Как приготовить вяленые помидоры по-итальянски

Рецепт вяленых томатов с пряными травами и чесноком

Вяленые томаты Фото: pixabay.com

Классические вяленые помидоры сушат в тени на свежем воздухе. Мы расскажем, как быстро приготовить их в духовке

Вяленые томаты по-итальянски

Ингредиенты:

1.5 кг небольших спелых помидоров

оливковое масло

1 ч.л. тимьяна

1 ч.л. орегано

1 головка чеснока

соль, молотый перец

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Рецепт приготовления:

Помидоры помыть, обсушить и разрезать пополам. Аккуратно удалить мякоть с помощью чайной ложки. Выложить половинки томатов на противень кожицей вниз. Посыпать солью, молотым перцем и сушеными итальянскими травами. У головки чеснока срезать верхушку и целиком положить на противень к помидорам. Сушить в разогретой до 100 С духовке в течение 4 часов. Дверца должна быть приоткрытой. Дать помидорам остыть в печи. Сложить вяленые томаты в маленькие стеклянные банки, выдавить туда же очищенный запеченный чеснок. Залить оливковым маслом до верха. Накрыть крышками и хранить в холодильнике.

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