Как приготовить закусочный вафельный торт: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовит торт с консервированной сайрой

Вафельный торт может быть не только сладким. Если прослоить коржи салатом из сайры, плавленого сыра, вареных яиц и зелени, получится аппетитная холодная закуска, которую можно поставить на праздничный стол.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Вафельный торт с сайрой

Закусочный торт с сайрой Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

332 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 упаковка белых вафельных коржей

1 банка сайры в масле

2 пачки плавленого сыра

3 вареных яйца

1 упаковка майонеза

1 лимон

Зеленый лук

Паприка копченая

Способ приготовления:

Натрите яйца и плавленый сыр на терке. Нарежьте зеленый лук. Смешайте в миске сайру, вареные яйца, плавленый сыр, зеленый лук и цедру лимона. Приправьте копченой паприкой. Перемажьте полученной массой вафельные коржи. Украсьте верх майонезом, зеленым луком и копченой паприкой.

На заметку

Этот закусочный торт нужно подавать сразу после приготовления, потому что начинка очень быстро пропитывает вафельные коржи.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

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