Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить вкусный салат из авокадо: ТОП-5 рецептов

Лучшие идеи салатов из авокадо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:59
Салат из авокадо, курицы и овощей
Салат из авокадо, курицы и овощей
Фото: Depositphotos

Авокадо отлично подходит для приготовления салатов. Этот экзотический фрукт прекрасно сочетается с томатами, огурцами и морепродуктами.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

Кстати, употребление авокадо способно укрепить память, оказать на работу сосудов и сердца благоприятное влияние и вывести "плохой" холестерин из организма.

Салат из авокадо постный

Тайский салат из авокадо
Тайский салат из авокадо
Фото: Depositphotos

Если вы любите оригинальные сочетания, приготовьте вкусный салат из авокадо, огурцов и помидоров с пряной чесночно-имбирной заправкой. Его можно есть даже во время поста, так как он не содержит продуктов животного происхождения.

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 1 помидор
  • 1 огурец
  • 1 головка красного лука
  • 2 пера зеленого лука
  • 1 пучок кинзы

Для заправки:

  • 1 ст.л. тертого имбиря
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. растительного масла
  • 1 ст.л. рыбного соуса
  • 1/2 зубчика чеснока
  • Цедра и сок 1 лайма

Способ приготовления:

  1. Огурец очистить от кожицы и нарезать кружочками.
  2. Помидор разрезать на восемь частей.
  3. Красный лук нарезать тонкими кольцами.
  4. Листики кинзы порубить.
  5. Авокадо разрезать пополам, половинки мякоти нарезать и сбрызнуть соком лайма.
  6. Для заправки чеснок пропустить через пресс и смешать с остальными ингредиентами.
  7. Все овощи уложить в салатник, полить заправкой, перемешать, дать настояться в течение трех минут, украсить зеленым луком и подавать.

Читайте также:
Осенний салат из авокадо с курицей и виноградом

Салат из авокадо с креветками

Салат из авокадо с огурцами и креветками
Салат из авокадо с огурцами и креветками
Фото: Depositphotos

Маслянистая мякоть авокадо прекрасно сочетается со сладковатыми креветками и хрустящими свежими огурцами. Достаточно заправить эти компоненты лимонным соком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом, чтобы получился вкусный, сытный и очень полезный салат.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 5-6 мелких огурцов
  • 1 авокадо
  • 8-9 крупных сырых креветок
  • Соль
  • Черный перец
  • Белый бальзамический уксус – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами.
  2. Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом.
  3. Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены.
  4. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы).
  5. Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить.
  6. Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.

Салат из авокадо с тунцом

Салат с тунцом, авокадо и яйцом
Салат с тунцом, авокадо и яйцом
Фото: Depositphotos

Вкусный и простой салат из зелени, помидоров, огурцов, консервированного тунца и вареных яиц с заправкой из оливкового масла и зернистой горчицы.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 пучок салатных листьев
  • 1 огурец
  • 1 помидор
  • 1 авокадо
  • 2 вареных яйца
  • 80 г консервированного тунца кусочками
  • Оливковое масло
  • Зернистая горчица
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
  2. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, авокадо, яиц и тунца.
  3. Посолить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Салат из авокадо с помидорами и огурцами

Салат из авокадо с овощами
Салат из авокадо с овощами
Фото: freepik.com

По своей калорийности авокадо больше похож не на легкий фрукт, а на кусок мяса. Поэтому салат с этим компонентом получается не только вкусным, но и сытным. Даже салат с авокадо, томатами и огурцами стоит подавать на стол в качестве полноценного блюда.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 помидора
  • 1 авокадо
  • 1 огурец
  • 1 красная луковица
  • Салатные листья

Для соуса:

  • 1 пучок петрушки
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1 лимон
  • 2 ст. ложки масла оливкового
  • Перец черный, соль морская

Способ приготовления:

  1. Промойте салатные листья, обсушите их на бумажных полотенцах, порвите руками на небольшие кусочки.
  2. Нашинкуйте кружочками промытый огурец, помидоры порежьте тоненькими дольками. Разрежьте пополам авокадо, вытащите косточку, а мякоть измельчите.
  3. Очистите лук от шелухи, порежьте полукольцами, обдайте их кипятком. После этого все порезанные овощи перемешайте в салатнике вместе с авокадо.
  4. Салат практически готов, осталось к нему приготовить заправку: промойте пучок петрушки, мелко порубите, залейте кипятком и оставьте на 3 минуты.
  5. Потом слейте жидкость, смешайте петрушку с оливковым маслом, лимонным соком и измельченным чесноком.
  6. Приправьте солью с перцем, измельчите в блендере. Соус по консистенции будет напоминать жидкое пюре.
  7. Готовый салат с авокадо полейте соусом, перемешайте и подайте на стол сразу.

Салат из авокадо с курицей

Салат из курицы и авокадо
Салат из курицы и авокадо
Фото: Depositphotos

Мы предлагаем приготовить из авокадо вкусный салат с добавлением куриного филе, болгарского перца и апельсинов. Он не только порадует своим вкусом, но и не принесет вреда фигуре.

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 1 авокадо
  • 1 апельсин
  • 1 болгарский перец
  • Свежая петрушка
  • Салатные листья

Для заправки:

  • 1/4 стакана дижонской горчицы
  • 1/4 стакана жидкого меда
  • 1/4 стакана яблочного уксуса
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки черного перца

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и нарезать кубиками.
  2. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками.
  3. Апельсин почистить и разобрать на дольки. Убрать белые пленки и косточки, разрезать на кусочки.
  4. Болгарский перец освободить от сердцевины, нарезать тонкими брусочками.
  5. Петрушку помыть, разобрать на веточки.
  6. Для заправки смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть.
  7. Застелить тарелку салатными листьями. Добавить нарезанные ингредиенты, полить заправкой и украсить листиками петрушки.

Что делать, если вам попался зеленый авокадо

Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он дойдет за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами, например, с бананами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из авокадо с яйцом, огурцами и помидорами. "Сегодня" также делились рецептом осеннего салата из авокадо с ежевикой и гранатом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить свеклу по-корейски в домашних условиях Рецепт салата с пекинской капустой, курицей и сухариками Блюда из тыквы: ТОП-5 необычных осенних рецептов Три блюда из кинзы от Эктора Хименес-Браво
рецепты салат как приготовить авокадо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Блинный торт с заварным кремом
Блинный торт с заварным кремом
Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша
Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием

Популярные статьи

Сегодня, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

Вчера, 14:02Психология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

Вчера, 09:47Fun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

Вчера, 08:41Техно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Вчера, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

14 октябряШоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

Новости партнеров

Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Заготовка из перца с чесноком: вся семья оторваться не может
Заготовка из перца с чесноком: вся семья оторваться не может
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Как засолить капусту на зиму в банку
Как засолить капусту на зиму в банку
Актриса
Актриса "Дизель Шоу" Булитко показала тело в купальнике
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Чем так полезна для здоровья калина
Чем так полезна для здоровья калина