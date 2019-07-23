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Как приготовить заливной пирог с вишней: пошаговый рецепт

Вкусный пирог с вишней и сметанным кремом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Пирог с вишней заливной
Пирог с вишней заливной
Фото: Depositphotos

Пирог с вишней и сметанным кремом получается очень вкусным и нежным. Для него можно использовать свежие, замороженные или консервированные ягоды. Но в любом случае вам нужно будет удалить косточки и слить выделившийся сок. 

Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишен:

Основу для пирога можно предварительно испечь в течение 10 минут при 200 С, а затем посыпать крахмалом, уложить ягоды и залить кремом, и выпекать при 180 С до готовности.

Заливной пирог с вишнями

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 350-400 г – муки
  • 2 яичных желтка
  • 150 г сахара
  • 150 г сливочного масла комнатной температуры
  • 100 г сметаны
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. крахмала для посыпки теста

Для начинки: 

  • 300 г вишни
  • 250 г сметаны
  • 230 г сахара
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 60 г – муки

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Способ приготовления:

  1. Просеять муку с разрыхлителем. 
  2. Сахар растереть с яичными желтками. Добавить масло и сметану. Взбить до полного растворения сахара.
  3. Добавить масляную смесь к муке, замесить мягкое тесто в миске. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 40-60 минут. 
  4. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму диаметром 26 см маслом и поставить на холод.
  5. Приготовить начинку: взбить до однородности сахар, ванильный сахар, сметану, яйцо, постепенно добавлять муку. 
  6. Достать тесто и форму из холодильника. Тесто равномерно  распределить руками по форме; сформировать бортики. Наколоть вилкой в нескольких местах. Посыпать крахмалом.
  7. Сверху равномерно разложить вишню (если ягоды замороженные, размораживать их не нужно). Залить кремом и слегка встряхнуть, чтобы он лучше распределился.
  8. Выпекать пирог при 180 С, примерно 50-60 минут.
  9. Готовый заливной вишневый пирог остудить и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из вишни. "Сегодня" также делились рецептом быстрого вишневого ликера.

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Источник: Сегодня
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