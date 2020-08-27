Как приготовить вкусный салат из винограда: три летних рецепта

Рецепты необычных праздничных салатов со свежим виноградом

Виноград – это вкусные и полезные ягоды, которые можно употреблять в сыром виде или использовать для приготовления различных блюд, таких как варенье, сок, вино, салаты и выпечка.

Аппетитные салаты с виноградом из нашей подборки не только порадуют своим вкусом, но и подарят вам порцию белка, полезных жиров, витаминов и клетчатки.

Салат "Вальдорф" с курицей

Салат "Вальдорф": рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 куриная грудка

1/3 стакана грецких орехов

1/2 белой луковицы

1 яблоко Гренни Смит

1 стакан винограда без косточек

2 стебля сельдерея

80 мл майонеза (желательно домашнего)

1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла

1 ст. л. лимонного сока

Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

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Способ приготовления:

Очистить и тонко нарезать овощи и фрукты. Виноградины, если они крупные, разрезать пополам; сельдерей овощечисткой очистить от жестких внешних волокон и нарезать дольками толщиной 3-5 мм, как и очищенные от сердцевины яблоки. Ломтики яблок сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Приготовить домашний майонез и добавить в него мелко нарезанный лук. Куриную грудку отбить между двумя листами пищевой пленки или пергамента до толщины 1,5 см. Обильно приправить солью и перцем, обжарить в растительном масле на среднем огне. Это займет около 5 минут с каждой стороны. Дать остыть в течение 10 минут перед сборкой салата. Нарезать куриные отбивные на ломтики или кубики толщиной 1 см. Выложить в миску, посыпать рублеными грецкими орехами, оставить несколько половинок, чтобы украсить салат при подаче. Добавить остальные ингредиенты, соль и перец по вкусу. Заправить майонезом, украсить орехами. Подавать холодным.

Салат из печени и винограда

Салат из печенки и винограда Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

300 г куриной печени

150 г винограда без косточек

40 г салатных листьев

Горсть грецких орехов

5 ст. л. оливкового масла

1,5 ч. л. бальзамического уксуса

0,5 ч. л. сахара

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить корюшку в виноградных листьях:

Способ приготовления:

Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав. Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности. Орехи поджарить на сковороде без масла. Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.

Летний салат из инжира, винограда и сыра

Салат из инжира Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Листья салата

2-3 шт. свежего инжира

1 спелая груша

Гроздь винограда без косточек

50 г рокфора или другого голубого сыра

Горсть орехов (грецких или пекан)

Для заправки:

1 ст. л. меда

1 ч. л. горчицы

Соль, белый перец

Сок одного апельсина

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. белого винного уксуса

1/3 стакана оливкового масла

1/3 стакана кунжутного масла

Способ приготовления:

Листья салата помыть и обсушить, выложить в салатницу. Разложить сверху разрезанный инжир, ломтики груши, кусочки голубого сыра, виноград, орехи (предварительно прокалив их на сухой сковороде или в духовке). Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат. Подавать салат вместе со свежим белым хлебом и холодным белым вином.

Напомним, ранее мы писали, как сделать домашнее вино из винограда, а также делились рецептом виноградного тарта.

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