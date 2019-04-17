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Яблочный пирог на кефире: простой рецепт с кукурузной мукой

Яркий, вкусный и безумно ароматный пирог с яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Пирог с яблоками на кефире
Пирог с яблоками на кефире
Фото: Depositphotos

Пирог с яблоками и корицей – отличный рецепт домашней выпечки к чаю. У него потрясающе нежный мякиш и румяная корочка. А еще в состав этого яблочного пирога на кефире входит кукурузная мука, что делает его солнечно-желтым.

Яблочный пирог на кефире

Ингредиенты:

  • 500 мл кефира
  • 3 яйца
  • 200 г сахара
  • 160 мл растительного масла
  • 1 ч.л. соды
  • 250 г пшеничной муки
  • 250 г кукурузной муки
  • 2 яблока
  • Цедра 1 лимона
  • Корица
  • Ванильный сахар

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Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 С. Форму диаметром 26 см смазать сливочным маслом и застелить бумагой для выпечки.
  2. В миске взбить яйца с сахаром, кефиром и растительным маслом до однородной консистенции.
  3. Просеять муку с содой и добавить в яично-кефирную смесь. Все перемешать.
  4. Яблоки порезать на кусочки. Добавить в тесто вместе с лимонной цедрой. Перемешать.
  5. Вылить тесто в форму, присыпать поверхность пирога корицей и ванильным сахаром. Выпекать примерно 1 час. Готовность проверить зубочисткой.
  6. Остудить, по желанию присыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных плюшек с кремом по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как приготовить яблочный кекс по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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