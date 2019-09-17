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Как приготовить яблочные драники с корицей

Рецепт безглютеновых драников с яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:51
Драники из яблок без пшеничной муки
Драники из яблок без пшеничной муки
Фото: Depositphotos

Драники из яблок с корицей идеально подходят для здорового питания. Они не содержат глютена, так как готовятся с добавлением рисовой муки. А корица обладает жиросжигающими свойствами.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

Вместо сахара вы можете использовать мед, стевию, фруктозу или другой сахарозаменитель.

Яблочные оладьи с рисовой мукой

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 небольших яблока
  • 1 ст.л. сахара без горки
  • 2 средних яйца
  • 2 ст.л. рисовой муки
  • Щепотка молотой корицы
  • Соль
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

  1. Яблоки почистить и натереть на крупной терке.
  2. Добавить сахар, яйца и перемешать.
  3. Затем всыпать соль и рисовую муку, еще раз перемешать.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Жарить яблочные драники до золотистого цвета с двух сторон.
  5. Подавать горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Секреты приготовления яблочных драников

  1. Если яблоки кислые, можно добавить больше сахара, если сладкие – меньше.
  2. Не используйте много рисовой муки, иначе драники получатся "забитыми".
  3. Перед приготовлением яблочных драников обязательно хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте их на умеренном огне, по желанию накрыв крышкой.
  4. Если вы добавите немного разрыхлителя или гашеной соды, то получите яблочные оладьи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оладьи из кабачков и тыквы на сковороде. "Сегодня" также писали, как приготовить маффины с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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