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Как приготовить яичный паштет и салат: рецепты фирменных блюд от Алены Винницкой

Сегодня, 13:39

Готовим закуску и салат по рецептам от известной певицы

Алена Винницкая – известная певица и телеведущая. В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" поделилась рецептами своих любимых блюд – яичного паштета с грецкими орехами и полезного салата из пекинской капусты.

Яичный паштет от Алены Винницкой

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 луковицы
  • 4 вареных яйца
  • 100 г грецких орехов
  • 5 зубчиков молодого чеснока
  • 20 г сливочного масла
  • Щепотка соли
  • Петрушка

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Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  2. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами, чесноком, добавьте сливочное масло, соль и зелень.
  3. Перебейте все в блендере и подавайте с гренками.

Салат из пекинской капусты от Алены Винницкой

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 кочан пекинской капусты
  • 200 г морской капусты
  • 4 соленых огурца
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 4 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • Петрушка

Способ приготовления:

  1. Тонко нашинкуйте пекинскую и морскую капусту, соленые огурцы и петрушку.
  2. Заправьте все соевым соусом, растительным маслом и лимоном.

Напомним, ранее Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с отцом. Певица также призналась, почему у нее нет детей.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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