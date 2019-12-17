Как приготовить вяленое мясо в домашних условиях

Рецепт вяленого мяса в домашних условиях

Вяленое мясо: рецепт с фото Фото: freepik.com

Мясо, вяленое в домашних условиях – отличный перекус, который удобно брать с собой в дорогу или на пикник. Это и замечательная закуска, которая может стать составляющей гастрономического подарка.

Смотрите видео, как приготовить домашние копчености:

Вяленое мясо в домашних условиях: рецепт

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

252 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г хорошей говядины

16-18 г нитритной соли

3 ст.л. гранатового соуса

1.5 ч.л. меда

1.5 ч.л. неострой горчицы

Соль, перец

Сухие травы

Оливковое масло

Способ приготовления:

Мясо помыть и нарезать ломтиками толщиной около сантиметра. Смешать с нитритной солью и всеми ингредиентами для маринада. Оставить на несколько часов, желательно на ночь. Затем разложить кусочки говядины в сушилке и сушить до состояния чипсов.

Что такое нитритная соль

Нитритная соль – это смесь нитрита натрия с очищенной кухонной солью. Самый видимый результат ее работы – это сохранение "мясного" цвета продукта при термообработке.

Нитритная соль способна подавлять рост болезнетворных бактерий, которые могут стать причиной тяжелых отравлений ботулотоксинами или ботулизмом.

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