Как приготовить вкусные сырники с изюмом и орехами

Пошаговый рецепт сырников с добавками

Сырники с орехами Фото: Depositphotos

Классические сырники готовят из творога, яиц, сахара, муки или манной крупы. Как правило, их делают сладкими и подают на десерт или как основное блюдо на завтрак, полдник или ужин.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Мы предлагаем разнообразить традиционный рецепт и добавить в сырники изюм и грецкие орехи. А есть их лучше всего с медом, сахарной пудрой или вареньем.

Сырники с изюмом и орехами

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г творога

3 ст. л. муки

1 яйцо

2-2,5 ст.л. сахара

50 г молотых грецких орехов

50 г изюма

Растительное масло

Способ приготовления:

Творог выложить в миску, хорошо размять его вилкой. Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем промыть и обсушить. Добавить яйцо, муку, сахар, изюм и грецкие орехи. Тщательно перемешать. Из творожной массы сформировать шарики, обвалять их в муке. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить творожные шарики и слегка их приплюснуть. Обжарить до золотистой корочки, выложить сырники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Перед подачей посыпать сырники просеянной сахарной пудрой или полить медом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать сырники без муки и сахара. "Сегодня" также делились рецептом сырников с шоколадной начинкой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram