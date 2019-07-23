Как приготовить заливной пирог с вишней: пошаговый рецепт

Вкусный пирог с вишней и сметанным кремом

Пирог с вишней заливной Фото: Depositphotos

Пирог с вишней и сметанным кремом получается очень вкусным и нежным. Для него можно использовать свежие, замороженные или консервированные ягоды. Но в любом случае вам нужно будет удалить косточки и слить выделившийся сок.

Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишен:

Основу для пирога можно предварительно испечь в течение 10 минут при 200 С, а затем посыпать крахмалом, уложить ягоды и залить кремом, и выпекать при 180 С до готовности.

Заливной пирог с вишнями

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

350-400 г – муки

2 яичных желтка

150 г сахара

150 г сливочного масла комнатной температуры

100 г сметаны

1 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. крахмала для посыпки теста

Для начинки:

300 г вишни

250 г сметаны

230 г сахара

1 ст. л. ванильного сахара

1 яйцо

60 г – муки

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Способ приготовления:

Просеять муку с разрыхлителем. Сахар растереть с яичными желтками. Добавить масло и сметану. Взбить до полного растворения сахара. Добавить масляную смесь к муке, замесить мягкое тесто в миске. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 40-60 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму диаметром 26 см маслом и поставить на холод. Приготовить начинку: взбить до однородности сахар, ванильный сахар, сметану, яйцо, постепенно добавлять муку. Достать тесто и форму из холодильника. Тесто равномерно распределить руками по форме; сформировать бортики. Наколоть вилкой в нескольких местах. Посыпать крахмалом. Сверху равномерно разложить вишню (если ягоды замороженные, размораживать их не нужно). Залить кремом и слегка встряхнуть, чтобы он лучше распределился. Выпекать пирог при 180 С, примерно 50-60 минут. Готовый заливной вишневый пирог остудить и убрать в холодильник на 2-3 часа.

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