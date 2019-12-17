Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить вяленое мясо в домашних условиях

Рецепт вяленого мяса в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Вяленое мясо: рецепт с фото
Вяленое мясо: рецепт с фото
Фото: freepik.com

Мясо, вяленое в домашних условиях – отличный перекус, который удобно брать с собой в дорогу или на пикник. Это и замечательная закуска, которая может стать составляющей гастрономического подарка.

Смотрите видео, как приготовить домашние копчености:

Читайте также:
Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Вяленое мясо в домашних условиях: рецепт

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 252 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г хорошей говядины
  • 16-18 г нитритной соли
  • 3 ст.л. гранатового соуса
  • 1.5 ч.л. меда
  • 1.5 ч.л. неострой горчицы
  • Соль, перец
  • Сухие травы
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть и нарезать ломтиками толщиной около сантиметра.
  2. Смешать с нитритной солью и всеми ингредиентами для маринада. Оставить на несколько часов, желательно на ночь.
  3. Затем разложить кусочки говядины в сушилке и сушить до состояния чипсов.

Что такое нитритная соль

Нитритная соль – это смесь нитрита натрия с очищенной кухонной солью. Самый видимый результат ее работы – это сохранение "мясного" цвета продукта при термообработке.

Нитритная соль способна подавлять рост болезнетворных бактерий, которые могут стать причиной тяжелых отравлений ботулотоксинами или ботулизмом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить карпаччо в домашних условиях.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт на Новый год: пирог-елочка с помидорами и сыром Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей Постная выпечка: рецепт шоколадного кекса с глазурью Как приготовить домашние пельмени с индейкой
мясо говядина рецепт маринад
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Сегодня, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

Вчера, 17:46Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 16:16Wellness

Чем полезны финики для здоровья

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Вчера, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 12:36Шоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Вчера, 09:38Техно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

Вчера, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

15 декабряFun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

15 декабряТехно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

15 декабряFun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

15 декабряFun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
Знаменитый торт
Знаменитый торт "Проще простого" на сковороде
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Слуцкая не позвала на свою свадьбу родителей
Слуцкая не позвала на свою свадьбу родителей
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы