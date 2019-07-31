Как приготовить заливной пирог с грушей и ванилью

Рецепт вкусного фруктового пирога на сметане

Грушевый пирог на сметане Фото: Depositphotos

Заливной пирог с грушами готовится очень легко и просто. В нем удачно сочетаются мягкое сметанное тесто и сочная фруктовая начинка.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

Пирог можно подавать к чаю просто так, а можно дополнить шариком сливочного мороженого или десертным соусом – шоколадным, ванильным, ягодным.

Заливной пирог на сметане с грушами

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

6 средних сладких груш

3 яйца

300 г сметаны

160 г сахара

180 г муки

1/2 ч. ложки разрыхлителя

1/2 ч. ложки соды

1 пакетик ванильного сахара

Небольшой кусок сливочного масла

Половина лимона

Способ приготовления:

Груши очистить от кожуры, вырезать сердцевину, нарезать плоды вдоль аккуратными дольками, добавить сок половины лимона. Взбить яйца с сахаром для пышной пены, добавить сметану и снова взбить. Смешать все сухие ингредиенты и ваниль, добавить к яично-сметанной массе, перемешать миксером. Разогреть духовку до 180 С. Смазать форму сливочным маслом, плотно выложить груши по кругу на дно и залить их тестом. Выпекать около 50 минут. Остудить заливной грушевый пирог в форме, установив ее на решетку, в течение 30 минут. Затем перевернуть пирог на блюдо и дать полностью остыть.

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