Как приготовить вкусный салат из кальмаров с кукурузой и яйцом
Нежный салат с кальмарами
Нежный и простой в приготовлении салат из кальмаров с кукурузой точно станет одним из ваших любимых. Важно лишь знать, как правильно варить кальмаров.
Подготовленные тушки кальмаров, очищенные от внутренностей, готовьте в кипящей подсоленной воде в течение одной-двух минут после повторного закипания, не дольше, иначе кальмары будут "резиновые". Поэтому засекайте время.
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Затем кальмаров можно сразу поместить в холодную воду, чтобы остановить процесс тепловой обработки. Если кальмары не были заранее очищены, то снимите пленку, удалите внутренности и хитиновые пластинки.
Салат из кальмаров с кукурузой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 123 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 тушки кальмара
- 100 г консервированной кукурузы
- 3 яйца
- 1 картофелина
- 2 ст. л. майонеза
- Соль – по вкусу
- Укроп – для украшения
Способ приготовления:
- Тушки кальмара разморозить, очистить снаружи и удалить внутренности. Отварить в кипящей воде кальмаров в течение одной-двух минут, затем остудить.
- Картофель и яйца отдельно отварить, остудить и очистить.
- В миску нарезать кубиками отварные яйца и картофель.
- Добавить консервированную кукурузу и нарезанные соломкой кальмары.
- Заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.
- Выложить в салатницу и посыпать мелко нашинкованным укропом. Подавать к столу.
Полезный совет
Картофель в рецепте можно заменить морковью.
Смотрите видео, как приготовить фаршированных кальмаров:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из кальмаров и мидий. "Сегодня" также писали, как приготовить фаршированные кальмары по рецепту Юлии Высоцкой.
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