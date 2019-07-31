Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить заливной пирог с грушей и ванилью

Рецепт вкусного фруктового пирога на сметане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:19
Грушевый пирог на сметане
Грушевый пирог на сметане
Фото: Depositphotos

Заливной пирог с грушами готовится очень легко и просто. В нем удачно сочетаются мягкое сметанное тесто и сочная фруктовая начинка.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

Пирог можно подавать к чаю просто так, а можно дополнить шариком сливочного мороженого или десертным соусом – шоколадным, ванильным, ягодным.

Заливной пирог на сметане с грушами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 6 средних сладких груш
  • 3 яйца
  • 300 г сметаны 
  • 160 г сахара
  • 180 г муки
  • 1/2 ч. ложки разрыхлителя
  • 1/2 ч. ложки соды
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Небольшой кусок сливочного масла
  • Половина лимона

Читайте также:
Как приготовить заливной пирог с вишней: пошаговый рецепт

Способ приготовления:

  1. Груши очистить от кожуры, вырезать сердцевину, нарезать плоды вдоль аккуратными дольками, добавить сок половины лимона.
  2. Взбить яйца с сахаром для пышной пены, добавить сметану и снова взбить.
  3. Смешать все сухие ингредиенты и ваниль, добавить к яично-сметанной массе, перемешать миксером.
  4. Разогреть духовку до 180 С.
  5. Смазать форму сливочным маслом, плотно выложить груши по кругу на дно и залить их тестом.
  6. Выпекать около 50 минут.
  7. Остудить заливной грушевый пирог в форме, установив ее на решетку, в течение 30 минут.
  8. Затем перевернуть пирог на блюдо и дать полностью остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить песочный пирог с творогом и лимоном

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Сырники с шоколадом: рецепт вкусного завтрака для детей Как испечь пирог с красной смородиной в мультиварке Рецепт вареников со сливами на кефире Рецепт пирога с абрикосами и миндальным кремом
пирог выпечка рецепт груши
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Настя и Потап не скрывают своих чувств даже в спортзале
Настя и Потап не скрывают своих чувств даже в спортзале

Популярные статьи

Сегодня, 10:21Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:05Техно

Земле угрожает столкновение с метеорным потоком

Вчера, 16:13Fun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

Вчера, 15:02Events

День дружбы 2019: поздравления, открытки и стихи

Вчера, 14:31Шоу-бизнес

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

Вчера, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 72: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

29 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

29 июляПсихология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

29 июляFun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 июляFun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

29 июляПсихология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

28 июляEvents

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

Новости партнеров

Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Врачи назвали самое опасное давление
Врачи назвали самое опасное давление
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Галкин показал фото с отдыха с Пугачевой
Галкин показал фото с отдыха с Пугачевой
Названа смертельная опасность короткого отпуска
Названа смертельная опасность короткого отпуска
Пятнадцать подсказок человеку свыше
Пятнадцать подсказок человеку свыше
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Найден эффективный способ борьбы с животом
Найден эффективный способ борьбы с животом