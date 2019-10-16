Как приготовить вкусный салат из авокадо: ТОП-5 рецептов

Лучшие идеи салатов из авокадо

Салат из авокадо, курицы и овощей Фото: Depositphotos

Авокадо отлично подходит для приготовления салатов. Этот экзотический фрукт прекрасно сочетается с томатами, огурцами и морепродуктами.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

Кстати, употребление авокадо способно укрепить память, оказать на работу сосудов и сердца благоприятное влияние и вывести "плохой" холестерин из организма.

Салат из авокадо постный

Тайский салат из авокадо Фото: Depositphotos

Если вы любите оригинальные сочетания, приготовьте вкусный салат из авокадо, огурцов и помидоров с пряной чесночно-имбирной заправкой. Его можно есть даже во время поста, так как он не содержит продуктов животного происхождения.

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 авокадо

1 помидор

1 огурец

1 головка красного лука

2 пера зеленого лука

1 пучок кинзы

Для заправки:

1 ст.л. тертого имбиря

1 ч.л. сахара

1 ч.л. растительного масла

1 ст.л. рыбного соуса

1/2 зубчика чеснока

Цедра и сок 1 лайма

Способ приготовления:

Огурец очистить от кожицы и нарезать кружочками. Помидор разрезать на восемь частей. Красный лук нарезать тонкими кольцами. Листики кинзы порубить. Авокадо разрезать пополам, половинки мякоти нарезать и сбрызнуть соком лайма. Для заправки чеснок пропустить через пресс и смешать с остальными ингредиентами. Все овощи уложить в салатник, полить заправкой, перемешать, дать настояться в течение трех минут, украсить зеленым луком и подавать.

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Салат из авокадо с креветками

Салат из авокадо с огурцами и креветками Фото: Depositphotos

Маслянистая мякоть авокадо прекрасно сочетается со сладковатыми креветками и хрустящими свежими огурцами. Достаточно заправить эти компоненты лимонным соком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом, чтобы получился вкусный, сытный и очень полезный салат.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

5-6 мелких огурцов

1 авокадо

8-9 крупных сырых креветок

Соль

Черный перец

Белый бальзамический уксус – 1 ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами. Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом. Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы). Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить. Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.

Салат из авокадо с тунцом

Салат с тунцом, авокадо и яйцом Фото: Depositphotos

Вкусный и простой салат из зелени, помидоров, огурцов, консервированного тунца и вареных яиц с заправкой из оливкового масла и зернистой горчицы.

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 пучок салатных листьев

1 огурец

1 помидор

1 авокадо

2 вареных яйца

80 г консервированного тунца кусочками

Оливковое масло

Зернистая горчица

Соль

Способ приготовления:

Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, авокадо, яиц и тунца. Посолить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Салат из авокадо с помидорами и огурцами

Салат из авокадо с овощами Фото: freepik.com

По своей калорийности авокадо больше похож не на легкий фрукт, а на кусок мяса. Поэтому салат с этим компонентом получается не только вкусным, но и сытным. Даже салат с авокадо, томатами и огурцами стоит подавать на стол в качестве полноценного блюда.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 помидора

1 авокадо

1 огурец

1 красная луковица

Салатные листья

Для соуса:

1 пучок петрушки

5 зубчиков чеснока

1 лимон

2 ст. ложки масла оливкового

Перец черный, соль морская

Способ приготовления:

Промойте салатные листья, обсушите их на бумажных полотенцах, порвите руками на небольшие кусочки. Нашинкуйте кружочками промытый огурец, помидоры порежьте тоненькими дольками. Разрежьте пополам авокадо, вытащите косточку, а мякоть измельчите. Очистите лук от шелухи, порежьте полукольцами, обдайте их кипятком. После этого все порезанные овощи перемешайте в салатнике вместе с авокадо. Салат практически готов, осталось к нему приготовить заправку: промойте пучок петрушки, мелко порубите, залейте кипятком и оставьте на 3 минуты. Потом слейте жидкость, смешайте петрушку с оливковым маслом, лимонным соком и измельченным чесноком. Приправьте солью с перцем, измельчите в блендере. Соус по консистенции будет напоминать жидкое пюре. Готовый салат с авокадо полейте соусом, перемешайте и подайте на стол сразу.

Салат из авокадо с курицей

Салат из курицы и авокадо Фото: Depositphotos

Мы предлагаем приготовить из авокадо вкусный салат с добавлением куриного филе, болгарского перца и апельсинов. Он не только порадует своим вкусом, но и не принесет вреда фигуре.

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 авокадо

1 апельсин

1 болгарский перец

Свежая петрушка

Салатные листья

Для заправки:

1/4 стакана дижонской горчицы

1/4 стакана жидкого меда

1/4 стакана яблочного уксуса

1/4 чашки оливкового масла

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки черного перца

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и нарезать кубиками. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками. Апельсин почистить и разобрать на дольки. Убрать белые пленки и косточки, разрезать на кусочки. Болгарский перец освободить от сердцевины, нарезать тонкими брусочками. Петрушку помыть, разобрать на веточки. Для заправки смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть. Застелить тарелку салатными листьями. Добавить нарезанные ингредиенты, полить заправкой и украсить листиками петрушки.

Что делать, если вам попался зеленый авокадо

Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он дойдет за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами, например, с бананами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из авокадо с яйцом, огурцами и помидорами. "Сегодня" также делились рецептом осеннего салата из авокадо с ежевикой и гранатом.

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