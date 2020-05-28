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Как приготовить вкусный салат с фетой: три простых рецепта

Сегодня, 16:08

Полезные салаты из овощей с фетой

Фета – это рассольный сыр из овечьего молока, который традиционно добавляют в греческий салат. Но это не единственное блюдо, где можно использовать фету. Сыр отлично подходит для приготовления соусов, закусок, супов и выпечки.

Мы предлагаем вашему вниманию очень вкусные овощные салаты с фетой и легкими заправками на любой вкус.

Салат со стручковой фасолью и фетой

Салат из стручковой фасоли с фетой
Салат из стручковой фасоли с фетой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г замороженной стручковой фасоли
  • 200 г помидоров черри
  • 1 красная луковица
  • Фета – по вкусу

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Для заправки:

  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. сока лимона
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • Соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Стручковую фасоль отварить в кипящей воде до готовности.
  2. Помидоры помыть, разрезать на половинки. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Фету раскрошить.
  3. В миску выложить стручковую фасоль, черри, лук, фету и аккуратно перемешать.
  4. Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть.
  5. Полить салат заправкой, еще раз аккуратно перемешать и подать к столу.

Овощной салат с фетой

Салат с фетой и овощами
Салат с фетой и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 300 г помидоров черри
  • 1 сладкий перец
  • 1 крупный огурец
  • 1 упаковка любого салатного микса
  • 12 оливок или маслин без косточки
  • 1 ст. л. каперсов
  • 200 г феты

Для заправки:

  • 3-4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. бальзамического уксуса
  • Соль, перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления:

  1. Все овощи вымыть. Помидоры нарезать на половинки, сладкий перец нарезать полосками, а огурец – полукружочками.
  2. Для заправки все ингредиенты соединить и перемешать. Фету нарезать крупными кубиками.
  3. В миску переложить овощи, добавить салатный микс, оливки или маслины, каперсы. Полить заправкой и аккуратно перемешать.
  4. Выложить салат в тарелки для подачи, разложить фету.

Салат из брокколи с заправкой из феты

Салат из брокколи с фетой
Салат из брокколи с фетой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кочан брокколи
  • 5 полосок бекона
  • 1 красная луковица
  • 2 ст. л. изюма
  • 2 ст. л. семечек подсолнуха
  • 1 ст. л. сока лимона

Для заправки:

  • 70 г феты
  • 3 ст. л. натурального йогурта
  • 1 ч. л. горчицы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • соль, перец прованские травы по вкусу

Способ приготовления:

  1. Брокколи разобрать на соцветия, отварить до готовности в подсоленной воде и полностью охладить.
  2. Бекон обжарить до хрустящей корочки на сухой сковороде и выложить на бумажное полотенце. Когда бекон остынет, поломать на кусочки.
  3. Красный лук нарезать небольшими кусочками или полосками и полить соком лимона.
  4. Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть.
  5. Выложить с салатницу брокколи, бекон, лук, изюм, семечки.
  6. Затем добавить в салат заправку и аккуратно перемешать.

Напомним, ранее мы писали, как сделать витаминный салат из шпината с фетой. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать пирог с фетой от Юлии Высоцкой.

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Источник: panacota.net.ua
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