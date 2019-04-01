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Как приготовить домашние венские вафли

Австрийские (венские) вафли отличаются довольно большими размерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Венские вафли
Венские вафли
Фото: freepik.com

Настоящие венские вафли можно с легкостью приготовить на собственной кухне. Главной особенностью таких вафель, в отличие от пышных бельгийских или хрустящих английских, являются мягкость, воздушность и нежность. Их часто используют для приготовления пирогов с кремовой начинкой.

Рецепт венских вафель на йогурте

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1.5 стакана (375 г) обычного или фруктового йогурта
  • 1.25 стакана (150 г) муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. соды
  • 1/2 ч. л. соли
  • 100 г сливочного масла, растопленного

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте вафельницу в соответствии с инструкцией изготовителя. 
  2. Взбейте яйца в большой миске, затем добавьте йогурт, муку, разрыхлитель, соду, соль, растопленное сливочное масло. Перемешайте до получения однородной массы.
  3. Вылейте небольшое количество теста на горячую вафельницу. 
  4. Тесто немного разойдется под крышкой. 
  5. Выпекайте до золотистого цвета.
  6. Подавайте с любыми топпингами на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. "Сегодня" также делились рецептом вкусных вафель на кефире

Смотрите видео, чем опасны промышленные вафли:

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Источник: Сегодня
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