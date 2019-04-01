Как приготовить домашние венские вафли
Австрийские (венские) вафли отличаются довольно большими размерами
Настоящие венские вафли можно с легкостью приготовить на собственной кухне. Главной особенностью таких вафель, в отличие от пышных бельгийских или хрустящих английских, являются мягкость, воздушность и нежность. Их часто используют для приготовления пирогов с кремовой начинкой.
Рецепт венских вафель на йогурте
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1.5 стакана (375 г) обычного или фруктового йогурта
- 1.25 стакана (150 г) муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. соды
- 1/2 ч. л. соли
- 100 г сливочного масла, растопленного
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Рецепт приготовления:
- Разогрейте вафельницу в соответствии с инструкцией изготовителя.
- Взбейте яйца в большой миске, затем добавьте йогурт, муку, разрыхлитель, соду, соль, растопленное сливочное масло. Перемешайте до получения однородной массы.
- Вылейте небольшое количество теста на горячую вафельницу.
- Тесто немного разойдется под крышкой.
- Выпекайте до золотистого цвета.
- Подавайте с любыми топпингами на свой вкус.
Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. "Сегодня" также делились рецептом вкусных вафель на кефире.
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Источник: Сегодня