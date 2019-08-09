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Как приготовить вкусные яблочные вафли на кефире

Рецепт аппетитных домашних вафель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:10
Яблочные вафли в вафельнице
Яблочные вафли в вафельнице
Фото: freepik.com

Домашние вафли на кефире с тертыми яблоками и корицей – отличный завтрак выходного дня. Вам нужно будет сделать жидкое тесто и добавить в него тертые яблоки, а затем пожарить в вафельнице или запечь в духовке. 

Смотрите видео, как выбрать качественные вафли:

После приготовления вафли обильно посыпают сахарной пудрой и подают вместе со взбитыми сливками, мороженым, растопленным шоколадом, ягодами или фруктами.

Яблочные вафли на кефире с корицей

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 50 мл кефира
  • 1 яблоко
  • 1 яйцо
  • 100 г муки
  • Ванилин
  • Корица
  • Разрыхлитель
  • Сахар – 1-2 ст.л.

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Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске кефир, яйцо и сахар.
  2. Всыпьте муку, разрыхлитель, ванилин и корицу. Все хорошо перемешайте.
  3. Яблоко почистите, натрите на крупной терке и добавьте в тесто. Еще раз перемешайте.
  4. Пеките в вафельнице по инструкции производителя. Из указанного количества ингредиентов получится примерно три штуки.
  5. Подавайте яблочные вафли вместе с медом, сливочным маслом, джемом или сгущенкой, по желанию украсив свежими ягодами и фруктами.

Совет: Такие вафли можно приготовить в духовке. Выложите тесто в смазанную маслом форму с ячейками и пеките 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бельгийские вафли. "Сегодня" также делились рецептом вафельных трубочек со сгущенкой.

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Источник: Сегодня
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