Как приготовить запеченную курицу с лимоном и розмарином
Курица в духовке с пряностями – это простой и очень вкусный ужин
Вместо розмарина вы можете использовать тархун, а вместо лимона – апельсин. А если на противень вокруг курицы разложить нарезанный дольками картофель, вы получите отличный гарнир.
Курица с лимоном и розмарином в духовке
Ингредиенты:
- 2 веточки розмарина
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч.л. бальзамического уксуса
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 средняя (около 900 г) курица для запекания
- 1 лимон
- соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:
- Курицу помыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Натереть тушку изнутри солью, измельченным чесноком, молотым перцем и бальзамическим уксусом.
- Вложить внутрь веточку розмарина и нарезанный лимон. Сверху курицу нужно будет посолить и смазать оливковым маслом.
- Поместить тушку на противень, распределить вокруг остатки масла. Связать ножки кулинарной нитью и положить сверху еще одну веточку розмарина.
- Запекать курицу при 200 С в течение часа, каждые 15 минут поливая ее образующимся соком.
- Подавать вместе с салатом из свежих овощей.
Напомним, ранее мы делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить чахохбили из курицы.
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Источник: "Сегодня"