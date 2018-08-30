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Как приготовить вяленые помидоры по-итальянски

Рецепт вяленых томатов с пряными травами и чесноком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Вяленые томаты Фото: pixabay.com
Вяленые томаты Фото: pixabay.com

Классические вяленые помидоры сушат в тени на свежем воздухе. Мы расскажем, как быстро приготовить их в духовке

Вяленые томаты по-итальянски

Ингредиенты:

  • 1.5 кг небольших спелых помидоров
  • оливковое масло
  • 1 ч.л. тимьяна
  • 1 ч.л. орегано
  • 1 головка чеснока
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Помидоры помыть, обсушить и разрезать пополам. Аккуратно удалить мякоть с помощью чайной ложки.
  2. Выложить половинки томатов на противень кожицей вниз. Посыпать солью, молотым перцем и сушеными итальянскими травами. 
  3. У головки чеснока срезать верхушку и целиком положить на противень к помидорам.
  4. Сушить в разогретой до 100 С духовке в течение 4 часов. Дверца должна быть приоткрытой. Дать помидорам остыть в печи.
  5. Сложить вяленые томаты в маленькие стеклянные банки, выдавить туда же очищенный запеченный чеснок. Залить оливковым маслом до верха. Накрыть крышками и хранить в холодильнике. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как правильно сушить лесные грибы в духовке. Мы также рассказывали, как заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

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Источник: "Сегодня"
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