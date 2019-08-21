Как приготовить вкусные сырники с изюмом и орехами
Пошаговый рецепт сырников с добавками
Классические сырники готовят из творога, яиц, сахара, муки или манной крупы. Как правило, их делают сладкими и подают на десерт или как основное блюдо на завтрак, полдник или ужин.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Мы предлагаем разнообразить традиционный рецепт и добавить в сырники изюм и грецкие орехи. А есть их лучше всего с медом, сахарной пудрой или вареньем.
Сырники с изюмом и орехами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 3 ст. л. муки
- 1 яйцо
- 2-2,5 ст.л. сахара
- 50 г молотых грецких орехов
- 50 г изюма
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Творог выложить в миску, хорошо размять его вилкой.
- Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем промыть и обсушить.
- Добавить яйцо, муку, сахар, изюм и грецкие орехи. Тщательно перемешать.
- Из творожной массы сформировать шарики, обвалять их в муке.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить творожные шарики и слегка их приплюснуть.
- Обжарить до золотистой корочки, выложить сырники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Перед подачей посыпать сырники просеянной сахарной пудрой или полить медом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать сырники без муки и сахара. "Сегодня" также делились рецептом сырников с шоколадной начинкой.
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Источник: Сегодня