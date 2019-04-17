Яблочный пирог на кефире: простой рецепт с кукурузной мукой
Яркий, вкусный и безумно ароматный пирог с яблоками
Пирог с яблоками и корицей – отличный рецепт домашней выпечки к чаю. У него потрясающе нежный мякиш и румяная корочка. А еще в состав этого яблочного пирога на кефире входит кукурузная мука, что делает его солнечно-желтым.
Яблочный пирог на кефире
Ингредиенты:
- 500 мл кефира
- 3 яйца
- 200 г сахара
- 160 мл растительного масла
- 1 ч.л. соды
- 250 г пшеничной муки
- 250 г кукурузной муки
- 2 яблока
- Цедра 1 лимона
- Корица
- Ванильный сахар
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Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 180 С. Форму диаметром 26 см смазать сливочным маслом и застелить бумагой для выпечки.
- В миске взбить яйца с сахаром, кефиром и растительным маслом до однородной консистенции.
- Просеять муку с содой и добавить в яично-кефирную смесь. Все перемешать.
- Яблоки порезать на кусочки. Добавить в тесто вместе с лимонной цедрой. Перемешать.
- Вылить тесто в форму, присыпать поверхность пирога корицей и ванильным сахаром. Выпекать примерно 1 час. Готовность проверить зубочисткой.
- Остудить, по желанию присыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных плюшек с кремом по рецепту Татьяны Литвиновой.
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Источник: Сегодня