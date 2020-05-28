Как приготовить вкусный салат с фетой: три простых рецепта

Полезные салаты из овощей с фетой

Фета – это рассольный сыр из овечьего молока, который традиционно добавляют в греческий салат. Но это не единственное блюдо, где можно использовать фету. Сыр отлично подходит для приготовления соусов, закусок, супов и выпечки.

Мы предлагаем вашему вниманию очень вкусные овощные салаты с фетой и легкими заправками на любой вкус.

Салат со стручковой фасолью и фетой

Салат из стручковой фасоли с фетой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г замороженной стручковой фасоли

200 г помидоров черри

1 красная луковица

Фета – по вкусу

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Для заправки:

3 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. сока лимона

1 ст. л. соевого соуса

Соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

Стручковую фасоль отварить в кипящей воде до готовности. Помидоры помыть, разрезать на половинки. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Фету раскрошить. В миску выложить стручковую фасоль, черри, лук, фету и аккуратно перемешать. Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть. Полить салат заправкой, еще раз аккуратно перемешать и подать к столу.

Овощной салат с фетой

Салат с фетой и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

300 г помидоров черри

1 сладкий перец

1 крупный огурец

1 упаковка любого салатного микса

12 оливок или маслин без косточки

1 ст. л. каперсов

200 г феты

Для заправки:

3-4 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. бальзамического уксуса

Соль, перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления:

Все овощи вымыть. Помидоры нарезать на половинки, сладкий перец нарезать полосками, а огурец – полукружочками. Для заправки все ингредиенты соединить и перемешать. Фету нарезать крупными кубиками. В миску переложить овощи, добавить салатный микс, оливки или маслины, каперсы. Полить заправкой и аккуратно перемешать. Выложить салат в тарелки для подачи, разложить фету.

Салат из брокколи с заправкой из феты

Салат из брокколи с фетой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 небольшой кочан брокколи

5 полосок бекона

1 красная луковица

2 ст. л. изюма

2 ст. л. семечек подсолнуха

1 ст. л. сока лимона

Для заправки:

70 г феты

3 ст. л. натурального йогурта

1 ч. л. горчицы

2 ст. л. растительного масла

соль, перец прованские травы по вкусу

Способ приготовления:

Брокколи разобрать на соцветия, отварить до готовности в подсоленной воде и полностью охладить. Бекон обжарить до хрустящей корочки на сухой сковороде и выложить на бумажное полотенце. Когда бекон остынет, поломать на кусочки. Красный лук нарезать небольшими кусочками или полосками и полить соком лимона. Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть. Выложить с салатницу брокколи, бекон, лук, изюм, семечки. Затем добавить в салат заправку и аккуратно перемешать.

Напомним, ранее мы писали, как сделать витаминный салат из шпината с фетой. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать пирог с фетой от Юлии Высоцкой.

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