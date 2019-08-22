Как приготовить яблочный компот: три рецепта на зиму
Простые рецепты компота из ябок
Компот из яблок обычно варят в конце лета. Для него лучше всего подходят кисло-сладкие яблоки, спелые, но не перезревшие. Перед приготовлением заготовки из яблок нужно отобрать плоды без видимых повреждений, тщательно вымыть их, по желанию снять кожицу, удалить сердцевину и разрезать на дольки.
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Яблочный компот на зиму проще готовить сразу в банках методом двукратной заливки. В таком случае банки можно не стерилизовать, а просто тщательно помыть с содой. А вот крышки обязательно нужно прокипятить.
Компот из яблок без стерилизации
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 1 л воды
- 250-300 г сахара
Способ приготовления:
- Заполните подготовленными яблоками банки до плечиков и залейте кипящим сиропом из воды и сахара до края горлышка.
- Через 3 минуты слейте, доведите до кипения и снова залейте в банки.
- Выдержите еще 3 минуты, слейте, доведите сироп до кипения и залейте яблоки так, чтобы сироп пролился через край горлышка банки.
- Закатайте, переверните.
Яблочный компот со стерилизацией
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 1 л воды
- 250-300 г сахара
Способ приготовления:
- Уложите подготовленные яблоки в банки и залейте горячим сиропом.
- Оставьте на 6-8 часов, затем долейте сироп до края горлышка и поставьте пастеризоваться при температуре 85ºС: 1-литровые – 15 минут, 2-литровые – 20 минут, 3-литровые – 30 минут.
- Закатайте и дайте остыть под пледом.
Компот из яблок и винограда
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты на 2-литровую банку:
- 3-4 целых яблока
- 2-3 некрупные грозди винограда
- 1 л воды
- 200 г сахара
Способ приготовления:
- Целые яблоки уложите на дно банок.
- Кисти винограда уложите поверх яблок, чтобы он заполнил банку на 2/3 объема.
- Залейте фрукты кипящим сиропом и поставьте на стерилизацию (15 минут с начала закипания). Закатайте, переверните, укутайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из яблок на зиму. "Сегодня" также писали, как приготовить мармелад из слив и яблок.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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