Как приготовить запеченные баклажаны: ТОП-5 рецептов для летнего обеда

Лучшие рецепты баклажанов в духовке

Запеченные баклажаны в духовке Фото: Depositphotos

Баклажаны – одни из самых универсальных летних овощей. Их можно тушить, жарить, запекать, фаршировать, готовить салаты и икру.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Баклажаны прекрасно сочетаются с другими летними овощами (например, кабачками и помидорами), мясом и сыром. Важный момент: перед приготовлением баклажаны нужно нарезать, посолить, оставить на 15-30 минут и промыть, чтобы убрать горечь.

Пармеджана из баклажанов с помидорами и сыром

Пармеджана в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 большой баклажан

Соль

Мука

Растительное масло

6 средних спелых помидоров

Маленький пучок базилика

Соль, перец

200 г моцареллы

100 г пармезана

Способ приготовления:

Баклажан помыть и тонко нарезать. Посыпать солью и дать постоять около получаса, затем промыть в холодной воде. Обваливая в муке, порциями обжарить кусочки баклажана на растительном масле до золотистого цвета. Выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Помидоры залить кипятком на минуту, очистить от кожицы и нарезать кубиками. Листья базилика нарезать и отправить вместе с томатами в сухую сковороду. Посолить и поперчить. Тушить, пока масса не станет однородной. Моцареллу нарезать тонкими пластинками, пармезан натереть на терке. На дно формы для запекания налить немного соуса. Уложить сверху слой баклажанов и моцареллы, полить соусом и посыпать небольшим количеством пармезана. Повторить слои. Сверху должны быть баклажаны, соус и тертый сыр. Запекать при 170 градусах около 30 минут. Готовая пармеджана должна легко протыкаться вилкой или ножом. Блюдо перед подачей можно украсить зеленью.

Лодочки из баклажанов с телятиной и фетой в духовке

Баклажаны, фаршированные мясом и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

2 баклажана

200 г телятины

100 г феты

50 г пармезана

2 ст. л. панировочных сухарей

1 красный или репчатый лук

1 лимон

Соль, перец

4 ст.л. оливкового масла

Зелень (базилик, укроп, петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

Баклажан помыть, обсушить, разрезать на две части. Ложкой вынуть сердцевину, чтобы получилась "лодочка" из каждой половинки. Все четыре половинки сбрызнуть соком половины лимона. Лук нарезать небольшими кубиками, отправить на сковороду с оливковым маслом и обжарить до золотистого цвета. Телятину нарезать кубиками (0,5 х 0,5 см) и отправить обжариваться к луку. Сердцевину баклажанов мелко порубить. Когда мясо обжарится с луком, добавить в сковороду сердцевину баклажанов и обжарить, все время помешивая, еще в течение 5 минут. Дать содержимому сковороды немного остыть, а затем добавить в фету, соль, перец, панировочные сухари, сок половины лимона и зелень, хорошо все перемешать В "лодочки" выложить начинку и присыпать сверху натертым пармезаном. Фаршированные баклажаны отправить на противень с оливковым маслом. Запекать в духовке 15 минут при температуре 220 градусов.

Мусака классическая с баклажанами и фаршем

Греческая мусака с баклажанами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для мусаки:

1 кг баклажанов

1 кг кабачков

700 г фарша из баранины или говядины

2 крупных луковицы

1-2 зубчика чеснока

500 г помидоров

1 стакан сухого белого вина

Орегано

Душистый перец горошком

Свежемолотый черный перец

Корица

Соль

Оливковое масло

Для соуса бешамель:

2 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. муки

2 стакана молока

Соль

Мускатный орех (на кончике ножа)

25 г тертого сыра

Способ приготовления:

Баклажаны и кабачки помыть и нарезать кружочками примерно 0.5 см толщиной. Посолить, разложить на смазанном противне, сбрызнуть маслом сверху и запекать при 180 С в течение 15 минут. Овощи можно не запекать, а приготовить на сковороде с маслом. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить фарш с луком и чесноком. Мясо нужно постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Влить вино и дать ему выпариться в течение 5 минут. Помидоры помыть, разрезать пополам и натереть на терке стороной среза. Так шкурка останется у вас в руках. Получившееся томатное пюре отправить к фаршу. Добавить специи, посолить и довести до кипения. Готовить на медленном огне примерно 20 минут. Приготовить соус бешамель: растопить в отдельной кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и хорошо перемешать ее с маслом до однородной консистенции. Влить тонкой струйкой горячее молоко, постоянно помешивая соус венчиком, чтобы не было комочков. Дать соусу немного загустеть. Посолить, добавить немного мускатного ореха. Всыпать натертый сыр и перемешать до его растворения. Отставить в сторону. Собрать мусаку. На дно глубокой формы, смазанной маслом, равномерно выложить кабачки. Сверху поместить слой баклажанов, затем половину мясного соуса, еще слой кабачков, баклажанов и мясного соуса. В конце залить все соусом бешамель. Поставить форму с мусакой в разогретую до 180 С духовку и запекать около часа. Перед подачей дать блюду остыть в течение 20-30 минут.

"Веер" из баклажанов с помидорами черри и фетой

Запеченные баклажаны веером Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

3 баклажана

120 г феты

200 г помидоров черри

Пучок базилика

2 зубчика чеснока

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Баклажаны промыть, обсушить бумажными полотенцами и разрезать вдоль на пластинки толщиной около 1 см, немного не дорезая до "хвостика". Разложить баклажан веером и слегка придавить рукой "хвостик" – так нарезанные пластинки не будут собираться обратно. Выложить "вееры" на противень, застеленный фольгой. Помидоры черри помыть и нарезать кружочками. Мелко порубить листья с 3-4-х веточек базилика. Раскрошить фету. Нарезать очищенный чеснок пластинками. Собрать "вееры". На каждую баклажанную пластинку положить по 3-4 кусочка помидора. Присыпать фетой, чесноком и листьями базилика. Посолить, поперчить и полить баклажаны оливковым маслом. Поставить в духовку и запекать в течение 50-60 минут. Подавать баклажаны, украсив свежими листиками базилика.

Запеченные баклажаны с пряным томатным соусом и сыром

Баклажаны, фаршированные сыром и томатами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 баклажан

3 свежих помидора или 100 г томатов в собственном соку

1/2 шт. паприки

1/2 шт. лука

1-2 зубчика чеснока

1 полоска черешковой части сельдерея

1 ст. л. меда

1 ст. л. бальзамического уксуса

100 г моцареллы или другого сыра

Гвоздика

Кайенский перец

Лавровый лист

Соль

1 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Баклажан готовить в пароварке в течение 20 минут (в сезон – лучше на костре на гриле). В сковороду с разогретым оливковым маслом добавить нарезанный кубиками лук и мелко нарубленный чеснок. Обжарить вместе до золотистого цвета. Добавить нарезанную мелкими кубиками паприку, томаты, все быстро обжарить и уменьшить огонь. Добавить мед, бальзамический уксус, перец, соль по вкусу, гвоздику и черешок сельдерея. Томить на слабом огне, пока масса не станет однородной. Когда соус будет почти готов, на несколько минут опустить в него лавровый лист. Баклажан разрезать вдоль пополам. Из соуса извлечь сельдерей, гвоздику и лавровый лист. Соус выложить на половинки баклажана. Сверху присыпать крупно натертым сыром. Отправить в духовку и запекать 25 минут при 200 градусах. Фаршированные баклажаны можно подавать с рисом, гречкой, вареным картофелем, кусочком мяса или рыбы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулетики из баклажанов. "Сегодня" также делились рецептами баклажанной икры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram