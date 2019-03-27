Как приготовить вкусный шашлык из свинины

Секреты приготовления сочного свиного шашлыка

Как приготовить шашлык из свинины Фото: freepik.com

Шашлык – главное блюдо отдыха на природе. Его можно готовить из баранины, курицы или говядины, но чаще всего для шашлыка берут свинину – считается, что так он получается максимально сочным. Профессиональные повара советуют использовать для шашлыка свиную шею.

Обязательно проследите, чтобы свинина для шашлыка была качественной. Хорошее мясо не липнет к рукам, а появляющаяся при нажатии ямка быстро выравнивается. Кроме этого, свинина не должна неприятно пахнуть, быть покрытой кровью или слизью.

Как приготовить маринад для шашлыка из свинины

Рецептов маринадов для шашлыка из свинины – огромное количество. Это и простые сочетания, такие как сок лимона с луком и перцем, так и маринады, соусы и обмазки из экзотических фруктов и самых разнообразных специй.

Самый простой вариант – использовать сок лимона, репчатый лук и ваши любимые специи, подходящие для свинины. Для маринования этого мяса подходит практически все: и свежие травы, и пряности, и аджика, и фруктовые соки, и вина.

Для шашлыка не стоит нарезать мясо слишком мелко (иначе шашлык будет сухим) и слишком крупно (снаружи мясо может подгореть, а внутри при этом не прожариться). Отличный ориентир – спичечный коробок.

Для шашлыка можно использовать сухие или жидкие маринады Фото: Pixabay

Варианты маринадов для свиного шашлыка:

На 2 кг свинины: 6 крупных луковиц, 2 ст.л. пряных трав (кинза, майоран, базилик, шалфей и др.), 1 ч.л. соли крупной, красный и черный молотый перец – мариновать 6-12 часов;

На 2 кг свинины: 5 луковиц крупных, 100 мл воды, 3 ст.л. рубленой петрушки, 2 ст.л. рубленой кинзы, ½ лимона (сок), по 1 ч.л. крупной соли, молотого кориандра, мускатного ореха молотого, красный и черный перец – мариновать 3 часа;

На 1 кг свинины: 2 луковицы красных, 1 пучок зелени (например, базилик+шалфей или др. варианты по вкусу), 0,5 стакана сухого белого вина, 2 ст.л. масла оливкового, по 1 ч.л. сахара, крупной соли, черный перец – мариновать 3-5 часов;

На 1 кг свинины: 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 250 мл йогурта натурального без добавок, по 1 ч.л. имбиря молотого, кориандра, тмина, сахара, 1 ст.л. рубленой кинзы, 1 щепотка кардамона, красный перец, соль – мариновать 3 часа.

Как правильно жарить шашлык

Выбор дров имеет довольно большое значение. Наиболее подходящими являются дрова из березы, дуба, вишни, яблони, сливы. Не стоит брать хвойные породы – они содержат большое количество смолы, и это скажется на вкусе мяса.

Забудьте про всякие "жидкости для разжигания костров", подкладывания в дрова кусков ДСП, покрашенной и лакированной древесины – из-за них можно серьезно отравиться.

Не нанизывайте мясо на холодные шампуры. Подержите их пять минут над углями: в таком случае дырочки на мясных кусках от проколов будут сразу же "запечатываться" и не выпустят мясной сок наружу.

Не стоит постоянно вертеть шампуры на углями – так мясо получится сухим. Дождитесь появления румяной корочки снизу (это займет примерно 6-7 минут), и только тогда переворачивайте.

Увидев языки пламени над углями, не спешите брызгать на них водой: жидкость может попасть на мясо, и тогда оно прожарится неравномерно. Лучше используйте для этой цели соль крупного помола.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

Смотрите видео, как пожарить свиной шашлык на собственной кухне:

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