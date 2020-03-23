Как приготовить вкусный салат из редиса: ТОП-5 весенних рецептов
Рецепты салатов из редиса с фото
В начале весны редиску покупают даже те, кто отдает предпочтение другим овощам. Людям хочется ощутить вкус свежего, только выращенного продукта и пополнить запас витаминов. Этот корнеплод богат витамином С, В, фолиевой кислотой, калием, кальцием и клетчаткой.
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Сочная, хрустящая редиска – прекрасное дополнение к любому овощному салату. А чтобы повысить ее хрустящие свойства, подержите ее несколько часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Пучок молодого шпината или другой зелени
- 3-5 шт. редиса
- 1 морковь
- 100 г феты или тофу
- Горсть поджаренного миндаля
- Кунжут
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Мед
- Соль, перец
Смотрите видео, как приготовить необычные блюда из редиса:
Способ приготовления:
- Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку.
- Редис помыть и тонко нарезать.
- Морковь почистить и натереть на терке.
- Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить.
- Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль.
- Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Пучок салата
- Четверть краснокочанной капусты
- 1 авокадо
- 1-2 огурца
- Горсть помидоров черри
- 2 вареных яйца
- Горсть редиса
- Соль, молотый перец
- Сок лимона или лайма
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Все овощи и зелень помойте и обсушите.
- Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте.
- Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам.
- Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками.
- Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела.
- Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 8-10 шт. редиски
- 1 свежий огурец
- 5 листочков молодой или пекинской капусты
- 3 стебля зеленого лука
- 4 яйца
- 1 ч.л. лимонного сока.
- Оливковое масло – по вкусу
- Соль, молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Редиску, яйца и огурец нарезать кружочками.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Отрезать у листьев пекинской капусты нижнюю часть – белую и твердую. Зеленую часть нарезать тонкими поперечными полосками.
- Соединить все ингредиенты.
- Сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и перемешать.
- Полить оливковым маслом и подавать.
Время приготовления:
- 20 минут
- 2 куриных яйца
- 2 огурца
- 5 шт. редиса
- 2 стебля зеленого лука
- 3-4 ст.л. сметаны или греческого йогурта
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- Соль
Способ приготовления:
- Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте кружочками или кубиками.
- Овощи и зелень помойте под проточной водой.
- Редис и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, зеленый лук измельчите.
- Смешайте в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправьте сметаной, смешанной с горчицей, посолите.
- Аккуратно перемешайте и подавайте салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 пучок редиски
- 2-3 огурца
- 1 банка консервированной кукурузы
- 2 пучка салат
- 50 г твердого сыра
- Пучок зелени (зеленый лук, петрушка и укроп)
- 2 дольки чеснока
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- Соль, черный перец
Способ приготовления:
- Салат и зелень измельчить, выложить в салатник.
- Добавить кукурузу, натертый на крупной терке сыр, нарезанные кружочками огурцы и редиску, перемешать.
- Приготовить заправку из растительного масла, выдавленного через пресс чеснока и лимонного сока.
- Полить салат заправкой, еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из редиса с курицей. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.
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