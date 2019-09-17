Как приготовить яблочные драники с корицей
Рецепт безглютеновых драников с яблоками
Драники из яблок с корицей идеально подходят для здорового питания. Они не содержат глютена, так как готовятся с добавлением рисовой муки. А корица обладает жиросжигающими свойствами.
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Вместо сахара вы можете использовать мед, стевию, фруктозу или другой сахарозаменитель.
Яблочные оладьи с рисовой мукой
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 3 небольших яблока
- 1 ст.л. сахара без горки
- 2 средних яйца
- 2 ст.л. рисовой муки
- Щепотка молотой корицы
- Соль
- Растительное масло
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Способ приготовления:
- Яблоки почистить и натереть на крупной терке.
- Добавить сахар, яйца и перемешать.
- Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон.
- Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Секреты приготовления яблочных драников
- Если яблоки кислые, можно добавить больше сахара, если сладкие – меньше.
- Не используйте много рисовой муки, иначе драники получатся "забитыми".
- Перед приготовлением яблочных драников обязательно хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте их на умеренном огне, по желанию накрыв крышкой.
- Если вы добавите немного разрыхлителя или гашеной соды, то получите яблочные оладьи.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оладьи из кабачков и тыквы на сковороде. "Сегодня" также писали, как приготовить маффины с яблоками.
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Источник: Сегодня