Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить яблочный джем на зиму

Вкусный джем из яблок с ароматом специй и кислинкой лимона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:52
Джем из яблок с корицей
Джем из яблок с корицей
Фото: Depositphotos

Варенье из яблок на зиму готовят разными способами: варят фрукты дольками в сиропе, делают из них повидло и джем.

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр:

Мы расскажем, как приготовить ароматный яблочный джем с корицей и кардамоном. Его можно подавать вместе с хлебом, блинами или добавлять в пироги.

Яблочный джем на зиму

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг яблок
  • 1 кг сахара
  • 2 стакана воды
  • 1 палочка корицы
  • 1 лимон
  • 10 коробочек кардамона

Читайте также:
Как сварить малиновый джем: три рецепта на зиму

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть и очистить от кожицы.
  2. Шкурки сложить в широкий таз для варенья и залить водой.
  3. Яблоки нарезать кубиками. Добавить цедру лимона.
  4. Шкурки от яблок варить 15 минут. Затем вынуть и засыпать яблоки.
  5. Добавить сахар, выжать лимонный сок через марлю. Добавить специи.
  6. Варить на среднем огне, помешивая каждые 15 минут.
  7. Примерно через 1 час 45 минут джем будет готов.
  8. Переложить яблочный джем в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заготовить яблочный сок на зиму. "Сегодня" также делились рецептами пирожков с яблоками.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь яблочные маффины с корицей Как приготовить яблочный компот: три рецепта на зиму Как испечь вкусный пирог с яблоками, грушами и орехами Как сварить варенье из груш на зиму
варенье яблоки рецепт джем заготовки на зиму
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь
12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 23 августа: все знаки зодиака

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

Вчера, 10:26Fun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

21 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 августаFun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

21 августаШоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

21 августаШоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

21 августаTravel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

21 августаШоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаШоу-бизнес

"Семья": экс-супруг Ани Лорак показал новое фото возлюбленной

20 августаFood

"МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали

20 августаШоу-бизнес

Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

Новости партнеров

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Российские звезды в начале карьеры. Фото
Российские звезды в начале карьеры. Фото
Антитренды 2019: с чем из мира бьюти нужно распрощаться
Антитренды 2019: с чем из мира бьюти нужно распрощаться
Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ
Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ
Идеальный энергетический напиток для спортсменов
Идеальный энергетический напиток для спортсменов