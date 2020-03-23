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Как приготовить вкусный салат из редиса: ТОП-5 весенних рецептов

Рецепты салатов из редиса с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 14:16

В начале весны редиску покупают даже те, кто отдает предпочтение другим овощам. Людям хочется ощутить вкус свежего, только выращенного продукта и пополнить запас витаминов. Этот корнеплод богат витамином С, В, фолиевой кислотой, калием, кальцием и клетчаткой.

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Сочная, хрустящая редиска – прекрасное дополнение к любому овощному салату. А чтобы повысить ее хрустящие свойства, подержите ее несколько часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Салат с редиской пп

Зеленый весенний салат
Зеленый весенний салат
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Пучок молодого шпината или другой зелени
  • 3-5 шт. редиса
  • 1 морковь
  • 100 г феты или тофу
  • Горсть поджаренного миндаля
  • Кунжут
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Мед
  • Соль, перец

Смотрите видео, как приготовить необычные блюда из редиса:

Способ приготовления:

  1. Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку.
  2. Редис помыть и тонко нарезать.
  3. Морковь почистить и натереть на терке.
  4. Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить.
  5. Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль.
  6. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Необычный салат из редиски

Салат с редиской, помидором и огурцом
Салат с редиской, помидором и огурцом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Пучок салата
  • Четверть краснокочанной капусты
  • 1 авокадо
  • 1-2 огурца
  • Горсть помидоров черри
  • 2 вареных яйца
  • Горсть редиса
  • Соль, молотый перец
  • Сок лимона или лайма
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Все овощи и зелень помойте и обсушите.
  2. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
  3. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
  4. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
  5. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела.
  6. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

Салат с редиской и огурцом

Салат с редиской без майонеза
Салат с редиской без майонеза
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 8-10 шт. редиски
  • 1 свежий огурец
  • 5 листочков молодой или пекинской капусты
  • 3 стебля зеленого лука
  • 4 яйца
  • 1 ч.л. лимонного сока.
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Редиску, яйца и огурец нарезать кружочками.
  2. Зеленый лук мелко порубить.
  3. Отрезать у листьев пекинской капусты нижнюю часть – белую и твердую. Зеленую часть нарезать тонкими поперечными полосками.
  4. Соединить все ингредиенты.
  5. Сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и перемешать.
  6. Полить оливковым маслом и подавать.

Салат из редиски со сметаной

Салат с редисом и сметаной
Салат с редисом и сметаной
Фото: instagram.com/petite_furia

Время приготовления:

  • 20 минут
  • 2 куриных яйца
  • 2 огурца
  • 5 шт. редиса
  • 2 стебля зеленого лука
  • 3-4 ст.л. сметаны или греческого йогурта
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте кружочками или кубиками.
  2. Овощи и зелень помойте под проточной водой.
  3. Редис и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, зеленый лук измельчите.
  4. Смешайте в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправьте сметаной, смешанной с горчицей, посолите.
  5. Аккуратно перемешайте и подавайте салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.

Салат с редиской и кукурузой

Салат с редиской и кукурузой
Салат с редиской и кукурузой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 пучок редиски
  • 2-3 огурца
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 2 пучка салат
  • 50 г твердого сыра
  • Пучок зелени (зеленый лук, петрушка и укроп)
  • 2 дольки чеснока
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • Соль, черный перец

Способ приготовления:

  1. Салат и зелень измельчить, выложить в салатник.
  2. Добавить кукурузу, натертый на крупной терке сыр, нарезанные кружочками огурцы и редиску, перемешать.
  3. Приготовить заправку из растительного масла, выдавленного через пресс чеснока и лимонного сока.
  4. Полить салат заправкой, еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из редиса с курицей. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.

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Источник: Сегодня
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