Как приготовить воздушные шоколадные капкейки: пошаговый рецепт
Узнайте, как приготовить вкусные капкейки
Воздушные капкейки – идеальный десерт для детского праздника или дня рождения. Они представляют собой сладкие кексы с пышной шапкой крема, чаще всего масляного.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:
В этого статье мы поделимся рецептом вкусных домашних капкейков с шоколадным кремом. Готовятся они довольно просто, но результат вас обязательно порадует.
Шоколадные капкейки с кремом
Ингредиенты на 12 штук:
Для кексов:
- 2 яйца, разделенных на желтки и белки
- 100 г растопленного темного шоколада
- 70 г сливочного масла комнатной температуры
- 150 г сахара
- 150 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соды
- Щепотка соли
- 200 мл молока комнатной температуры
- 1 ч.л. ванильного экстракта
Для шоколадного масляного крема:
- 150 г темного шоколада – растопить
- 200 г сливочного масла – комнатной температуры
- 1 ст л молока
- 200 г сахарной пудры
Рецепт приготовления:
- Замесить тесто. Муку, разрыхлитель, соду и соль просеять вместе и хорошо перемешать ложкой. Отставить в сторону.
- Сливочное масло взбить с сахаром до пышной светлой массы, добавить желтки двух яиц, ванильный экстракт и растопленный шоколад. Перемешать до получения однородной массы.
- В сливочную смесь добавить половину муки, затем – половину молока. Перемешать, затем добавить оставшуюся муку и оставшееся молоко. Еще раз перемешать до однородного состояния.
- Яичные белки взбить до мягких пиков и аккуратно лопаткой ввести в тесто, перемешивая снизу вверх.
- Тесто должно получиться в меру жидким. Выложить его в формочки для кексов, застеленные бумажными вкладышами, наполняя на 2/3 высоты. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут.
- Готовые кексы полностью остудить на решетке, и только потом украсить кремом.
- Сделать крем. Масло, молоко и сахарную пудру взбить до пышной светлой массы. Это займет 5-8 минут. Добавить растопленный шоколад и взбить до однородности.
- Переложить в кондитерский мешок и украсить капкейки.
Напомним, ранее мы делились рецептом капкейков с кремом из сливочного сыра.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить варенье из грецких орехов на зиму Как приготовить пирог с абрикосами и творогом: пошаговый рецепт Варенье из белой черешни с лимоном: рецепт от Татьяны Литвиновой Как приготовить желе из красной смородины на зиму: пошаговый рецепт
Источник: Сегодня