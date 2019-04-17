Яблочный пирог на кефире: простой рецепт с кукурузной мукой

Яркий, вкусный и безумно ароматный пирог с яблоками

Пирог с яблоками на кефире Фото: Depositphotos

Пирог с яблоками и корицей – отличный рецепт домашней выпечки к чаю. У него потрясающе нежный мякиш и румяная корочка. А еще в состав этого яблочного пирога на кефире входит кукурузная мука, что делает его солнечно-желтым.

Яблочный пирог на кефире

Ингредиенты:

500 мл кефира

3 яйца

200 г сахара

160 мл растительного масла

1 ч.л. соды

250 г пшеничной муки

250 г кукурузной муки

2 яблока

Цедра 1 лимона

Корица

Ванильный сахар

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Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 180 С. Форму диаметром 26 см смазать сливочным маслом и застелить бумагой для выпечки. В миске взбить яйца с сахаром, кефиром и растительным маслом до однородной консистенции. Просеять муку с содой и добавить в яично-кефирную смесь. Все перемешать. Яблоки порезать на кусочки. Добавить в тесто вместе с лимонной цедрой. Перемешать. Вылить тесто в форму, присыпать поверхность пирога корицей и ванильным сахаром. Выпекать примерно 1 час. Готовность проверить зубочисткой. Остудить, по желанию присыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных плюшек с кремом по рецепту Татьяны Литвиновой.

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