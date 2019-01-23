Как приготовить домашний пирог из замороженной черники

Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Черничный пирог со сливочным сыром Фото: depositphotos.com

Черника – не только очень вкусная, но и очень полезная для здоровья ягода. Она улучшает зрение и содержит много антиоксидантов, которые предупреждают рак и продлевают молодость. Мы расскажем, как приготовить из черники вкусный домашний пирог.

Черничный пирог из слоеного теста

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

4 яйца

1 пакетик ванильного сахара

500 г черники

2 ст.л. сахара

100 г марципана

50 мл молока

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Рецепт приготовления:

Тесто разморозьте, раскатайте и выложите в форму. Застелите пергаментом и насыпьте сверху груз (например, сухую фасоль). Выпекайте основу при 160 градусах до светло-золотистого оттенка. Желтки смешайте с ванильным сахаром и молоком и взбейте в белую густую пену на водяной бане. Основу из теста слегка остудите. Марципан раскатайте между двумя листами пергамента в тонкий пласт и застелите им дно основы из теста. Чернику разморозьте и слейте лишний сок. Смешайте ягоды с сахаром. Белки взбейте в густую устойчивую пену. Крем из желтков перемешайте с черникой, после аккуратно введите в эту смесь белки. Влейте начинку в основу. Накройте фольгой и выпекайте при 160 градусах примерно 20 минут, до устойчивого запекания начинки. Подавать такой пирог лучше охлажденным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить из замороженных ягод вкусный смузи.

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