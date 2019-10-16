Как приготовить вкусный салат из авокадо: ТОП-5 рецептов
Лучшие идеи салатов из авокадо
Авокадо отлично подходит для приготовления салатов. Этот экзотический фрукт прекрасно сочетается с томатами, огурцами и морепродуктами.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:
Кстати, употребление авокадо способно укрепить память, оказать на работу сосудов и сердца благоприятное влияние и вывести "плохой" холестерин из организма.
Салат из авокадо постный
Если вы любите оригинальные сочетания, приготовьте вкусный салат из авокадо, огурцов и помидоров с пряной чесночно-имбирной заправкой. Его можно есть даже во время поста, так как он не содержит продуктов животного происхождения.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1 помидор
- 1 огурец
- 1 головка красного лука
- 2 пера зеленого лука
- 1 пучок кинзы
Для заправки:
- 1 ст.л. тертого имбиря
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. растительного масла
- 1 ст.л. рыбного соуса
- 1/2 зубчика чеснока
- Цедра и сок 1 лайма
Способ приготовления:
- Огурец очистить от кожицы и нарезать кружочками.
- Помидор разрезать на восемь частей.
- Красный лук нарезать тонкими кольцами.
- Листики кинзы порубить.
- Авокадо разрезать пополам, половинки мякоти нарезать и сбрызнуть соком лайма.
- Для заправки чеснок пропустить через пресс и смешать с остальными ингредиентами.
- Все овощи уложить в салатник, полить заправкой, перемешать, дать настояться в течение трех минут, украсить зеленым луком и подавать.
Читайте также:Осенний салат из авокадо с курицей и виноградом
Салат из авокадо с креветками
Маслянистая мякоть авокадо прекрасно сочетается со сладковатыми креветками и хрустящими свежими огурцами. Достаточно заправить эти компоненты лимонным соком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом, чтобы получился вкусный, сытный и очень полезный салат.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 5-6 мелких огурцов
- 1 авокадо
- 8-9 крупных сырых креветок
- Соль
- Черный перец
- Белый бальзамический уксус – 1 ст.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами.
- Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом.
- Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены.
- Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы).
- Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить.
- Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.
Салат из авокадо с тунцом
Вкусный и простой салат из зелени, помидоров, огурцов, консервированного тунца и вареных яиц с заправкой из оливкового масла и зернистой горчицы.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 пучок салатных листьев
- 1 огурец
- 1 помидор
- 1 авокадо
- 2 вареных яйца
- 80 г консервированного тунца кусочками
- Оливковое масло
- Зернистая горчица
- Соль
Способ приготовления:
- Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
- Сверху разложить кусочки огурца, помидора, авокадо, яиц и тунца.
- Посолить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.
Салат из авокадо с помидорами и огурцами
По своей калорийности авокадо больше похож не на легкий фрукт, а на кусок мяса. Поэтому салат с этим компонентом получается не только вкусным, но и сытным. Даже салат с авокадо, томатами и огурцами стоит подавать на стол в качестве полноценного блюда.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 помидора
- 1 авокадо
- 1 огурец
- 1 красная луковица
- Салатные листья
Для соуса:
- 1 пучок петрушки
- 5 зубчиков чеснока
- 1 лимон
- 2 ст. ложки масла оливкового
- Перец черный, соль морская
Способ приготовления:
- Промойте салатные листья, обсушите их на бумажных полотенцах, порвите руками на небольшие кусочки.
- Нашинкуйте кружочками промытый огурец, помидоры порежьте тоненькими дольками. Разрежьте пополам авокадо, вытащите косточку, а мякоть измельчите.
- Очистите лук от шелухи, порежьте полукольцами, обдайте их кипятком. После этого все порезанные овощи перемешайте в салатнике вместе с авокадо.
- Салат практически готов, осталось к нему приготовить заправку: промойте пучок петрушки, мелко порубите, залейте кипятком и оставьте на 3 минуты.
- Потом слейте жидкость, смешайте петрушку с оливковым маслом, лимонным соком и измельченным чесноком.
- Приправьте солью с перцем, измельчите в блендере. Соус по консистенции будет напоминать жидкое пюре.
- Готовый салат с авокадо полейте соусом, перемешайте и подайте на стол сразу.
Салат из авокадо с курицей
Мы предлагаем приготовить из авокадо вкусный салат с добавлением куриного филе, болгарского перца и апельсинов. Он не только порадует своим вкусом, но и не принесет вреда фигуре.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 авокадо
- 1 апельсин
- 1 болгарский перец
- Свежая петрушка
- Салатные листья
Для заправки:
- 1/4 стакана дижонской горчицы
- 1/4 стакана жидкого меда
- 1/4 стакана яблочного уксуса
- 1/4 чашки оливкового масла
- 1 чайная ложка соли
- 1/4 чайной ложки черного перца
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и нарезать кубиками.
- Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками.
- Апельсин почистить и разобрать на дольки. Убрать белые пленки и косточки, разрезать на кусочки.
- Болгарский перец освободить от сердцевины, нарезать тонкими брусочками.
- Петрушку помыть, разобрать на веточки.
- Для заправки смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть.
- Застелить тарелку салатными листьями. Добавить нарезанные ингредиенты, полить заправкой и украсить листиками петрушки.
Что делать, если вам попался зеленый авокадо
Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он дойдет за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами, например, с бананами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из авокадо с яйцом, огурцами и помидорами. "Сегодня" также делились рецептом осеннего салата из авокадо с ежевикой и гранатом.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.