Как приготовить вкусные слойки: три рецепта несладких начинок
Рецепты слоеных пирожков в духовке
Готовое слоеное тесто очень удобно в использовании: его достаточно разморозить, раскатать и наполнить начинкой, а затем запечь в духовке.
Смотрите видео, как приготовить заливной пирог:
Мы поделимся рецептами несладких пирожков из слоеного теста, которые можно приготовить на завтрак или полдник.
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Слойки с грибами в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Готовое слоеное тесто – 300 г
- Шампиньоны или белые грибы – 200 г
- Перец сладкий – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Маслины черные без косточек – 15-20 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Сливочный сыр – 50 г
- Свежие листья кориандра – 1 горсть
- Соль, молотый перец
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Молоко – для смазывания
Способ приготовления:
- На сильном огне под крышкой пожарить в растительном масле оба сладких перца. Кожица должна сильно потемнеть, а сам перец слегка размягчиться.
- Достать перец, очистить от шкурки и вычистить от семян. Нарезать короткими полосками.
- Отдельно в разогретое сливочное масло положить нарезанный полукольцами лук. Жарить на среднем огне около 10 минут. Лук должен стать коричневато-золотистым.
- Добавить очищенные и нарезанные грибы и продолжать жарить. Через 4-5 минут добавить в сковородку с грибами и луком нарезанные кольцами оливки, перец, посолить и поперчить смесь. Жарить на слабом огне еще 2-3 минуты.
- Посыпать нарубленным кориандром и перемешать. Оставить под крышкой, чтобы остывало медленно.
- Оттаявшее слоеное тесто раскатать в пласт и нарезать на квадраты со стороной 10 см.
- В центр каждого квадрата положить столовую ложку грибной начинки. Сверху вдавить небольшой кусочек сыра.
- Взять квадрат за противоположные края и сложив по диагонали закрепить кромки, чтобы получились треугольники.
- Смазать треугольники молоком и, выложив на смазанный маслом противень, выпекать 15-20 минут при температуре 170-180 ºС.
Слойки с мясом в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг слоеного дрожжевого теста
- 500 г мясного фарша
- 1 репчатый лук
- 1-2 дольки чеснока
- 200 г плавленого сыра
- 1 яйцо
- Соль, молотый перец
- Мускатный орех
- Травы прованские
- Укроп – несколько веточек
- Петрушка – несколько веточек
- Молоко – для смазывания
Способ приготовления:
- Фарш поджарить 5-7 минут на сковороде, разбивая комочки лопаткой. Посолить, поперчить, приправить по вкусу.
- К фаршу добавить натертый на крупной терке лук, раздавленный чеснок, порезанную зелень и яйцо.
- Тесто разморозить и слегка раскатать. Разделить на 8-12 частей-квадратов. Выложить начинку по диагонали квадратов, а сверху – сливочный сыр.
- Сложить пополам, чтобы получились треугольники, и с помощью вилки соединить края.
- Смазать сверху молоком. Выпекать слойки примерно 30 минут за 200 ºС до образования золотистой корочки.
- Переложить пирожки с мясом на тарелку и дать остыть.
Турноверы с курицей, беконом и кукурузой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3-4 филе куриных бедер
- 500 г упаковка слоеного теста
- 5 полосок бекона
- 1 маленькая банка консервированной кукурузы
- Зелень – несколько веточек
- 2 картофелины
- Соль, молотый перец
- Растительное масло – для обжаривания
- Молоко – для смазывания
- Мука – для раскатывания
Способ приготовления:
- Картофель почистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле. Посолить.
- Бекон мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанное куриное мясо, готовить, пока оно станет белым и не прожарится внутри. Приправить по вкусу.
- Смешать картофель, курицу с беконом, кукурузу и нарезанную зелень.
- Слоеное тесто разморозить, раскатать на присыпанной мукой поверхности и разрезать на квадраты. В центр каждого куска теста положить начинку. Сложить пополам, чтобы получились треугольники. Скрепить края и прижать их зубцами вилки.
- Смазать пирожки молоком и отправить в разогретую до 180 ºС духовку. Готовить до золотистого цвета, около 20 минут.
Напомним, ранее мы писали, как сделать ленивые чебуреки из слоеного теста. "Сегодня" также делились рецептом слоеного пирога с лососем и рисом.
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