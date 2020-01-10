Как приготовить вкусный домашний мармелад за 15 минут

Качественный мармелад – это по-настоящему здоровый продукт

Мармелад часто называют "низкокалорийной конфетой". В его производстве используют натуральные желирующие компоненты: желатин, пектин и агар. Благодаря им из организма выводятся токсины, снижается уровень холестерина в крови, нормализуется работа пищеварительной системы. К тому же мармелад является замечательным антидепрессантом.

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Домашний мармелад

Домашний мармелад Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут + время на застывание

Калорийность:

293 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г фруктово-ягодного пюре

200 г сахара

9-10 г пектина + 25 г сахара – перемешать

25-50 мл лимонного сока

Ваниль, тертая цедра и т. д. – по желанию

Способ приготовления:

Форму подходящего размера (например, небольшой противень) застелить бумагой для выпечки. Пюре смешать с сахаром, довести до кипения, варить 5 минут, помешивая. Когда сахар полностью растворится, ввести пектин смешанный с сахаром, тщательно перемешать. Убавить огонь и варить 10 минут, непрерывно помешивая. Вылить массу в подготовленную форму, разровнять. Оставить мармелад при комнатной температуре на 24 часа, ничем не накрывая. Ровную поверхность застелить бумагой для выпечки, перевернуть мармелад на бумагу и оставить еще на 24 часа.

Как хранить мармелад

Нарезать и обвалять в сахаре. Хранить мармелад в герметичном контейнере до недели.

Напомним, ранее мы делились рецептом мармелада из яблок и слив. "Сегодня" также писали, как сделать тыквенный мармелад.

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