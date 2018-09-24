Как приготовить яблочный пирог с коричной крошкой
Осенний пирог с яблоками и хрустящей штрейзельной посыпкой
Коричная крошка изумительно подчеркивает нежную яблочную начинку пирога. Чтобы придать выпечке карамельную нотку, используйте тростниковый сахар.
Пирог с яблоками и корицей
Ингредиенты:
Для пирога:
- 75 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 200 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 120 г сметаны
- 1/2 ч.л. корицы
- 2 крупных яблока
Для крошки:
- 50 г муки
- 65 г сахара
- 1/2 ч. л. корицы
- 50 г сливочного масла
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Рецепт приготовления:
- Просеянную муку смешать с разрыхлителем, солью и корицей.
- Размягченное масло взбить с сахаром в пышный светлый крем. По одному добавить яйца, взбивая после каждого добавления.
- В масляную смесь добавить в несколько приемов муку и сметану, каждый раз перемешивая до однородности. Добавить очищенные и нарезанные яблоки.
- Выложить тесто в смазанную маслом форму.
- Для крошки вилкой растереть все ингредиенты и равномерно распределить на поверхности теста.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. Перед подачей остудить и разрезать на квадраты.
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Источник: "Сегодня"