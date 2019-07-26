Как приготовить заливной пирог с черной смородиной: пошаговый рецепт
Рецепт песочного смородинового пирога с заливкой
Заливной смородиновый пирог готовится из песочного теста. Свое название он получил благодаря тому, что белково-ягодная начинка заливается в основу.
Смотрите видео, как сделать из смородины ликер:
Такой пирог можно печь не только с черной, но и с красной смородиной, или другими летними ягодами. Попробуйте, вам обязательно понравится!
Пирог с черной смородиной заливной
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для начинки:
- 160 г сахара
- 300 г черной смородины
- 3 яичных белка
- 1 ч. ложка картофельного крахмала
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 1,5 ст. ложки муки
- Сахарная пудра
Для теста:
- 2 стакана муки
- 125 г сливочного масла
- 125 г сахара
- 3 яичных желтка
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- Ванильный сахар
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Способ приготовления:
- Приготовьте песочное тесто, растерев муку со сливочным маслом. Добавьте желтки, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. Заверните в пленку и положите в холодильник на полчаса.
- Подготовленное тесто раскатайте. Выложите в форму и утрамбуйте руками, сформировав бортики.
- Яичные белки взбейте с щепоткой соли. Постепенно добавьте сахар, муку, крахмал и разрыхлитель. Вылейте белковую смесь на корж, посыпьте сверху черной смородиной.
- Готовьте в духовке при 180 С от 45 до 60 минут.
- Остудите пирог со смородиной, аккуратно переложите на блюдо и украсьте просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог со смородиной. "Сегодня" также делились рецептом меренгового рулета с ягодами.
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Источник: Сегодня