Как приготовить заливной пирог с грушей и ванилью
Рецепт вкусного фруктового пирога на сметане
Заливной пирог с грушами готовится очень легко и просто. В нем удачно сочетаются мягкое сметанное тесто и сочная фруктовая начинка.
Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:
Пирог можно подавать к чаю просто так, а можно дополнить шариком сливочного мороженого или десертным соусом – шоколадным, ванильным, ягодным.
Заливной пирог на сметане с грушами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 6 средних сладких груш
- 3 яйца
- 300 г сметаны
- 160 г сахара
- 180 г муки
- 1/2 ч. ложки разрыхлителя
- 1/2 ч. ложки соды
- 1 пакетик ванильного сахара
- Небольшой кусок сливочного масла
- Половина лимона
Способ приготовления:
- Груши очистить от кожуры, вырезать сердцевину, нарезать плоды вдоль аккуратными дольками, добавить сок половины лимона.
- Взбить яйца с сахаром для пышной пены, добавить сметану и снова взбить.
- Смешать все сухие ингредиенты и ваниль, добавить к яично-сметанной массе, перемешать миксером.
- Разогреть духовку до 180 С.
- Смазать форму сливочным маслом, плотно выложить груши по кругу на дно и залить их тестом.
- Выпекать около 50 минут.
- Остудить заливной грушевый пирог в форме, установив ее на решетку, в течение 30 минут.
- Затем перевернуть пирог на блюдо и дать полностью остыть.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить песочный пирог с творогом и лимоном.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Сырники с шоколадом: рецепт вкусного завтрака для детей Как испечь пирог с красной смородиной в мультиварке Рецепт вареников со сливами на кефире Рецепт пирога с абрикосами и миндальным кремом
Источник: Сегодня