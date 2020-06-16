Как приготовить яичный паштет и салат: рецепты фирменных блюд от Алены Винницкой

Готовим закуску и салат по рецептам от известной певицы

Алена Винницкая – известная певица и телеведущая. В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" поделилась рецептами своих любимых блюд – яичного паштета с грецкими орехами и полезного салата из пекинской капусты.

Яичный паштет от Алены Винницкой

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

3 луковицы

4 вареных яйца

100 г грецких орехов

5 зубчиков молодого чеснока

20 г сливочного масла

Щепотка соли

Петрушка

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Способ приготовления:

Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами, чесноком, добавьте сливочное масло, соль и зелень. Перебейте все в блендере и подавайте с гренками.

Салат из пекинской капусты от Алены Винницкой

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 кочан пекинской капусты

200 г морской капусты

4 соленых огурца

3 ст.л. растительного масла

4 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. лимонного сока

Петрушка

Способ приготовления:

Тонко нашинкуйте пекинскую и морскую капусту, соленые огурцы и петрушку. Заправьте все соевым соусом, растительным маслом и лимоном.

Напомним, ранее Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с отцом. Певица также призналась, почему у нее нет детей.

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