Как приготовить вкусные слойки: три рецепта несладких начинок

Рецепты слоеных пирожков в духовке

Слойки с несладкой начинкой Фото: Depositphotos

Готовое слоеное тесто очень удобно в использовании: его достаточно разморозить, раскатать и наполнить начинкой, а затем запечь в духовке.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог:

Мы поделимся рецептами несладких пирожков из слоеного теста, которые можно приготовить на завтрак или полдник.

Слойки с грибами в духовке

Слойки с грибной начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Готовое слоеное тесто – 300 г

Шампиньоны или белые грибы – 200 г

Перец сладкий – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Маслины черные без косточек – 15-20 шт.

Сливочное масло – 50 г

Сливочный сыр – 50 г

Свежие листья кориандра – 1 горсть

Соль, молотый перец

Растительное масло – 2 ст.л.

Молоко – для смазывания

Способ приготовления:

На сильном огне под крышкой пожарить в растительном масле оба сладких перца. Кожица должна сильно потемнеть, а сам перец слегка размягчиться. Достать перец, очистить от шкурки и вычистить от семян. Нарезать короткими полосками. Отдельно в разогретое сливочное масло положить нарезанный полукольцами лук. Жарить на среднем огне около 10 минут. Лук должен стать коричневато-золотистым. Добавить очищенные и нарезанные грибы и продолжать жарить. Через 4-5 минут добавить в сковородку с грибами и луком нарезанные кольцами оливки, перец, посолить и поперчить смесь. Жарить на слабом огне еще 2-3 минуты. Посыпать нарубленным кориандром и перемешать. Оставить под крышкой, чтобы остывало медленно. Оттаявшее слоеное тесто раскатать в пласт и нарезать на квадраты со стороной 10 см. В центр каждого квадрата положить столовую ложку грибной начинки. Сверху вдавить небольшой кусочек сыра. Взять квадрат за противоположные края и сложив по диагонали закрепить кромки, чтобы получились треугольники. Смазать треугольники молоком и, выложив на смазанный маслом противень, выпекать 15-20 минут при температуре 170-180 ºС.

Слойки с мясом в духовке

Слойки с мясом и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг слоеного дрожжевого теста

500 г мясного фарша

1 репчатый лук

1-2 дольки чеснока

200 г плавленого сыра

1 яйцо

Соль, молотый перец

Мускатный орех

Травы прованские

Укроп – несколько веточек

Петрушка – несколько веточек

Молоко – для смазывания

Способ приготовления:

Фарш поджарить 5-7 минут на сковороде, разбивая комочки лопаткой. Посолить, поперчить, приправить по вкусу. К фаршу добавить натертый на крупной терке лук, раздавленный чеснок, порезанную зелень и яйцо. Тесто разморозить и слегка раскатать. Разделить на 8-12 частей-квадратов. Выложить начинку по диагонали квадратов, а сверху – сливочный сыр. Сложить пополам, чтобы получились треугольники, и с помощью вилки соединить края. Смазать сверху молоком. Выпекать слойки примерно 30 минут за 200 ºС до образования золотистой корочки. Переложить пирожки с мясом на тарелку и дать остыть.

Турноверы с курицей, беконом и кукурузой

Турноверы с курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3-4 филе куриных бедер

500 г упаковка слоеного теста

5 полосок бекона

1 маленькая банка консервированной кукурузы

Зелень – несколько веточек

2 картофелины

Соль, молотый перец

Растительное масло – для обжаривания

Молоко – для смазывания

Мука – для раскатывания

Способ приготовления:

Картофель почистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле. Посолить. Бекон мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанное куриное мясо, готовить, пока оно станет белым и не прожарится внутри. Приправить по вкусу. Смешать картофель, курицу с беконом, кукурузу и нарезанную зелень. Слоеное тесто разморозить, раскатать на присыпанной мукой поверхности и разрезать на квадраты. В центр каждого куска теста положить начинку. Сложить пополам, чтобы получились треугольники. Скрепить края и прижать их зубцами вилки. Смазать пирожки молоком и отправить в разогретую до 180 ºС духовку. Готовить до золотистого цвета, около 20 минут.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ленивые чебуреки из слоеного теста. "Сегодня" также делились рецептом слоеного пирога с лососем и рисом.

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