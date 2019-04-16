Как приготовить вкусные сэндвичи: ТОП-5 рецептов для пикника

Необычные закуски для пикника

Бутерброды для пикника Фото: freepik.com

Закуски для пикника на скорую руку – это, конечно же, всевозможные сэндвичи и бутерброды. Их можно готовить с абсолютно разными начинками: курицей, рыбой, овощами и мясом. Все зависит от ваших предпочтений. Мы поделимся рецептами самих вкусных бутербродов для пикника.

Сэндвич с салатом из тунца от Марты Стюарт

Бутерброды для пикника с тунцом Фото: freepik.com

Это любимый сэндвич Марты Стюарт. Его можно есть на завтрак или взять с собой на пикник.

Ингредиенты:

340 г консервированного тунца в масле

2 тонко нарезанных стебля сельдерея

1 яблоко Гала или Макинтош, очищенное и нарезанное кубиками

3 ст.л. легкого майонеза

2 ст.л. измельченных листьев базилика

1 ст.л. лимонного сока

соль, перец по вкусу

8 ломтиков ржаного хлеба

Рецепт приготовления:

В средней миске соединить тунец, сельдерей, яблоко, майонез, базилик и лимонный сок; хорошо перемешать. Приправить солью и перцем. Намазать салат на 4 ломтика хлеба, накрыть сверху оставшимися 4 ломтиками хлеба. Подавать сэндвичи вместе с чаем или кофе.

Сэндвич-барбекю от Катерины Песковой

Сэндвич с курицей Фото: instagram.com/peskova_katerina

Куриные шашлыки слишком просты и уже поднадоели? Обязательно приготовьте сэндвич с курицей-гриль, пряными томатами и чесночным соусом айоли. Это отличная альтернатива не только привычному шашлыку, но и любой шаурме от любого шеф-повара

Ингредиенты:

тостовый хлеб

куриные бедра

сыр чеддер

руккола

помидоры черри

перец чили

чеснок

сахар, соль, перец, орегано

американская горчица;

сливочное масло

соус айоли

Рецепт приготовления:

Готовим топпинг. На сливочном масле обжариваем чеснок и перец чили. Добавляем помидоры и приправляем их солью, сахаром и орегано. Готовим на небольшом огне, пока томаты не станут мягкими. Смешиваем соус айоли и американскую горчицу. Как и со всем специями – пропорции по вашему вкусу. Если хотите более свежего вкуса, замените соус айоли греческим йогуртом. Слегка маринуем бедра в оливковом масле, приправив их солью и перцем. Жарим на гриле до полной готовности. Параллельно можно подсушить тосты. Готовое мясо отделяем от косточки и режем не небольшие кусочки. Собираем сэндвич. На подсушенные тосты выкладываем рукколу, а потом мясо. Поливаем все соусом и закрываем ломтиками сыра. Сверху идет топпинг из томатов, а потом снова немного соуса и тост.

Сэндвичи с лососем и авокадо

Сэндвичи для пикника с лососем Фото: Depositphotos

Очень вкусный рецепт сэндвичей для весеннего пикника. Их также можно брать на работу, чтобы перекусить в течение дня.

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

майонез легкий – 1 ст. л.

сок лимонный – 1/2 ч. л.

перец черный свежемолотый по вкусу

цельнозерновой хлеб – 8 ломтиков

лосось копченый – 60 г

свежий огурец – 1 шт.

Рецепт приготовления:

Авокадо очистите, удалите косточку и порежьте мякоть тонкими ломтиками. Огурец помойте и порежьте тонкими кружками. В небольшой миске смешайте майонез, лимонный сок и немного черного перца. Намажьте соусом хлеб. На половину выложите ломтики авокадо, тонко нарезанную рыбу и огурец. Сверху закройте оставшимся хлебом и слегка прижмите. Разрежьте каждый пополам по диагонали.

Совет: Если вы не любите копченое филе лосося, замените его слабосоленым или запеченным.

Сэндвичи для пикника с курицей и редисом

Бутерброды для пикника с курицей и редисом Фото: freepik.com

Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника.

Ингредиенты:

8 ломтиков цельнозернового хлеба

1 пучок редиски

2 свежих огурца

100 г брынзы

100 г сливочного сыра

200 г запеченного куриного филе

1 красная луковица

несколько перьев зеленого лука

соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками. Куриное филе порезать тонкими ломтиками. Лук очистить и нарезать кольцами. Брынзу нарезать тонкими пластинками. Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На 4 кусочка хлеба выложить кружки редиса. На 2 ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на 2 кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы. Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

Сэндвич со скумбрией и имбирем от Григория Германа

Бутерброды со скумбрией Фото: facebook.com/germancooks

Ведущий рассказал, как приготовить бутерброд со скумбрией и имбирем.

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 2 куска

скумбрия горячего копчения – 100 г

сыр по вкусу (желательно сливочный) – 2 куска

авокадо – 1/2 целого

имбирь маринованный – 50 г

яйцо вареное – 1 шт.

соус "Сладкий Чили" – 20 г

Рецепт приготовления:

Мякоть скумбрии отделяем от костей. Авокадо режем слайсами. Яйцо режем кружочками. Имбирь шинкуем мелко. Тостовый хлеб нагреваем в тостере. Собираем сэндвич (снизу вверх): хлеб, сыр, скумбрия, соус, авокадо, имбирь, яйцо, сыр, хлеб. Ставим в разогретый гриль на 5-7 минут. Сыр должен расплавиться.

Напомним, ранее мы писали, как составить полезный ланч-бокс для школьника. "Сегодня" также делились рецептом любимого сэндвича Элвиса Пресли.

Смотрите видео, как приготовить необычные бутерброды по рецептам Лилии Ребрик:

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