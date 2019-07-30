Как приготовить вяленые помидоры в сушилке
Если у вас есть электросушилка, процесс приготовления вяленых томатов значительно упрощается
Вяленые помидоры – классика средиземноморской кухни. Чтобы их приготовить, достаточно разрезать спелые, но плотные томаты пополам, достать семена (они содержат лишнюю влагу), немного посолить и поперчить, высушить в сушилке или духовке и залить оливковым маслом. Важно использовать именно его – оно наиболее устойчиво к окислению и не вредит сердечно-сосудистой системе.
Смотрите видео, как заморозить помидоры на зиму:
В банку с помидорами можно добавлять различные вкусовые и ароматические добавки: розмарин, чеснок, перец чили, мед, мед, имбирь или тимьян. Вяленые томаты едят как закуску, используют для приготовления салатов, пасты, выпечки, мяса и птицы.
Вяленые помидоры в электросушилке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Помидоры сорта "Сливка" или "Дамские пальчики"
- Соль
- Сушеные прованские травы
- Оливковое или рафинированное растительное масло
Способ приготовления:
- Помидоры помыть и выложить на чистое полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Острым ножом разрезать овощи пополам и вырезать место крепления плодоножек.
- С помощью чайной ложки аккуратно выскрести мякоть с семечками и соком.
- Подготовленные заготовки выложить на бумажные полотенца вверх кожурой и оставить на полчаса, чтобы они подсохли.
- Включить электросушилку на 70 С и дать ей прогреться в течение 5 минут. Выложить томаты на поддоны сушилки срезом вверх, посолить и посыпать прованскими травами.
- Поставить поддоны в сушилку и вялить помидоры в течение 9 часов. Готовые томаты значительно уменьшатся в размере, будут слегка влажными, но без сока, и будут гнуться в руках.
- За 10 минут до окончания сушки разогреть оливковое масло на слабом огне.
- На дно стерилизованных банок налить немного масла, выложить помидоры и снова залить маслом. Прикрыть железными крышками и подождать, пока они остынут на столе.
- Закрыть банки и поставить их на хранение в холодильник.
Напомним, ранее мы делились рецептами томатного сока на зиму. "Сегодня" также писали, как заготовить зеленые помидоры.
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