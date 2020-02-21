Как приготовить вкусный салат из кальмаров с кукурузой и яйцом

Нежный салат с кальмарами

Нежный и простой в приготовлении салат из кальмаров с кукурузой точно станет одним из ваших любимых. Важно лишь знать, как правильно варить кальмаров.

Подготовленные тушки кальмаров, очищенные от внутренностей, готовьте в кипящей подсоленной воде в течение одной-двух минут после повторного закипания, не дольше, иначе кальмары будут "резиновые". Поэтому засекайте время.

Затем кальмаров можно сразу поместить в холодную воду, чтобы остановить процесс тепловой обработки. Если кальмары не были заранее очищены, то снимите пленку, удалите внутренности и хитиновые пластинки.

Салат из кальмаров с кукурузой

Салат из кальмаров с кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 тушки кальмара

100 г консервированной кукурузы

3 яйца

1 картофелина

2 ст. л. майонеза

Соль – по вкусу

Укроп – для украшения

Способ приготовления:

Тушки кальмара разморозить, очистить снаружи и удалить внутренности. Отварить в кипящей воде кальмаров в течение одной-двух минут, затем остудить. Картофель и яйца отдельно отварить, остудить и очистить. В миску нарезать кубиками отварные яйца и картофель. Добавить консервированную кукурузу и нарезанные соломкой кальмары. Заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать. Выложить в салатницу и посыпать мелко нашинкованным укропом. Подавать к столу.

Полезный совет

Картофель в рецепте можно заменить морковью.

Смотрите видео, как приготовить фаршированных кальмаров:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из кальмаров и мидий. "Сегодня" также писали, как приготовить фаршированные кальмары по рецепту Юлии Высоцкой.

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