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Как приготовить вкусный салат из винограда: три летних рецепта

Сегодня, 17:44

Рецепты необычных праздничных салатов со свежим виноградом

Виноград – это вкусные и полезные ягоды, которые можно употреблять в сыром виде или использовать для приготовления различных блюд, таких как варенье, сок, вино, салаты и выпечка.

Аппетитные салаты с виноградом из нашей подборки не только порадуют своим вкусом, но и подарят вам порцию белка, полезных жиров, витаминов и клетчатки.

Салат "Вальдорф" с курицей

Салат "Вальдорф": рецепт с фото
Салат "Вальдорф": рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 1/3 стакана грецких орехов
  • 1/2 белой луковицы
  • 1 яблоко Гренни Смит
  • 1 стакан винограда без косточек
  • 2 стебля сельдерея
  • 80 мл майонеза (желательно домашнего)
  • 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Очистить и тонко нарезать овощи и фрукты. Виноградины, если они крупные, разрезать пополам; сельдерей овощечисткой очистить от жестких внешних волокон и нарезать дольками толщиной 3-5 мм, как и очищенные от сердцевины яблоки.
  2. Ломтики яблок сбрызнуть лимонным соком и перемешать.
  3. Приготовить домашний майонез и добавить в него мелко нарезанный лук.
  4. Куриную грудку отбить между двумя листами пищевой пленки или пергамента до толщины 1,5 см. Обильно приправить солью и перцем, обжарить в растительном масле на среднем огне. Это займет около 5 минут с каждой стороны. Дать остыть в течение 10 минут перед сборкой салата.
  5. Нарезать куриные отбивные на ломтики или кубики толщиной 1 см. Выложить в миску, посыпать рублеными грецкими орехами, оставить несколько половинок, чтобы украсить салат при подаче. Добавить остальные ингредиенты, соль и перец по вкусу.
  6. Заправить майонезом, украсить орехами. Подавать холодным.

Салат из печени и винограда

Салат из печенки и винограда
Салат из печенки и винограда
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г куриной печени
  • 150 г винограда без косточек
  • 40 г салатных листьев
  • Горсть грецких орехов
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 1,5 ч. л. бальзамического уксуса
  • 0,5 ч. л. сахара
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить корюшку в виноградных листьях:

Способ приготовления:

  1. Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам.
  2. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
  3. Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности.
  4. Орехи поджарить на сковороде без масла.
  5. Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.

Летний салат из инжира, винограда и сыра

Салат из инжира
Салат из инжира
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Листья салата
  • 2-3 шт. свежего инжира
  • 1 спелая груша
  • Гроздь винограда без косточек
  • 50 г рокфора или другого голубого сыра
  • Горсть орехов (грецких или пекан)

Для заправки:

  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. горчицы
  • Соль, белый перец
  • Сок одного апельсина
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. белого винного уксуса
  • 1/3 стакана оливкового масла
  • 1/3 стакана кунжутного масла

Способ приготовления:

  1. Листья салата помыть и обсушить, выложить в салатницу.
  2. Разложить сверху разрезанный инжир, ломтики груши, кусочки голубого сыра, виноград, орехи (предварительно прокалив их на сухой сковороде или в духовке).
  3. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
  4. Подавать салат вместе со свежим белым хлебом и холодным белым вином.

Напомним, ранее мы писали, как сделать домашнее вино из винограда, а также делились рецептом виноградного тарта.

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Источник: Сегодня
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