Как приготовить вкусный домашний мармелад за 15 минут
Качественный мармелад – это по-настоящему здоровый продукт
Мармелад часто называют "низкокалорийной конфетой". В его производстве используют натуральные желирующие компоненты: желатин, пектин и агар. Благодаря им из организма выводятся токсины, снижается уровень холестерина в крови, нормализуется работа пищеварительной системы. К тому же мармелад является замечательным антидепрессантом.
Домашний мармелад
Время приготовления:
- 15 минут + время на застывание
Калорийность:
- 293 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г фруктово-ягодного пюре
- 200 г сахара
- 9-10 г пектина + 25 г сахара – перемешать
- 25-50 мл лимонного сока
- Ваниль, тертая цедра и т. д. – по желанию
Способ приготовления:
- Форму подходящего размера (например, небольшой противень) застелить бумагой для выпечки.
- Пюре смешать с сахаром, довести до кипения, варить 5 минут, помешивая.
- Когда сахар полностью растворится, ввести пектин смешанный с сахаром, тщательно перемешать. Убавить огонь и варить 10 минут, непрерывно помешивая.
- Вылить массу в подготовленную форму, разровнять. Оставить мармелад при комнатной температуре на 24 часа, ничем не накрывая.
- Ровную поверхность застелить бумагой для выпечки, перевернуть мармелад на бумагу и оставить еще на 24 часа.
Как хранить мармелад
Нарезать и обвалять в сахаре. Хранить мармелад в герметичном контейнере до недели.
Напомним, ранее мы делились рецептом мармелада из яблок и слив. "Сегодня" также писали, как сделать тыквенный мармелад.
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Источник: Сегодня