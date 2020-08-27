Как приготовить вкусный салат из винограда: три летних рецепта
Рецепты необычных праздничных салатов со свежим виноградом
Виноград – это вкусные и полезные ягоды, которые можно употреблять в сыром виде или использовать для приготовления различных блюд, таких как варенье, сок, вино, салаты и выпечка.
Аппетитные салаты с виноградом из нашей подборки не только порадуют своим вкусом, но и подарят вам порцию белка, полезных жиров, витаминов и клетчатки.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 1/3 стакана грецких орехов
- 1/2 белой луковицы
- 1 яблоко Гренни Смит
- 1 стакан винограда без косточек
- 2 стебля сельдерея
- 80 мл майонеза (желательно домашнего)
- 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль, свежемолотый черный перец по вкусу
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Способ приготовления:
- Очистить и тонко нарезать овощи и фрукты. Виноградины, если они крупные, разрезать пополам; сельдерей овощечисткой очистить от жестких внешних волокон и нарезать дольками толщиной 3-5 мм, как и очищенные от сердцевины яблоки.
- Ломтики яблок сбрызнуть лимонным соком и перемешать.
- Приготовить домашний майонез и добавить в него мелко нарезанный лук.
- Куриную грудку отбить между двумя листами пищевой пленки или пергамента до толщины 1,5 см. Обильно приправить солью и перцем, обжарить в растительном масле на среднем огне. Это займет около 5 минут с каждой стороны. Дать остыть в течение 10 минут перед сборкой салата.
- Нарезать куриные отбивные на ломтики или кубики толщиной 1 см. Выложить в миску, посыпать рублеными грецкими орехами, оставить несколько половинок, чтобы украсить салат при подаче. Добавить остальные ингредиенты, соль и перец по вкусу.
- Заправить майонезом, украсить орехами. Подавать холодным.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г куриной печени
- 150 г винограда без косточек
- 40 г салатных листьев
- Горсть грецких орехов
- 5 ст. л. оливкового масла
- 1,5 ч. л. бальзамического уксуса
- 0,5 ч. л. сахара
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить корюшку в виноградных листьях:
Способ приготовления:
- Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам.
- Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
- Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности.
- Орехи поджарить на сковороде без масла.
- Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Листья салата
- 2-3 шт. свежего инжира
- 1 спелая груша
- Гроздь винограда без косточек
- 50 г рокфора или другого голубого сыра
- Горсть орехов (грецких или пекан)
Для заправки:
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. горчицы
- Соль, белый перец
- Сок одного апельсина
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. белого винного уксуса
- 1/3 стакана оливкового масла
- 1/3 стакана кунжутного масла
Способ приготовления:
- Листья салата помыть и обсушить, выложить в салатницу.
- Разложить сверху разрезанный инжир, ломтики груши, кусочки голубого сыра, виноград, орехи (предварительно прокалив их на сухой сковороде или в духовке).
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
- Подавать салат вместе со свежим белым хлебом и холодным белым вином.
Напомним, ранее мы писали, как сделать домашнее вино из винограда, а также делились рецептом виноградного тарта.
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