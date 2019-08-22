Как приготовить яблочный компот: три рецепта на зиму

Простые рецепты компота из ябок

Компот из яблок Фото: Depositphotos

Компот из яблок обычно варят в конце лета. Для него лучше всего подходят кисло-сладкие яблоки, спелые, но не перезревшие. Перед приготовлением заготовки из яблок нужно отобрать плоды без видимых повреждений, тщательно вымыть их, по желанию снять кожицу, удалить сердцевину и разрезать на дольки.

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Яблочный компот на зиму проще готовить сразу в банках методом двукратной заливки. В таком случае банки можно не стерилизовать, а просто тщательно помыть с содой. А вот крышки обязательно нужно прокипятить.

Компот из яблок без стерилизации

Яблочный компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг яблок

1 л воды

250-300 г сахара

Способ приготовления:

Заполните подготовленными яблоками банки до плечиков и залейте кипящим сиропом из воды и сахара до края горлышка. Через 3 минуты слейте, доведите до кипения и снова залейте в банки. Выдержите еще 3 минуты, слейте, доведите сироп до кипения и залейте яблоки так, чтобы сироп пролился через край горлышка банки. Закатайте, переверните.

Яблочный компот со стерилизацией

Компот из яблок Фото: freepik.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг яблок

1 л воды

250-300 г сахара

Способ приготовления:

Уложите подготовленные яблоки в банки и залейте горячим сиропом. Оставьте на 6-8 часов, затем долейте сироп до края горлышка и поставьте пастеризоваться при температуре 85ºС: 1-литровые – 15 минут, 2-литровые – 20 минут, 3-литровые – 30 минут. Закатайте и дайте остыть под пледом.

Компот из яблок и винограда

Яблочный компот с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты на 2-литровую банку:

3-4 целых яблока

2-3 некрупные грозди винограда

1 л воды

200 г сахара

Способ приготовления:

Целые яблоки уложите на дно банок. Кисти винограда уложите поверх яблок, чтобы он заполнил банку на 2/3 объема. Залейте фрукты кипящим сиропом и поставьте на стерилизацию (15 минут с начала закипания). Закатайте, переверните, укутайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из яблок на зиму. "Сегодня" также писали, как приготовить мармелад из слив и яблок.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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