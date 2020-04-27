Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить закусочный вафельный торт: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовит торт с консервированной сайрой

Ирина Павлина
Сегодня, 13:02

Вафельный торт может быть не только сладким. Если прослоить коржи салатом из сайры, плавленого сыра, вареных яиц и зелени, получится аппетитная холодная закуска, которую можно поставить на праздничный стол.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Вафельный торт с сайрой

Закусочный торт с сайрой
Закусочный торт с сайрой
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 332 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 упаковка белых вафельных коржей
  • 1 банка сайры в масле
  • 2 пачки плавленого сыра
  • 3 вареных яйца
  • 1 упаковка майонеза
  • 1 лимон
  • Зеленый лук
  • Паприка копченая

Читайте также:
Как приготовить тесто для вафель: ТОП-5 рецептов

Способ приготовления:

  1. Натрите яйца и плавленый сыр на терке.
  2. Нарежьте зеленый лук.
  3. Смешайте в миске сайру, вареные яйца, плавленый сыр, зеленый лук и цедру лимона. Приправьте копченой паприкой.
  4. Перемажьте полученной массой вафельные коржи.
  5. Украсьте верх майонезом, зеленым луком и копченой паприкой.

На заметку

Этот закусочный торт нужно подавать сразу после приготовления, потому что начинка очень быстро пропитывает вафельные коржи.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Ленивые рыбные котлеты: пошаговый рецепт от Григория Германа Как сделать вкусный торт без выпечки из пряников Конвертики из лаваша с тунцом: пошаговый рецепт от Григория Германа Как приготовить фахитос: пошаговый рецепт от Григория Германа
торт закуски вафли консерва Григорий Герман
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Ирина Билык откровенно заговорила о расставании
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут

Популярные статьи

Сегодня, 09:04Food

Как правильно варить яйца: разные способы

Вчера, 14:58Смотрите на OLL.TV

34 года трагедии на ЧАЭС: интересные факты о нашумевшем сериале "Чернобыль"

Вчера, 14:57Food

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Вчера, 09:25Wellness

Когда начнется вторая волна коронавируса в Украине: ответ эпидемиолога

Вчера, 08:36Fun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

Вчера, 04:57Fun

26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 апреляШоу-бизнес

"Я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия": почему в Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

25 апреляFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

25 апреляАфиша

В США умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

25 апреляFun

Всемирный день дочери-2020: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляFood

Салаты из капусты: ТОП-5 самых вкусных и полезных

25 апреляШоу-бизнес

"Обвиняешь других, но только не себя": между Узелковым и Боржемской разгорелся новый скандал

25 апреляАфиша

Рене Зеллвегер – 51! Лучшие роли несравненной актрисы

24 апреляШоу-бизнес

Главное за неделю: Ольга Сумская стала бабушкой, а Оля Фреймут заявила об уходе с телевидения

24 апреляШоу-бизнес

Сбежала в Одессу: Елена Кравец показала лицо без макияжа

24 апреляTravel

Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

Новости партнеров

Высыпаем стакан сыра в муку и мгновенное блюдо уже на столе
Высыпаем стакан сыра в муку и мгновенное блюдо уже на столе
Тина Кароль не нарадуется сыном-умником – видео
Тина Кароль не нарадуется сыном-умником – видео
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Мама Дана Балана заспівала
Мама Дана Балана заспівала "весільну" пісню для Тіни Кароль...
Нарезаем селедку на салат: сытная замена оливье и шубе
Нарезаем селедку на салат: сытная замена оливье и шубе