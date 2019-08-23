Как приготовить яблочный джем на зиму

Вкусный джем из яблок с ароматом специй и кислинкой лимона

Джем из яблок с корицей Фото: Depositphotos

Варенье из яблок на зиму готовят разными способами: варят фрукты дольками в сиропе, делают из них повидло и джем.

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр:

Мы расскажем, как приготовить ароматный яблочный джем с корицей и кардамоном. Его можно подавать вместе с хлебом, блинами или добавлять в пироги.

Яблочный джем на зиму

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

2 кг яблок

1 кг сахара

2 стакана воды

1 палочка корицы

1 лимон

10 коробочек кардамона

Способ приготовления:

Яблоки помыть и очистить от кожицы. Шкурки сложить в широкий таз для варенья и залить водой. Яблоки нарезать кубиками. Добавить цедру лимона. Шкурки от яблок варить 15 минут. Затем вынуть и засыпать яблоки. Добавить сахар, выжать лимонный сок через марлю. Добавить специи. Варить на среднем огне, помешивая каждые 15 минут. Примерно через 1 час 45 минут джем будет готов. Переложить яблочный джем в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заготовить яблочный сок на зиму. "Сегодня" также делились рецептами пирожков с яблоками.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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