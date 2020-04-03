Как приготовить вкусный домашний бургер с говядиной
Рецепт классического американского бургера
Не знаете, как приготовить домашний бургер с говядиной? Для этого вам не нужны экзотические ингредиенты – только булочка, мясная котлета, овощи и вкусный соус.
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Домашние бургеры, приготовленные собственноручно, гораздо полезнее покупных. Сделать их совсем не трудно, а дети будут в восторге от такого блюда.
Бургер: классический рецепт
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 236 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г говядины
- 50 г масла или сала
- 7 г соли
- 7 г специй
- 1 ст. л. растительного масла
- 4 листа зеленого салата
- 4 кусочка свежего помидора
- 4 соленых огурца
- 4 кольца красного лука
- 1/2 стакана домашнего майонеза
- По 1 ст. л. кетчупа и горчицы
- 4 булочки для бургера
- 4 ломтика сыра
- Твердый сыр
- Вустерский соус – по вкусу
- Яблочный уксус – по вкусу
Смотрите видео, как сделать бургер с грибами:
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо и жир кусочками, посолите, приправьте и пропустите через мясорубку. Не перемешивая, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на час.
- Затем сформируйте котлетки и обжарьте их на разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны.
- Когда котлета будет готова – выложите кусочек сыра. Разрежьте булочки пополам и подсушите на сковороде или в тостере.
- На нижнюю часть булки положите лист салата и полейте небольшим количеством соуса. Затем выложите котлету с сыром, помидор, лук, соленый огурец и накройте верхней частью булочки.
Как сделать соус для бургера с говядиной
Соедините майонез, горчицу, кетчуп, вустерский соус, яблочный уксус, молотый черный перец и слегка взбейте с помощью блендера.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. "Сегодня" также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.
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