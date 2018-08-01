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Как приготовить запеченную курицу с лимоном и розмарином

Курица в духовке с пряностями – это простой и очень вкусный ужин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Запеченная курица в духовке целиком Фото: pixabay.com
Запеченная курица в духовке целиком Фото: pixabay.com

Вместо розмарина вы можете использовать тархун, а вместо лимона – апельсин. А если на противень вокруг курицы разложить нарезанный дольками картофель, вы получите отличный гарнир. 

Курица с лимоном и розмарином в духовке

Ингредиенты:

  • 2 веточки розмарина
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. бальзамического уксуса
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 средняя (около 900 г) курица для запекания 
  • 1 лимон
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Курицу помыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Натереть тушку изнутри солью, измельченным чесноком, молотым перцем и бальзамическим уксусом.
  3. Вложить внутрь веточку розмарина и нарезанный лимон. Сверху курицу нужно будет посолить и смазать оливковым маслом.
  4. Поместить тушку на противень, распределить вокруг остатки масла. Связать ножки кулинарной нитью и положить сверху еще одну веточку розмарина.
  5. Запекать курицу при 200 С в течение часа, каждые 15 минут поливая ее образующимся соком.
  6. Подавать вместе с салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить чахохбили из курицы.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: "Сегодня"
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