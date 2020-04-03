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Как приготовить вкусный домашний бургер с говядиной

Рецепт классического американского бургера

Ирина Павлина
Сегодня, 17:05

Не знаете, как приготовить домашний бургер с говядиной? Для этого вам не нужны экзотические ингредиенты – только булочка, мясная котлета, овощи и вкусный соус.

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Домашние бургеры, приготовленные собственноручно, гораздо полезнее покупных. Сделать их совсем не трудно, а дети будут в восторге от такого блюда.

Бургер: классический рецепт

Простые бургеры дома
Простые бургеры дома
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г говядины
  • 50 г масла или сала
  • 7 г соли
  • 7 г специй
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 4 листа зеленого салата
  • 4 кусочка свежего помидора
  • 4 соленых огурца
  • 4 кольца красного лука
  • 1/2 стакана домашнего майонеза
  • По 1 ст. л. кетчупа и горчицы
  • 4 булочки для бургера
  • 4 ломтика сыра
  • Твердый сыр
  • Вустерский соус – по вкусу
  • Яблочный уксус – по вкусу

Смотрите видео, как сделать бургер с грибами:

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо и жир кусочками, посолите, приправьте и пропустите через мясорубку. Не перемешивая, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на час.
  2. Затем сформируйте котлетки и обжарьте их на разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны.
  3. Когда котлета будет готова – выложите кусочек сыра. Разрежьте булочки пополам и подсушите на сковороде или в тостере.
  4. На нижнюю часть булки положите лист салата и полейте небольшим количеством соуса. Затем выложите котлету с сыром, помидор, лук, соленый огурец и накройте верхней частью булочки.

Как сделать соус для бургера с говядиной

Соедините майонез, горчицу, кетчуп, вустерский соус, яблочный уксус, молотый черный перец и слегка взбейте с помощью блендера.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. "Сегодня" также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.

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Источник: Сегодня
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