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Как приготовить заливной пирог с черной смородиной: пошаговый рецепт

Рецепт песочного смородинового пирога с заливкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:42
Пирог с черной смородиной
Пирог с черной смородиной
Фото: freepik.com

Заливной смородиновый пирог готовится из песочного теста. Свое название он получил благодаря тому, что белково-ягодная начинка заливается в основу.

Смотрите видео, как сделать из смородины ликер:

Такой пирог можно печь не только с черной, но и с красной смородиной, или другими летними ягодами. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Пирог с черной смородиной заливной

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 160 г сахара
  • 300 г черной смородины
  • 3 яичных белка
  • 1 ч. ложка картофельного крахмала
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 1,5 ст. ложки муки
  • Сахарная пудра

Для теста:

  • 2 стакана муки
  • 125 г сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 3 яичных желтка
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • Ванильный сахар

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Способ приготовления:

  1. Приготовьте песочное тесто, растерев муку со сливочным маслом. Добавьте желтки, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. Заверните в пленку и положите в холодильник на полчаса.
  2. Подготовленное тесто раскатайте. Выложите в форму и утрамбуйте руками, сформировав бортики.
  3. Яичные белки взбейте с щепоткой соли. Постепенно добавьте сахар, муку, крахмал и разрыхлитель. Вылейте белковую смесь на корж, посыпьте сверху черной смородиной. 
  4. Готовьте в духовке при 180 С от 45 до 60 минут.
  5. Остудите пирог со смородиной, аккуратно переложите на блюдо и украсьте просеянной сахарной пудрой. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог со смородиной. "Сегодня" также делились рецептом меренгового рулета с ягодами.

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Источник: Сегодня
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