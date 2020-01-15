Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить вкусные слойки: три рецепта несладких начинок

Рецепты слоеных пирожков в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Слойки с несладкой начинкой
Слойки с несладкой начинкой
Фото: Depositphotos

Готовое слоеное тесто очень удобно в использовании: его достаточно разморозить, раскатать и наполнить начинкой, а затем запечь в духовке.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог:

Мы поделимся рецептами несладких пирожков из слоеного теста, которые можно приготовить на завтрак или полдник.

Читайте также:
Слойки с творогом, шпинатом и щавелем

Слойки с грибами в духовке

Слойки с грибной начинкой
Слойки с грибной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Готовое слоеное тесто – 300 г
  • Шампиньоны или белые грибы – 200 г
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Маслины черные без косточек – 15-20 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сливочный сыр – 50 г
  • Свежие листья кориандра – 1 горсть
  • Соль, молотый перец
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Молоко – для смазывания

Способ приготовления:

  1. На сильном огне под крышкой пожарить в растительном масле оба сладких перца. Кожица должна сильно потемнеть, а сам перец слегка размягчиться.
  2. Достать перец, очистить от шкурки и вычистить от семян. Нарезать короткими полосками.
  3. Отдельно в разогретое сливочное масло положить нарезанный полукольцами лук. Жарить на среднем огне около 10 минут. Лук должен стать коричневато-золотистым.
  4. Добавить очищенные и нарезанные грибы и продолжать жарить. Через 4-5 минут добавить в сковородку с грибами и луком нарезанные кольцами оливки, перец, посолить и поперчить смесь. Жарить на слабом огне еще 2-3 минуты.
  5. Посыпать нарубленным кориандром и перемешать. Оставить под крышкой, чтобы остывало медленно.
  6. Оттаявшее слоеное тесто раскатать в пласт и нарезать на квадраты со стороной 10 см.
  7. В центр каждого квадрата положить столовую ложку грибной начинки. Сверху вдавить небольшой кусочек сыра.
  8. Взять квадрат за противоположные края и сложив по диагонали закрепить кромки, чтобы получились треугольники.
  9. Смазать треугольники молоком и, выложив на смазанный маслом противень, выпекать 15-20 минут при температуре 170-180 ºС.

Слойки с мясом в духовке

Слойки с мясом и сыром
Слойки с мясом и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг слоеного дрожжевого теста
  • 500 г мясного фарша
  • 1 репчатый лук
  • 1-2 дольки чеснока
  • 200 г плавленого сыра
  • 1 яйцо
  • Соль, молотый перец
  • Мускатный орех
  • Травы прованские
  • Укроп – несколько веточек
  • Петрушка – несколько веточек
  • Молоко – для смазывания

Способ приготовления:

  1. Фарш поджарить 5-7 минут на сковороде, разбивая комочки лопаткой. Посолить, поперчить, приправить по вкусу.
  2. К фаршу добавить натертый на крупной терке лук, раздавленный чеснок, порезанную зелень и яйцо.
  3. Тесто разморозить и слегка раскатать. Разделить на 8-12 частей-квадратов. Выложить начинку по диагонали квадратов, а сверху – сливочный сыр.
  4. Сложить пополам, чтобы получились треугольники, и с помощью вилки соединить края.
  5. Смазать сверху молоком. Выпекать слойки примерно 30 минут за 200 ºС до образования золотистой корочки.
  6. Переложить пирожки с мясом на тарелку и дать остыть.

Турноверы с курицей, беконом и кукурузой

Турноверы с курицей
Турноверы с курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3-4 филе куриных бедер
  • 500 г упаковка слоеного теста
  • 5 полосок бекона
  • 1 маленькая банка консервированной кукурузы
  • Зелень – несколько веточек
  • 2 картофелины
  • Соль, молотый перец
  • Растительное масло – для обжаривания
  • Молоко – для смазывания
  • Мука – для раскатывания

Способ приготовления:

  1. Картофель почистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле. Посолить.
  2. Бекон мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанное куриное мясо, готовить, пока оно станет белым и не прожарится внутри. Приправить по вкусу.
  3. Смешать картофель, курицу с беконом, кукурузу и нарезанную зелень.
  4. Слоеное тесто разморозить, раскатать на присыпанной мукой поверхности и разрезать на квадраты. В центр каждого куска теста положить начинку. Сложить пополам, чтобы получились треугольники. Скрепить края и прижать их зубцами вилки.
  5. Смазать пирожки молоком и отправить в разогретую до 180 ºС духовку. Готовить до золотистого цвета, около 20 минут.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ленивые чебуреки из слоеного теста. "Сегодня" также делились рецептом слоеного пирога с лососем и рисом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Смузи-боул с бананом и клубникой: простой рецепт для завтрака Как испечь пирожки с яблоками на кефире Как приготовить фаршированный картофель по-мексикански Что приготовить на завтрак: рецепты оригинальных сэндвичей
пирожки грибы завтрак фарш слойки слоеное тесто
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Очень вкусная шаурма на скорую руку
Очень вкусная шаурма на скорую руку
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:53Fun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

Вчера, 14:14Fun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 13:00Fun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

Вчера, 08:43Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Вчера, 08:40Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 00:01Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

13 январяАфиша

Щедрый вечер: короткие щедривки на Старый Новый год 2020

13 январяШоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

13 январяПсихология

Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться

13 январяEvents

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

13 январяFun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Врач назвала самые вредные сладости
Врач назвала самые вредные сладости
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых