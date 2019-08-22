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Как приготовить яблочный компот: три рецепта на зиму

Простые рецепты компота из ябок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Компот из яблок
Компот из яблок
Фото: Depositphotos

Компот из яблок обычно варят в конце лета. Для него лучше всего подходят кисло-сладкие яблоки, спелые, но не перезревшие. Перед приготовлением заготовки из яблок нужно отобрать плоды без видимых повреждений, тщательно вымыть их, по желанию снять кожицу, удалить сердцевину и разрезать на дольки. 

Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр:

Яблочный компот на зиму проще готовить сразу в банках методом двукратной заливки. В таком случае банки можно не стерилизовать, а просто тщательно помыть с содой. А вот крышки обязательно нужно прокипятить.

Компот из яблок без стерилизации

Яблочный компот
Яблочный компот
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок
  • 1 л воды
  • 250-300 г сахара

Способ приготовления:

  1. Заполните подготовленными яблоками банки до плечиков и залейте кипящим сиропом из воды и сахара до края горлышка.
  2. Через 3 минуты слейте, доведите до кипения и снова залейте в банки.
  3. Выдержите еще 3 минуты, слейте, доведите сироп до кипения и залейте яблоки так, чтобы сироп пролился через край горлышка банки.
  4. Закатайте, переверните.

Яблочный компот со стерилизацией

Компот из яблок
Компот из яблок
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок
  • 1 л воды
  • 250-300 г сахара

Способ приготовления:

  1. Уложите подготовленные яблоки в банки и залейте горячим сиропом.
  2. Оставьте на 6-8 часов, затем долейте сироп до края горлышка и поставьте пастеризоваться при температуре 85ºС: 1-литровые – 15 минут, 2-литровые – 20 минут, 3-литровые – 30 минут. 
  3. Закатайте и дайте остыть под пледом.

Компот из яблок и винограда

Яблочный компот с ягодами
Яблочный компот с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты на 2-литровую банку:

  • 3-4 целых яблока
  • 2-3 некрупные грозди винограда
  • 1 л воды
  • 200 г сахара

Способ приготовления:

  1. Целые яблоки уложите на дно банок. 
  2. Кисти винограда уложите поверх яблок, чтобы он заполнил банку на 2/3 объема. 
  3. Залейте фрукты кипящим сиропом и поставьте на стерилизацию (15 минут с начала закипания). Закатайте, переверните, укутайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из яблок на зиму. "Сегодня" также писали, как приготовить мармелад из слив и яблок.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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