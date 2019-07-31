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Как приготовить запеченные баклажаны: ТОП-5 рецептов для летнего обеда

Лучшие рецепты баклажанов в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Запеченные баклажаны в духовке
Запеченные баклажаны в духовке
Фото: Depositphotos

Баклажаны – одни из самых универсальных летних овощей. Их можно тушить, жарить, запекать, фаршировать, готовить салаты и икру.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Баклажаны прекрасно сочетаются с другими летними овощами (например, кабачками и помидорами), мясом и сыром. Важный момент: перед приготовлением баклажаны нужно нарезать, посолить, оставить на 15-30 минут и промыть, чтобы убрать горечь.

Пармеджана из баклажанов с помидорами и сыром

Пармеджана в духовке
Пармеджана в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 большой баклажан
  • Соль
  • Мука
  • Растительное масло
  • 6 средних спелых помидоров
  • Маленький пучок базилика 
  • Соль, перец
  • 200 г моцареллы
  • 100 г пармезана

Способ приготовления:

  1. Баклажан помыть и тонко нарезать. Посыпать солью и дать постоять около получаса, затем промыть в холодной воде.
  2. Обваливая в муке, порциями обжарить кусочки баклажана на растительном масле до золотистого цвета. Выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
  3. Помидоры залить кипятком на минуту, очистить от кожицы и нарезать кубиками.
  4. Листья базилика нарезать и отправить вместе с томатами в сухую сковороду. Посолить и поперчить. Тушить, пока масса не станет однородной.
  5. Моцареллу нарезать тонкими пластинками, пармезан натереть на терке.
  6. На дно формы для запекания налить немного соуса. Уложить сверху слой баклажанов и моцареллы, полить соусом и посыпать небольшим количеством пармезана. Повторить слои. Сверху должны быть баклажаны, соус и тертый сыр.
  7. Запекать при 170 градусах около 30 минут. Готовая пармеджана должна легко протыкаться вилкой или ножом. Блюдо перед подачей можно украсить зеленью.

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Лодочки из баклажанов с телятиной и фетой в духовке

Баклажаны, фаршированные мясом и сыром
Баклажаны, фаршированные мясом и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 200 г телятины
  • 100 г феты
  • 50 г пармезана
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • 1 красный или репчатый лук
  • 1 лимон
  • Соль, перец
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • Зелень (базилик, укроп, петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Баклажан помыть, обсушить, разрезать на две части. Ложкой вынуть сердцевину, чтобы получилась "лодочка" из каждой половинки. Все четыре половинки сбрызнуть соком половины лимона.
  2. Лук нарезать небольшими кубиками, отправить на сковороду с оливковым маслом и обжарить до золотистого цвета.
  3. Телятину нарезать кубиками (0,5 х 0,5 см) и отправить обжариваться к луку.
  4. Сердцевину баклажанов мелко порубить. Когда мясо обжарится с луком, добавить в сковороду сердцевину баклажанов и обжарить, все время помешивая, еще в течение 5 минут.
  5. Дать содержимому сковороды немного остыть, а затем добавить в фету, соль, перец, панировочные сухари, сок половины лимона и зелень, хорошо все перемешать
  6. В "лодочки" выложить начинку и присыпать сверху натертым пармезаном.
  7. Фаршированные баклажаны отправить на противень с оливковым маслом. Запекать в духовке 15 минут при температуре 220 градусов.

