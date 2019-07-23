Как приготовить заливной пирог с вишней: пошаговый рецепт
Вкусный пирог с вишней и сметанным кремом
Пирог с вишней и сметанным кремом получается очень вкусным и нежным. Для него можно использовать свежие, замороженные или консервированные ягоды. Но в любом случае вам нужно будет удалить косточки и слить выделившийся сок.
Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишен:
Основу для пирога можно предварительно испечь в течение 10 минут при 200 С, а затем посыпать крахмалом, уложить ягоды и залить кремом, и выпекать при 180 С до готовности.
Заливной пирог с вишнями
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 350-400 г – муки
- 2 яичных желтка
- 150 г сахара
- 150 г сливочного масла комнатной температуры
- 100 г сметаны
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. крахмала для посыпки теста
Для начинки:
- 300 г вишни
- 250 г сметаны
- 230 г сахара
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 1 яйцо
- 60 г – муки
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Способ приготовления:
- Просеять муку с разрыхлителем.
- Сахар растереть с яичными желтками. Добавить масло и сметану. Взбить до полного растворения сахара.
- Добавить масляную смесь к муке, замесить мягкое тесто в миске. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 40-60 минут.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму диаметром 26 см маслом и поставить на холод.
- Приготовить начинку: взбить до однородности сахар, ванильный сахар, сметану, яйцо, постепенно добавлять муку.
- Достать тесто и форму из холодильника. Тесто равномерно распределить руками по форме; сформировать бортики. Наколоть вилкой в нескольких местах. Посыпать крахмалом.
- Сверху равномерно разложить вишню (если ягоды замороженные, размораживать их не нужно). Залить кремом и слегка встряхнуть, чтобы он лучше распределился.
- Выпекать пирог при 180 С, примерно 50-60 минут.
- Готовый заливной вишневый пирог остудить и убрать в холодильник на 2-3 часа.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из вишни. "Сегодня" также делились рецептом быстрого вишневого ликера.
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Источник: Сегодня