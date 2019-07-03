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Как приготовить воздушные шоколадные капкейки: пошаговый рецепт

Узнайте, как приготовить вкусные капкейки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Капкейки с шоколадным кремом
Капкейки с шоколадным кремом
Фото: freepik.com

Воздушные капкейки – идеальный десерт для детского праздника или дня рождения. Они представляют собой сладкие кексы с пышной шапкой крема, чаще всего масляного.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

В этого статье мы поделимся рецептом вкусных домашних капкейков с шоколадным кремом. Готовятся они довольно просто, но результат вас обязательно порадует.

Шоколадные капкейки с кремом

Ингредиенты на 12 штук:

Для кексов:

  • 2 яйца, разделенных на желтки и белки
  • 100 г растопленного темного шоколада
  • 70 г сливочного масла комнатной температуры
  • 150 г сахара
  • 150 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соды
  • Щепотка соли
  • 200 мл молока комнатной температуры
  • 1 ч.л. ванильного экстракта

Для шоколадного масляного крема:

  • 150 г темного шоколада – растопить
  • 200 г сливочного масла – комнатной температуры
  • 1 ст л молока
  • 200 г сахарной пудры 

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Рецепт приготовления:

  1. Замесить тесто. Муку, разрыхлитель, соду и соль просеять вместе и хорошо перемешать ложкой. Отставить в сторону. 
  2. Сливочное масло взбить с сахаром до пышной светлой массы, добавить желтки двух яиц, ванильный экстракт и растопленный шоколад. Перемешать до получения однородной массы. 
  3. В сливочную смесь добавить половину муки, затем – половину молока. Перемешать, затем добавить оставшуюся муку и оставшееся молоко. Еще раз перемешать до однородного состояния.
  4. Яичные белки взбить до мягких пиков и аккуратно лопаткой ввести в тесто, перемешивая снизу вверх. 
  5. Тесто должно получиться в меру жидким. Выложить его в формочки для кексов, застеленные бумажными вкладышами, наполняя на 2/3 высоты. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут. 
  6. Готовые кексы полностью остудить на решетке, и только потом украсить кремом.
  7. Сделать крем. Масло, молоко и сахарную пудру взбить до пышной светлой массы. Это займет 5-8 минут. Добавить растопленный шоколад и взбить до однородности. 
  8. Переложить в кондитерский мешок и украсить капкейки.

Напомним, ранее мы делились рецептом капкейков с кремом из сливочного сыра.

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Источник: Сегодня
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