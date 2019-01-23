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Как приготовить домашний пирог из замороженной черники

Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Черничный пирог со сливочным сыром Фото: depositphotos.com
Черничный пирог со сливочным сыром
Фото: depositphotos.com

Черника – не только очень вкусная, но и очень полезная для здоровья ягода. Она улучшает зрение и содержит много антиоксидантов, которые предупреждают рак и продлевают молодость. Мы расскажем, как приготовить из черники вкусный домашний пирог

Черничный пирог из слоеного теста

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста
  • 4 яйца
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 500 г черники
  • 2 ст.л. сахара
  • 100 г марципана
  • 50 мл молока

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Рецепт приготовления:

  1. Тесто разморозьте, раскатайте и выложите в форму. Застелите пергаментом и насыпьте сверху груз (например, сухую фасоль). Выпекайте основу при 160 градусах до светло-золотистого оттенка. 
  2. Желтки смешайте с ванильным сахаром и молоком и взбейте в белую густую пену на водяной бане.
  3. Основу из теста слегка остудите. Марципан раскатайте между двумя листами пергамента в тонкий пласт и застелите им дно основы из теста.
  4. Чернику разморозьте и слейте лишний сок. Смешайте ягоды с сахаром.
  5. Белки взбейте в густую устойчивую пену. 
  6. Крем из желтков перемешайте с черникой, после аккуратно введите в эту смесь белки. Влейте начинку в основу.
  7. Накройте фольгой и выпекайте при 160 градусах примерно 20 минут, до устойчивого запекания начинки. Подавать такой пирог лучше охлажденным. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить из замороженных ягод вкусный смузи.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

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Источник: Сегодня
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