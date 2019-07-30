Как приготовить вяленые помидоры в сушилке

Если у вас есть электросушилка, процесс приготовления вяленых томатов значительно упрощается

Вяленые томаты в электросушилке Фото: Depositphotos

Вяленые помидоры – классика средиземноморской кухни. Чтобы их приготовить, достаточно разрезать спелые, но плотные томаты пополам, достать семена (они содержат лишнюю влагу), немного посолить и поперчить, высушить в сушилке или духовке и залить оливковым маслом. Важно использовать именно его – оно ​​наиболее устойчиво к окислению и не вредит сердечно-сосудистой системе.

Смотрите видео, как заморозить помидоры на зиму:

В банку с помидорами можно добавлять различные вкусовые и ароматические добавки: розмарин, чеснок, перец чили, мед, мед, имбирь или тимьян. Вяленые томаты едят как закуску, используют для приготовления салатов, пасты, выпечки, мяса и птицы.

Вяленые помидоры в электросушилке

Вяленые томаты в масле Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Помидоры сорта "Сливка" или "Дамские пальчики"

Соль

Сушеные прованские травы

Оливковое или рафинированное растительное масло

Способ приготовления:

Помидоры помыть и выложить на чистое полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость. Острым ножом разрезать овощи пополам и вырезать место крепления плодоножек. С помощью чайной ложки аккуратно выскрести мякоть с семечками и соком. Подготовленные заготовки выложить на бумажные полотенца вверх кожурой и оставить на полчаса, чтобы они подсохли. Включить электросушилку на 70 С и дать ей прогреться в течение 5 минут. Выложить томаты на поддоны сушилки срезом вверх, посолить и посыпать прованскими травами. Поставить поддоны в сушилку и вялить помидоры в течение 9 часов. Готовые томаты значительно уменьшатся в размере, будут слегка влажными, но без сока, и будут гнуться в руках. За 10 минут до окончания сушки разогреть оливковое масло на слабом огне. На дно стерилизованных банок налить немного масла, выложить помидоры и снова залить маслом. Прикрыть железными крышками и подождать, пока они остынут на столе. Закрыть банки и поставить их на хранение в холодильник.

Напомним, ранее мы делились рецептами томатного сока на зиму. "Сегодня" также писали, как заготовить зеленые помидоры.

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