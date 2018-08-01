Как приготовить запеченную курицу с лимоном и розмарином

Курица в духовке с пряностями – это простой и очень вкусный ужин

Запеченная курица в духовке целиком Фото: pixabay.com

Вместо розмарина вы можете использовать тархун, а вместо лимона – апельсин. А если на противень вокруг курицы разложить нарезанный дольками картофель, вы получите отличный гарнир.

Курица с лимоном и розмарином в духовке

Ингредиенты:

2 веточки розмарина

3 зубчика чеснока

1 ч.л. бальзамического уксуса

4 ст.л. оливкового масла

1 средняя (около 900 г) курица для запекания

1 лимон

соль, молотый перец

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Рецепт приготовления:

Курицу помыть и обсушить бумажным полотенцем. Натереть тушку изнутри солью, измельченным чесноком, молотым перцем и бальзамическим уксусом. Вложить внутрь веточку розмарина и нарезанный лимон. Сверху курицу нужно будет посолить и смазать оливковым маслом. Поместить тушку на противень, распределить вокруг остатки масла. Связать ножки кулинарной нитью и положить сверху еще одну веточку розмарина. Запекать курицу при 200 С в течение часа, каждые 15 минут поливая ее образующимся соком. Подавать вместе с салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить чахохбили из курицы.

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