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Как приготовить вкусный салат из кальмаров с кукурузой и яйцом

Нежный салат с кальмарами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44

Нежный и простой в приготовлении салат из кальмаров с кукурузой точно станет одним из ваших любимых. Важно лишь знать, как правильно варить кальмаров.

Подготовленные тушки кальмаров, очищенные от внутренностей, готовьте в кипящей подсоленной воде в течение одной-двух минут после повторного закипания, не дольше, иначе кальмары будут "резиновые". Поэтому засекайте время.

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Затем кальмаров можно сразу поместить в холодную воду, чтобы остановить процесс тепловой обработки. Если кальмары не были заранее очищены, то снимите пленку, удалите внутренности и хитиновые пластинки.

Салат из кальмаров с кукурузой

Салат из кальмаров с кукурузой
Салат из кальмаров с кукурузой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 тушки кальмара
  • 100 г консервированной кукурузы
  • 3 яйца
  • 1 картофелина
  • 2 ст. л. майонеза
  • Соль – по вкусу
  • Укроп – для украшения

Способ приготовления:

  1. Тушки кальмара разморозить, очистить снаружи и удалить внутренности. Отварить в кипящей воде кальмаров в течение одной-двух минут, затем остудить.
  2. Картофель и яйца отдельно отварить, остудить и очистить.
  3. В миску нарезать кубиками отварные яйца и картофель.
  4. Добавить консервированную кукурузу и нарезанные соломкой кальмары.
  5. Заправить майонезом, посолить по вкусу и перемешать.
  6. Выложить в салатницу и посыпать мелко нашинкованным укропом. Подавать к столу.

Полезный совет

Картофель в рецепте можно заменить морковью.

Смотрите видео, как приготовить фаршированных кальмаров:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из кальмаров и мидий. "Сегодня" также писали, как приготовить фаршированные кальмары по рецепту Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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