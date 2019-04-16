Как приготовить вкусные сэндвичи: ТОП-5 рецептов для пикника
Необычные закуски для пикника
Закуски для пикника на скорую руку – это, конечно же, всевозможные сэндвичи и бутерброды. Их можно готовить с абсолютно разными начинками: курицей, рыбой, овощами и мясом. Все зависит от ваших предпочтений. Мы поделимся рецептами самих вкусных бутербродов для пикника.
Сэндвич с салатом из тунца от Марты Стюарт
Это любимый сэндвич Марты Стюарт. Его можно есть на завтрак или взять с собой на пикник.
Ингредиенты:
- 340 г консервированного тунца в масле
- 2 тонко нарезанных стебля сельдерея
- 1 яблоко Гала или Макинтош, очищенное и нарезанное кубиками
- 3 ст.л. легкого майонеза
- 2 ст.л. измельченных листьев базилика
- 1 ст.л. лимонного сока
- соль, перец по вкусу
- 8 ломтиков ржаного хлеба
Рецепт приготовления:
- В средней миске соединить тунец, сельдерей, яблоко, майонез, базилик и лимонный сок; хорошо перемешать. Приправить солью и перцем.
- Намазать салат на 4 ломтика хлеба, накрыть сверху оставшимися 4 ломтиками хлеба. Подавать сэндвичи вместе с чаем или кофе.
Сэндвич-барбекю от Катерины Песковой
Куриные шашлыки слишком просты и уже поднадоели? Обязательно приготовьте сэндвич с курицей-гриль, пряными томатами и чесночным соусом айоли. Это отличная альтернатива не только привычному шашлыку, но и любой шаурме от любого шеф-повара
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- куриные бедра
- сыр чеддер
- руккола
- помидоры черри
- перец чили
- чеснок
- сахар, соль, перец, орегано
- американская горчица;
- сливочное масло
- соус айоли
Рецепт приготовления:
- Готовим топпинг. На сливочном масле обжариваем чеснок и перец чили. Добавляем помидоры и приправляем их солью, сахаром и орегано. Готовим на небольшом огне, пока томаты не станут мягкими.
- Смешиваем соус айоли и американскую горчицу. Как и со всем специями – пропорции по вашему вкусу. Если хотите более свежего вкуса, замените соус айоли греческим йогуртом.
- Слегка маринуем бедра в оливковом масле, приправив их солью и перцем. Жарим на гриле до полной готовности. Параллельно можно подсушить тосты. Готовое мясо отделяем от косточки и режем не небольшие кусочки.
- Собираем сэндвич. На подсушенные тосты выкладываем рукколу, а потом мясо. Поливаем все соусом и закрываем ломтиками сыра. Сверху идет топпинг из томатов, а потом снова немного соуса и тост.
Сэндвичи с лососем и авокадо
Очень вкусный рецепт сэндвичей для весеннего пикника. Их также можно брать на работу, чтобы перекусить в течение дня.
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.
- майонез легкий – 1 ст. л.
- сок лимонный – 1/2 ч. л.
- перец черный свежемолотый по вкусу
- цельнозерновой хлеб – 8 ломтиков
- лосось копченый – 60 г
- свежий огурец – 1 шт.
Рецепт приготовления:
- Авокадо очистите, удалите косточку и порежьте мякоть тонкими ломтиками.
- Огурец помойте и порежьте тонкими кружками.
- В небольшой миске смешайте майонез, лимонный сок и немного черного перца. Намажьте соусом хлеб.
- На половину выложите ломтики авокадо, тонко нарезанную рыбу и огурец. Сверху закройте оставшимся хлебом и слегка прижмите. Разрежьте каждый пополам по диагонали.
Совет: Если вы не любите копченое филе лосося, замените его слабосоленым или запеченным.
Сэндвичи для пикника с курицей и редисом
Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника.
Ингредиенты:
- 8 ломтиков цельнозернового хлеба
- 1 пучок редиски
- 2 свежих огурца
- 100 г брынзы
- 100 г сливочного сыра
- 200 г запеченного куриного филе
- 1 красная луковица
- несколько перьев зеленого лука
- соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.
- Куриное филе порезать тонкими ломтиками.
- Лук очистить и нарезать кольцами.
- Брынзу нарезать тонкими пластинками.
- Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На 4 кусочка хлеба выложить кружки редиса. На 2 ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на 2 кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.
- Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.
- Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской.
- По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.
Сэндвич со скумбрией и имбирем от Григория Германа
Ведущий рассказал, как приготовить бутерброд со скумбрией и имбирем.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб – 2 куска
- скумбрия горячего копчения – 100 г
- сыр по вкусу (желательно сливочный) – 2 куска
- авокадо – 1/2 целого
- имбирь маринованный – 50 г
- яйцо вареное – 1 шт.
- соус "Сладкий Чили" – 20 г
Рецепт приготовления:
- Мякоть скумбрии отделяем от костей. Авокадо режем слайсами. Яйцо режем кружочками. Имбирь шинкуем мелко.
- Тостовый хлеб нагреваем в тостере.
- Собираем сэндвич (снизу вверх): хлеб, сыр, скумбрия, соус, авокадо, имбирь, яйцо, сыр, хлеб.
- Ставим в разогретый гриль на 5-7 минут. Сыр должен расплавиться.
Напомним, ранее мы писали, как составить полезный ланч-бокс для школьника. "Сегодня" также делились рецептом любимого сэндвича Элвиса Пресли.
Смотрите видео, как приготовить необычные бутерброды по рецептам Лилии Ребрик:
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