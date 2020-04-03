Как приготовить вкусный домашний бургер с говядиной

Рецепт классического американского бургера

Не знаете, как приготовить домашний бургер с говядиной? Для этого вам не нужны экзотические ингредиенты – только булочка, мясная котлета, овощи и вкусный соус.

Читайте также: Рецепт простого домашнего бургера с курицей и овощами

Домашние бургеры, приготовленные собственноручно, гораздо полезнее покупных. Сделать их совсем не трудно, а дети будут в восторге от такого блюда.

Бургер: классический рецепт

Простые бургеры дома Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г говядины

50 г масла или сала

7 г соли

7 г специй

1 ст. л. растительного масла

4 листа зеленого салата

4 кусочка свежего помидора

4 соленых огурца

4 кольца красного лука

1/2 стакана домашнего майонеза

По 1 ст. л. кетчупа и горчицы

4 булочки для бургера

4 ломтика сыра

Твердый сыр

Вустерский соус – по вкусу

Яблочный уксус – по вкусу

Смотрите видео, как сделать бургер с грибами:

Способ приготовления:

Нарежьте мясо и жир кусочками, посолите, приправьте и пропустите через мясорубку. Не перемешивая, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на час. Затем сформируйте котлетки и обжарьте их на разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны. Когда котлета будет готова – выложите кусочек сыра. Разрежьте булочки пополам и подсушите на сковороде или в тостере. На нижнюю часть булки положите лист салата и полейте небольшим количеством соуса. Затем выложите котлету с сыром, помидор, лук, соленый огурец и накройте верхней частью булочки.

Как сделать соус для бургера с говядиной

Соедините майонез, горчицу, кетчуп, вустерский соус, яблочный уксус, молотый черный перец и слегка взбейте с помощью блендера.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. "Сегодня" также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться