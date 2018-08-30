Как приготовить вяленые помидоры по-итальянски
Рецепт вяленых томатов с пряными травами и чесноком
Классические вяленые помидоры сушат в тени на свежем воздухе. Мы расскажем, как быстро приготовить их в духовке
Вяленые томаты по-итальянски
Ингредиенты:
- 1.5 кг небольших спелых помидоров
- оливковое масло
- 1 ч.л. тимьяна
- 1 ч.л. орегано
- 1 головка чеснока
- соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:
- Помидоры помыть, обсушить и разрезать пополам. Аккуратно удалить мякоть с помощью чайной ложки.
- Выложить половинки томатов на противень кожицей вниз. Посыпать солью, молотым перцем и сушеными итальянскими травами.
- У головки чеснока срезать верхушку и целиком положить на противень к помидорам.
- Сушить в разогретой до 100 С духовке в течение 4 часов. Дверца должна быть приоткрытой. Дать помидорам остыть в печи.
- Сложить вяленые томаты в маленькие стеклянные банки, выдавить туда же очищенный запеченный чеснок. Залить оливковым маслом до верха. Накрыть крышками и хранить в холодильнике.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как правильно сушить лесные грибы в духовке. Мы также рассказывали, как заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды.
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Источник: "Сегодня"