Как приготовить яичный паштет и салат: рецепты фирменных блюд от Алены Винницкой
Готовим закуску и салат по рецептам от известной певицы
Алена Винницкая – известная певица и телеведущая. В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" поделилась рецептами своих любимых блюд – яичного паштета с грецкими орехами и полезного салата из пекинской капусты.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 3 луковицы
- 4 вареных яйца
- 100 г грецких орехов
- 5 зубчиков молодого чеснока
- 20 г сливочного масла
- Щепотка соли
- Петрушка
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Способ приготовления:
- Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами, чесноком, добавьте сливочное масло, соль и зелень.
- Перебейте все в блендере и подавайте с гренками.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 кочан пекинской капусты
- 200 г морской капусты
- 4 соленых огурца
- 3 ст.л. растительного масла
- 4 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. лимонного сока
- Петрушка
Способ приготовления:
- Тонко нашинкуйте пекинскую и морскую капусту, соленые огурцы и петрушку.
- Заправьте все соевым соусом, растительным маслом и лимоном.
Напомним, ранее Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с отцом. Певица также призналась, почему у нее нет детей.
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