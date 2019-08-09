Как приготовить вкусные яблочные вафли на кефире
Рецепт аппетитных домашних вафель
Домашние вафли на кефире с тертыми яблоками и корицей – отличный завтрак выходного дня. Вам нужно будет сделать жидкое тесто и добавить в него тертые яблоки, а затем пожарить в вафельнице или запечь в духовке.
Смотрите видео, как выбрать качественные вафли:
После приготовления вафли обильно посыпают сахарной пудрой и подают вместе со взбитыми сливками, мороженым, растопленным шоколадом, ягодами или фруктами.
Яблочные вафли на кефире с корицей
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 50 мл кефира
- 1 яблоко
- 1 яйцо
- 100 г муки
- Ванилин
- Корица
- Разрыхлитель
- Сахар – 1-2 ст.л.
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Способ приготовления:
- Смешайте в миске кефир, яйцо и сахар.
- Всыпьте муку, разрыхлитель, ванилин и корицу. Все хорошо перемешайте.
- Яблоко почистите, натрите на крупной терке и добавьте в тесто. Еще раз перемешайте.
- Пеките в вафельнице по инструкции производителя. Из указанного количества ингредиентов получится примерно три штуки.
- Подавайте яблочные вафли вместе с медом, сливочным маслом, джемом или сгущенкой, по желанию украсив свежими ягодами и фруктами.
Совет: Такие вафли можно приготовить в духовке. Выложите тесто в смазанную маслом форму с ячейками и пеките 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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