Как приготовить запеченные баклажаны: ТОП-5 рецептов для летнего обеда
Лучшие рецепты баклажанов в духовке
Баклажаны – одни из самых универсальных летних овощей. Их можно тушить, жарить, запекать, фаршировать, готовить салаты и икру.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
Баклажаны прекрасно сочетаются с другими летними овощами (например, кабачками и помидорами), мясом и сыром. Важный момент: перед приготовлением баклажаны нужно нарезать, посолить, оставить на 15-30 минут и промыть, чтобы убрать горечь.
Пармеджана из баклажанов с помидорами и сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 большой баклажан
- Соль
- Мука
- Растительное масло
- 6 средних спелых помидоров
- Маленький пучок базилика
- Соль, перец
- 200 г моцареллы
- 100 г пармезана
Способ приготовления:
- Баклажан помыть и тонко нарезать. Посыпать солью и дать постоять около получаса, затем промыть в холодной воде.
- Обваливая в муке, порциями обжарить кусочки баклажана на растительном масле до золотистого цвета. Выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
- Помидоры залить кипятком на минуту, очистить от кожицы и нарезать кубиками.
- Листья базилика нарезать и отправить вместе с томатами в сухую сковороду. Посолить и поперчить. Тушить, пока масса не станет однородной.
- Моцареллу нарезать тонкими пластинками, пармезан натереть на терке.
- На дно формы для запекания налить немного соуса. Уложить сверху слой баклажанов и моцареллы, полить соусом и посыпать небольшим количеством пармезана. Повторить слои. Сверху должны быть баклажаны, соус и тертый сыр.
- Запекать при 170 градусах около 30 минут. Готовая пармеджана должна легко протыкаться вилкой или ножом. Блюдо перед подачей можно украсить зеленью.
Лодочки из баклажанов с телятиной и фетой в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 200 г телятины
- 100 г феты
- 50 г пармезана
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- 1 красный или репчатый лук
- 1 лимон
- Соль, перец
- 4 ст.л. оливкового масла
- Зелень (базилик, укроп, петрушка) – по вкусу
Способ приготовления:
- Баклажан помыть, обсушить, разрезать на две части. Ложкой вынуть сердцевину, чтобы получилась "лодочка" из каждой половинки. Все четыре половинки сбрызнуть соком половины лимона.
- Лук нарезать небольшими кубиками, отправить на сковороду с оливковым маслом и обжарить до золотистого цвета.
- Телятину нарезать кубиками (0,5 х 0,5 см) и отправить обжариваться к луку.
- Сердцевину баклажанов мелко порубить. Когда мясо обжарится с луком, добавить в сковороду сердцевину баклажанов и обжарить, все время помешивая, еще в течение 5 минут.
- Дать содержимому сковороды немного остыть, а затем добавить в фету, соль, перец, панировочные сухари, сок половины лимона и зелень, хорошо все перемешать
- В "лодочки" выложить начинку и присыпать сверху натертым пармезаном.
- Фаршированные баклажаны отправить на противень с оливковым маслом. Запекать в духовке 15 минут при температуре 220 градусов.
Мусака классическая с баклажанами и фаршем
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для мусаки:
- 1 кг баклажанов
- 1 кг кабачков
- 700 г фарша из баранины или говядины
- 2 крупных луковицы
- 1-2 зубчика чеснока
- 500 г помидоров
- 1 стакан сухого белого вина
- Орегано
- Душистый перец горошком
- Свежемолотый черный перец
- Корица
- Соль
- Оливковое масло
Для соуса бешамель:
- 2 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- 2 стакана молока
- Соль
- Мускатный орех (на кончике ножа)
- 25 г тертого сыра
Способ приготовления:
- Баклажаны и кабачки помыть и нарезать кружочками примерно 0.5 см толщиной. Посолить, разложить на смазанном противне, сбрызнуть маслом сверху и запекать при 180 С в течение 15 минут. Овощи можно не запекать, а приготовить на сковороде с маслом.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить фарш с луком и чесноком. Мясо нужно постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Влить вино и дать ему выпариться в течение 5 минут.
- Помидоры помыть, разрезать пополам и натереть на терке стороной среза. Так шкурка останется у вас в руках. Получившееся томатное пюре отправить к фаршу. Добавить специи, посолить и довести до кипения. Готовить на медленном огне примерно 20 минут.
- Приготовить соус бешамель: растопить в отдельной кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и хорошо перемешать ее с маслом до однородной консистенции.
- Влить тонкой струйкой горячее молоко, постоянно помешивая соус венчиком, чтобы не было комочков. Дать соусу немного загустеть. Посолить, добавить немного мускатного ореха. Всыпать натертый сыр и перемешать до его растворения. Отставить в сторону.
- Собрать мусаку. На дно глубокой формы, смазанной маслом, равномерно выложить кабачки. Сверху поместить слой баклажанов, затем половину мясного соуса, еще слой кабачков, баклажанов и мясного соуса. В конце залить все соусом бешамель.
- Поставить форму с мусакой в разогретую до 180 С духовку и запекать около часа. Перед подачей дать блюду остыть в течение 20-30 минут.
"Веер" из баклажанов с помидорами черри и фетой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 120 г феты
- 200 г помидоров черри
- Пучок базилика
- 2 зубчика чеснока
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Баклажаны промыть, обсушить бумажными полотенцами и разрезать вдоль на пластинки толщиной около 1 см, немного не дорезая до "хвостика".
- Разложить баклажан веером и слегка придавить рукой "хвостик" – так нарезанные пластинки не будут собираться обратно.
- Выложить "вееры" на противень, застеленный фольгой.
- Помидоры черри помыть и нарезать кружочками. Мелко порубить листья с 3-4-х веточек базилика. Раскрошить фету. Нарезать очищенный чеснок пластинками.
- Собрать "вееры". На каждую баклажанную пластинку положить по 3-4 кусочка помидора.
- Присыпать фетой, чесноком и листьями базилика. Посолить, поперчить и полить баклажаны оливковым маслом.
- Поставить в духовку и запекать в течение 50-60 минут. Подавать баклажаны, украсив свежими листиками базилика.
Запеченные баклажаны с пряным томатным соусом и сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 3 свежих помидора или 100 г томатов в собственном соку
- 1/2 шт. паприки
- 1/2 шт. лука
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 полоска черешковой части сельдерея
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 100 г моцареллы или другого сыра
- Гвоздика
- Кайенский перец
- Лавровый лист
- Соль
- 1 ст. л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Баклажан готовить в пароварке в течение 20 минут (в сезон – лучше на костре на гриле).
- В сковороду с разогретым оливковым маслом добавить нарезанный кубиками лук и мелко нарубленный чеснок. Обжарить вместе до золотистого цвета. Добавить нарезанную мелкими кубиками паприку, томаты, все быстро обжарить и уменьшить огонь.
- Добавить мед, бальзамический уксус, перец, соль по вкусу, гвоздику и черешок сельдерея. Томить на слабом огне, пока масса не станет однородной. Когда соус будет почти готов, на несколько минут опустить в него лавровый лист.
- Баклажан разрезать вдоль пополам. Из соуса извлечь сельдерей, гвоздику и лавровый лист. Соус выложить на половинки баклажана. Сверху присыпать крупно натертым сыром.
- Отправить в духовку и запекать 25 минут при 200 градусах.
- Фаршированные баклажаны можно подавать с рисом, гречкой, вареным картофелем, кусочком мяса или рыбы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулетики из баклажанов. "Сегодня" также делились рецептами баклажанной икры.
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