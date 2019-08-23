Как приготовить яблочный джем на зиму
Вкусный джем из яблок с ароматом специй и кислинкой лимона
Варенье из яблок на зиму готовят разными способами: варят фрукты дольками в сиропе, делают из них повидло и джем.
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Мы расскажем, как приготовить ароматный яблочный джем с корицей и кардамоном. Его можно подавать вместе с хлебом, блинами или добавлять в пироги.
Яблочный джем на зиму
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 2 кг яблок
- 1 кг сахара
- 2 стакана воды
- 1 палочка корицы
- 1 лимон
- 10 коробочек кардамона
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Способ приготовления:
- Яблоки помыть и очистить от кожицы.
- Шкурки сложить в широкий таз для варенья и залить водой.
- Яблоки нарезать кубиками. Добавить цедру лимона.
- Шкурки от яблок варить 15 минут. Затем вынуть и засыпать яблоки.
- Добавить сахар, выжать лимонный сок через марлю. Добавить специи.
- Варить на среднем огне, помешивая каждые 15 минут.
- Примерно через 1 час 45 минут джем будет готов.
- Переложить яблочный джем в стерилизованные банки и закрыть крышками.
Напомним, ранее мы рассказывали, как заготовить яблочный сок на зиму. "Сегодня" также делились рецептами пирожков с яблоками.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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Источник: Сегодня