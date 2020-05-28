Как приготовить вкусный салат с фетой: три простых рецепта
Полезные салаты из овощей с фетой
Фета – это рассольный сыр из овечьего молока, который традиционно добавляют в греческий салат. Но это не единственное блюдо, где можно использовать фету. Сыр отлично подходит для приготовления соусов, закусок, супов и выпечки.
Мы предлагаем вашему вниманию очень вкусные овощные салаты с фетой и легкими заправками на любой вкус.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г замороженной стручковой фасоли
- 200 г помидоров черри
- 1 красная луковица
- Фета – по вкусу
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Для заправки:
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. сока лимона
- 1 ст. л. соевого соуса
- Соль, перец по вкусу
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Способ приготовления:
- Стручковую фасоль отварить в кипящей воде до готовности.
- Помидоры помыть, разрезать на половинки. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Фету раскрошить.
- В миску выложить стручковую фасоль, черри, лук, фету и аккуратно перемешать.
- Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть.
- Полить салат заправкой, еще раз аккуратно перемешать и подать к столу.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 300 г помидоров черри
- 1 сладкий перец
- 1 крупный огурец
- 1 упаковка любого салатного микса
- 12 оливок или маслин без косточки
- 1 ст. л. каперсов
- 200 г феты
Для заправки:
- 3-4 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. бальзамического уксуса
- Соль, перец черный молотый по вкусу
Способ приготовления:
- Все овощи вымыть. Помидоры нарезать на половинки, сладкий перец нарезать полосками, а огурец – полукружочками.
- Для заправки все ингредиенты соединить и перемешать. Фету нарезать крупными кубиками.
- В миску переложить овощи, добавить салатный микс, оливки или маслины, каперсы. Полить заправкой и аккуратно перемешать.
- Выложить салат в тарелки для подачи, разложить фету.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан брокколи
- 5 полосок бекона
- 1 красная луковица
- 2 ст. л. изюма
- 2 ст. л. семечек подсолнуха
- 1 ст. л. сока лимона
Для заправки:
- 70 г феты
- 3 ст. л. натурального йогурта
- 1 ч. л. горчицы
- 2 ст. л. растительного масла
- соль, перец прованские травы по вкусу
Способ приготовления:
- Брокколи разобрать на соцветия, отварить до готовности в подсоленной воде и полностью охладить.
- Бекон обжарить до хрустящей корочки на сухой сковороде и выложить на бумажное полотенце. Когда бекон остынет, поломать на кусочки.
- Красный лук нарезать небольшими кусочками или полосками и полить соком лимона.
- Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть.
- Выложить с салатницу брокколи, бекон, лук, изюм, семечки.
- Затем добавить в салат заправку и аккуратно перемешать.
Напомним, ранее мы писали, как сделать витаминный салат из шпината с фетой. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать пирог с фетой от Юлии Высоцкой.
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