Как приготовить вкусный летний пирог с ежевикой и йогуртом

Рецепт Дмитрия Горовенко, шеф-повара и судьи кулинарного шоу

Пирог с ежевикой Фото: depositphotos.com

Ежевика – особенная ягода. Кроме того, что в ней содержится много диетической клетчатки, витамин С, витамин К, фолиевая кислота и марганец, по многим показателям ежевика считается одним из самых сильных антиоксидантных продуктов.

Мы расскажем, как приготовить из этой полезной ягоды вкусный летний пирог.

Тарт с ежевикой и йогуртом

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

100 г сахара

щепотка соли

1 яйцо

125 г сливочного масла

Для начинки:

1 пакетик порошкового желатина

300 мл питьевого йогурта с лесными ягодами

250 мл сливок 30%

500 г ежевики

Рецепт приготовления:

К муке добавить сахар, соль, яйцо и размягченное сливочное масло. Замесить тесто и скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на 1 час. Разогреть духовку до 200 градусов. Достать тесто, раскатать его на посыпанной мукой поверхности. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто и сформировать бортики. Поставить выпекать в духовку на 20 минут. Достать основу, дать ей остыть. Чтобы приготовить начинку, замочить желатин в холодной воде по инструкции на упаковке. Потом слегка его отжать и разогреть в кастрюле на слабом огне (не кипятить), пока желатин не начнет растворяться. Смешать желатин с ягодным йогуртом, дать остыть. Когда масса начнет застывать, взбить ее и добавить сливки, еще раз хорошо перемешать. Полученной смесью наполнить корж. Ежевику помыть, очистить от хвостиков и выложить на йогуртно-сливочную начинку. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

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