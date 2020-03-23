Как приготовить вкусный салат из редиса: ТОП-5 весенних рецептов

Рецепты салатов из редиса с фото

В начале весны редиску покупают даже те, кто отдает предпочтение другим овощам. Людям хочется ощутить вкус свежего, только выращенного продукта и пополнить запас витаминов. Этот корнеплод богат витамином С, В, фолиевой кислотой, калием, кальцием и клетчаткой.

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Сочная, хрустящая редиска – прекрасное дополнение к любому овощному салату. А чтобы повысить ее хрустящие свойства, подержите ее несколько часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Салат с редиской пп

Зеленый весенний салат Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Пучок молодого шпината или другой зелени

3-5 шт. редиса

1 морковь

100 г феты или тофу

Горсть поджаренного миндаля

Кунжут

Оливковое масло

Лимонный сок

Мед

Соль, перец

Смотрите видео, как приготовить необычные блюда из редиса:

Способ приготовления:

Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку. Редис помыть и тонко нарезать. Морковь почистить и натереть на терке. Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить. Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Необычный салат из редиски

Салат с редиской, помидором и огурцом Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Пучок салата

Четверть краснокочанной капусты

1 авокадо

1-2 огурца

Горсть помидоров черри

2 вареных яйца

Горсть редиса

Соль, молотый перец

Сок лимона или лайма

Оливковое масло

Способ приготовления:

Все овощи и зелень помойте и обсушите. Салат порвите руками, капусту тонко нашинкуйте. Огурцы и редис нарежьте тонкими кружочками, помидоры черри разрежьте пополам. Вареные яйца почистите и нарежьте кружочками. Авокадо почистите, удалите косточку и нарежьте мякоть тонкими ломтики. Сбрызните лимонный соком, чтобы она не потемнела. Красиво выложите на тарелку все ингредиенты. Посолите, поперчите и полейте оливковым маслом.

Салат с редиской и огурцом

Салат с редиской без майонеза Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

8-10 шт. редиски

1 свежий огурец

5 листочков молодой или пекинской капусты

3 стебля зеленого лука

4 яйца

1 ч.л. лимонного сока.

Оливковое масло – по вкусу

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Редиску, яйца и огурец нарезать кружочками. Зеленый лук мелко порубить. Отрезать у листьев пекинской капусты нижнюю часть – белую и твердую. Зеленую часть нарезать тонкими поперечными полосками. Соединить все ингредиенты. Сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и перемешать. Полить оливковым маслом и подавать.

Салат из редиски со сметаной

Салат с редисом и сметаной Фото: instagram.com/petite_furia

Время приготовления:

20 минут

2 куриных яйца

2 огурца

5 шт. редиса

2 стебля зеленого лука

3-4 ст.л. сметаны или греческого йогурта

1 ч.л. дижонской горчицы

Соль

Способ приготовления:

Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте кружочками или кубиками. Овощи и зелень помойте под проточной водой. Редис и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, зеленый лук измельчите. Смешайте в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправьте сметаной, смешанной с горчицей, посолите. Аккуратно перемешайте и подавайте салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.

Салат с редиской и кукурузой

Салат с редиской и кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 пучок редиски

2-3 огурца

1 банка консервированной кукурузы

2 пучка салат

50 г твердого сыра

Пучок зелени (зеленый лук, петрушка и укроп)

2 дольки чеснока

3 ст.л. растительного масла

1 ст.л. лимонного сока

Соль, черный перец

Способ приготовления:

Салат и зелень измельчить, выложить в салатник. Добавить кукурузу, натертый на крупной терке сыр, нарезанные кружочками огурцы и редиску, перемешать. Приготовить заправку из растительного масла, выдавленного через пресс чеснока и лимонного сока. Полить салат заправкой, еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из редиса с курицей. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.

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