.
  4. Рис залить 2,5 стаканами воды. Довести воду до кипения. Убавить огонь и варить рис 25 минут.
  5. На сковороду выложить все подготовленные овощи, налить растительное масло. Обжарить овощи буквально 1-2 минуты. Сверху на овощи выложить рис, добавить сразу же томатную пасту.
  6. Все хорошо перемешать. Тушить все вместе на умеренном огне 10 минут.
  7. Вымыть и простерилизовать стеклянную 0,5 банку. Выложить в нее салат.
  8. С помощью закаточного ключа закатать крышку. Хранить салат в темном и прохладном месте.

Смотрит видео с рецептами вкусных заготовок от Алексея Суханова:

Салат с рисом на зиму без уксуса

Ингредиенты:

  • Помидоры – 3 кг
  • Лук – 1 кг
  • Перец – 1 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Круглый рис – 200 г
  • Растительное масло – 0,5 л
  • Соль – 1 ст.л. без горки
  • Сахар – 1 ст.л. или по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помидоры и морковь пропустить через мясорубку.
  2. Лук и перец мелко порезать. Рис хорошо промыть.
  3. В большую эмалированную посуду вылить растительное масло, положить соль и сахар.
  4. Затем выложить подготовленные овощи и рис.
  5. Довести все до кипения и варить в течение часа на слабом огне. Периодически помешивать, чтобы салат не пригорел.
  6. Готовый салат в горячем виде разложить по банкам.

Салат из риса на зиму
Салат из риса на зиму
Фото: Depositphotos

Салат с рисом на зиму без перца

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Морковь – 1 шт.
  • Рис белый – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сахар-песок – 30 г
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Рис промыть, залить 5 стаканами воды и варить до полуготовности. Затем выложить в дуршлаг, промыть водой.
  2. Кабачки помыть, снять кожицу и порезать кубиками. Лук нарезать кубиками, чеснок порубить ножом, морковь натереть на крупной терке.
  3. Обжарить в сковороде на растительном масле морковь с луком в течение 5 минут.
  4. Добавить кабачки, томатную пасту, соль, сахарный песок и молотый перец. Перемешать, накрыть сковороду крышкой и тушить 30 минут. За 5 минут до окончания приготовления положить в салат рис и рубленый чеснок.
  5. Разложить горячий салат в стерилизованные банки, закатать прокипяченными крышками и перевернуть вверх дном. Накрыть закатки одеялом и дать остыть в течение 18 часов. Убрать на хранение до употребления.

Салат на зиму с рисом, перцем и помидорами

Ингредиенты:

  • Морковь – 1 кг
  • Лук – 1 кг
  • Болгарский перец – 1 кг
  • Помидоры – 1 кг
  • Рис – 1 стакан
  • Растительное масло -350 мл
  • Уксус – 0,5 стакана
  • Поваренная соль – 1,5 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Овощи хорошо помыть и почистить.
  2. Рис промыть и отварить 7-10 минут в подсоленной воде в соотношении 1:3.
  3. Отварной рис промыть под холодной водой, чтобы он остался рассыпчатым.
  4. Морковь натереть. В большую емкость положить морковь, влить растительное масло, добавить соль, сахар и уксус.
  5. Тушить или обжаривать на сильном огне 10 минут.
  6. За это время нарезать лук, добавить его к моркови и тушить еще 5 минут.
  7. Добавить нарезанный перец и тушить еще 5 минут.
  8. Произвольно нарезать помидоры, добавить к остальным овощам, тушить еще 5 минут.
  9. Всыпать отварной рис, тушить все вместе 30 минут, периодически помешивая.
  10. Банки хорошо помыть и стерилизовать. Разложить салат по банкам и закатать. Из указанных ингредиентов получается 10 пол-литровых баночек или 5 литровых.

Салат с рисом и кабачками на зиму
Салат с рисом и кабачками на зиму
Фото: Depositphotos

Салат с рисом и капустой на зиму

Ингредиенты:

  • Рис – 100 г
  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Помидоры – 200 г
  • Морковь – 80 г
  • Лук репчатый – 80 г
  • Растительное масло – 50 мл
  • Уксус – 40 мл
  • Соль – 2,5 г
  • Сахар 2,5 – г
  • Чеснок – 5 г

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь почистить, помыть под проточной водой, лук нарезать полукольцами, морковь – кубиками. Капусту тонко нашинковать. Помидоры помыть, нарезать крупными кубиками. Чеснок очистить, измельчить ножом.
  2. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости, затем выложить капусту, накрыть крышкой, дать потушится в течение 15 минут, периодически помешивая ингредиенты, после чего добавить помидоры и продолжать тушить еще 15 минут.
  3. За это время из овощей выделится достаточно сока. Выложить к овощам рис, добавить сахар, соль и чеснок, готовить под закрытой крышкой на среднем огне в течение 20 минут, при необходимости добавить кипяток.
  4. В конце добавить уксус, подержать на огне 1-2 минуты и разложить салат по предварительно простерилизованным банкам. Закатать заготовки герметично, хранить в погребе.

Салат с рисом на зиму с томатной пастой

Ингредиенты:

  • Круглый рис – 1 стакан
  • Томатная паста – 100 г
  • Сладкий перец – 300 г
  • Репчатый лук – 300 г
  • Морковь – 200 г
  • Соль – 20 г
  • Сахар – 10 г
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Растительное масло – 150 г

Способ приготовления:

  1. Мелко порубить репчатый лук, натереть морковку и нарезать сладкий перец.
  2. Положить овощи в кастрюлю, посолить их, добавить сахар и растительное масло. Тушить овощи 20 минут на медленном огне.
  3. Рис отварить почти до готовности, положить в сито, чтобы с него стекла вода.
  4. Добавить к овощам рис и томатную пасту. Тушить салат еще 15 минут и влить уксус. Перемешать, довести до кипения и сразу выключить.
  5. Переложить салат в подготовленные банки и закатать крышками.

Рисовый салат на зиму
Рисовый салат на зиму
Фото: Depositphotos

Напомним, ранее мы писали, как заготовить кабачки на зиму. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились секретами консервации редиса.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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