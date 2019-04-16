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Как приготовить вкусные сэндвичи: ТОП-5 рецептов для пикника

Необычные закуски для пикника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Бутерброды для пикника
Бутерброды для пикника
Фото: freepik.com

Закуски для пикника на скорую руку – это, конечно же, всевозможные сэндвичи и бутерброды. Их можно готовить с абсолютно разными начинками: курицей, рыбой, овощами и мясом. Все зависит от ваших предпочтений. Мы поделимся рецептами самих вкусных бутербродов для пикника.

Сэндвич с салатом из тунца от Марты Стюарт

Бутерброды для пикника с тунцом
Бутерброды для пикника с тунцом
Фото: freepik.com

Это любимый сэндвич Марты Стюарт. Его можно есть на завтрак или взять с собой на пикник.

Ингредиенты:

  • 340 г консервированного тунца в масле
  • 2 тонко нарезанных стебля сельдерея
  • 1 яблоко Гала или Макинтош, очищенное и нарезанное кубиками
  • 3 ст.л. легкого майонеза
  • 2 ст.л. измельченных листьев базилика
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • соль, перец по вкусу
  • 8 ломтиков ржаного хлеба

Рецепт приготовления:

  1. В средней миске соединить тунец, сельдерей, яблоко, майонез, базилик и лимонный сок; хорошо перемешать. Приправить солью и перцем.
  2. Намазать салат на 4 ломтика хлеба, накрыть сверху оставшимися 4 ломтиками хлеба. Подавать сэндвичи вместе с чаем или кофе.

Сэндвич-барбекю от Катерины Песковой

Сэндвич с курицей
Сэндвич с курицей
Фото: instagram.com/peskova_katerina

Куриные шашлыки слишком просты и уже поднадоели? Обязательно приготовьте сэндвич с курицей-гриль, пряными томатами и чесночным соусом айоли. Это отличная альтернатива не только привычному шашлыку, но и любой шаурме от любого шеф-повара

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • куриные бедра
  • сыр чеддер
  • руккола
  • помидоры черри
  • перец чили
  • чеснок
  • сахар, соль, перец, орегано
  • американская горчица;
  • сливочное масло
  • соус айоли

Рецепт приготовления:

  1. Готовим топпинг. На сливочном масле обжариваем чеснок и перец чили. Добавляем помидоры и приправляем их солью, сахаром и орегано. Готовим на небольшом огне, пока томаты не станут мягкими.
  2. Смешиваем соус айоли и американскую горчицу. Как и со всем специями – пропорции по вашему вкусу. Если хотите более свежего вкуса, замените соус айоли греческим йогуртом.
  3. Слегка маринуем бедра в оливковом масле, приправив их солью и перцем. Жарим на гриле до полной готовности. Параллельно можно подсушить тосты. Готовое мясо отделяем от косточки и режем не небольшие кусочки.
  4. Собираем сэндвич. На подсушенные тосты выкладываем рукколу, а потом мясо. Поливаем все соусом и закрываем ломтиками сыра. Сверху идет топпинг из томатов, а потом снова немного соуса и тост.

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Сэндвичи с лососем и авокадо

Сэндвичи для пикника с лососем
Сэндвичи для пикника с лососем
Фото: Depositphotos

Очень вкусный рецепт сэндвичей для весеннего пикника. Их также можно брать на работу, чтобы перекусить в течение дня.

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.
  • майонез легкий – 1 ст. л.
  • сок лимонный – 1/2 ч. л.
  • перец черный свежемолотый по вкусу
  • цельнозерновой хлеб – 8 ломтиков
  • лосось копченый – 60 г
  • свежий огурец – 1 шт.

Рецепт приготовления:

  1. Авокадо очистите, удалите косточку и порежьте мякоть тонкими ломтиками.
  2. Огурец помойте и порежьте тонкими кружками.
  3. В небольшой миске смешайте майонез, лимонный сок и немного черного перца. Намажьте соусом хлеб.
  4. На половину выложите ломтики авокадо, тонко нарезанную рыбу и огурец. Сверху закройте оставшимся хлебом и слегка прижмите. Разрежьте каждый пополам по диагонали.

Совет: Если вы не любите копченое филе лосося, замените его слабосоленым или запеченным.

Сэндвичи для пикника с курицей и редисом

Бутерброды для пикника с курицей и редисом
Бутерброды для пикника с курицей и редисом
Фото: freepik.com

Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника. 

Ингредиенты:

  • 8 ломтиков цельнозернового хлеба 
  • 1 пучок редиски
  • 2 свежих огурца
  • 100 г брынзы
  • 100 г сливочного сыра
  • 200 г запеченного куриного филе
  • 1 красная луковица
  • несколько перьев зеленого лука
  • соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.
  2. Куриное филе порезать тонкими ломтиками.
  3. Лук очистить и нарезать кольцами.
  4. Брынзу нарезать тонкими пластинками.
  5. Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На 4 кусочка хлеба выложить кружки редиса. На 2 ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на 2 кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.
  6. Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.
  7. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской.
  8. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

Сэндвич со скумбрией и имбирем от Григория Германа

Бутерброды со скумбрией
Бутерброды со скумбрией
Фото: facebook.com/germancooks

Ведущий рассказал, как приготовить бутерброд со скумбрией и имбирем.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб – 2 куска
  • скумбрия горячего копчения – 100 г
  • сыр по вкусу (желательно сливочный) – 2 куска
  • авокадо – 1/2 целого
  • имбирь маринованный – 50 г
  • яйцо вареное – 1 шт. 
  • соус "Сладкий Чили" – 20 г

Рецепт приготовления:

  1. Мякоть скумбрии отделяем от костей. Авокадо режем слайсами. Яйцо режем кружочками. Имбирь шинкуем мелко. 
  2. Тостовый хлеб нагреваем в тостере.
  3. Собираем сэндвич (снизу вверх): хлеб, сыр, скумбрия, соус, авокадо, имбирь, яйцо, сыр, хлеб.
  4. Ставим в разогретый гриль на 5-7 минут. Сыр должен расплавиться.

Напомним, ранее мы писали, как составить полезный ланч-бокс для школьника. "Сегодня" также делились рецептом любимого сэндвича Элвиса Пресли.

Смотрите видео, как приготовить необычные бутерброды по рецептам Лилии Ребрик:

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Источник: Сегодня
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