Мусака классическая с баклажанами и фаршем

Греческая мусака с баклажанами
Греческая мусака с баклажанами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для мусаки:

  • 1 кг баклажанов
  • 1 кг кабачков
  • 700 г фарша из баранины или говядины
  • 2 крупных луковицы
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 500 г помидоров
  • 1 стакан сухого белого вина
  • Орегано
  • Душистый перец горошком
  • Свежемолотый черный перец
  • Корица
  • Соль
  • Оливковое масло

Для соуса бешамель:

  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. муки
  • 2 стакана молока
  • Соль
  • Мускатный орех (на кончике ножа)
  • 25 г тертого сыра 

Способ приготовления:

  1. Баклажаны и кабачки помыть и нарезать кружочками примерно 0.5 см толщиной. Посолить, разложить на смазанном противне, сбрызнуть маслом сверху и запекать при 180 С в течение 15 минут. Овощи можно не запекать, а приготовить на сковороде с маслом.
  2. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить фарш с луком и чесноком. Мясо нужно постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Влить вино и дать ему выпариться в течение 5 минут.
  3. Помидоры помыть, разрезать пополам и натереть на терке стороной среза. Так шкурка останется у вас в руках. Получившееся томатное пюре отправить к фаршу. Добавить специи, посолить и довести до кипения. Готовить на медленном огне примерно 20 минут.
  4. Приготовить соус бешамель: растопить в отдельной кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и хорошо перемешать ее с маслом до однородной консистенции.
  5. Влить тонкой струйкой горячее молоко, постоянно помешивая соус венчиком, чтобы не было комочков. Дать соусу немного загустеть. Посолить, добавить немного мускатного ореха. Всыпать натертый сыр и перемешать до его растворения. Отставить в сторону.
  6. Собрать мусаку. На дно глубокой формы, смазанной маслом, равномерно выложить кабачки. Сверху поместить слой баклажанов, затем половину мясного соуса, еще слой кабачков, баклажанов и мясного соуса. В конце залить все соусом бешамель.
  7. Поставить форму с мусакой в разогретую до 180 С духовку и запекать около часа. Перед подачей дать блюду остыть в течение 20-30 минут.

"Веер" из баклажанов с помидорами черри и фетой

Запеченные баклажаны веером
Запеченные баклажаны веером
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 120 г феты
  • 200 г помидоров черри
  • Пучок базилика
  • 2 зубчика чеснока
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Баклажаны промыть, обсушить бумажными полотенцами и разрезать вдоль на пластинки толщиной около 1 см, немного не дорезая до "хвостика".
  3. Разложить баклажан веером и слегка придавить рукой "хвостик" – так нарезанные пластинки не будут собираться обратно.
  4. Выложить "вееры" на противень,  застеленный фольгой.
  5. Помидоры черри помыть и нарезать кружочками. Мелко порубить листья с 3-4-х веточек базилика. Раскрошить фету. Нарезать очищенный чеснок пластинками.
  6. Собрать "вееры". На каждую баклажанную пластинку положить по 3-4 кусочка помидора.
  7. Присыпать фетой, чесноком и листьями базилика. Посолить, поперчить и полить баклажаны оливковым маслом.
  8. Поставить в духовку и запекать в течение 50-60 минут. Подавать баклажаны, украсив свежими листиками базилика. 

Запеченные баклажаны с пряным томатным соусом и сыром

Баклажаны, фаршированные сыром и томатами
Баклажаны, фаршированные сыром и томатами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 3 свежих помидора или 100 г томатов в собственном соку
  • 1/2 шт. паприки
  • 1/2 шт. лука
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 полоска черешковой части сельдерея
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 100 г моцареллы или другого сыра
  • Гвоздика
  • Кайенский перец
  • Лавровый лист
  • Соль
  • 1 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Баклажан готовить в пароварке в течение 20 минут (в сезон – лучше на костре на гриле).
  2. В сковороду с разогретым оливковым маслом добавить нарезанный кубиками лук и мелко нарубленный чеснок. Обжарить вместе до золотистого цвета. Добавить нарезанную мелкими кубиками паприку, томаты, все быстро обжарить и уменьшить огонь.
  3. Добавить мед, бальзамический уксус, перец, соль по вкусу, гвоздику и черешок сельдерея. Томить на слабом огне, пока масса не станет однородной. Когда соус будет почти готов, на несколько минут опустить в него лавровый лист.
  4. Баклажан разрезать вдоль пополам. Из соуса извлечь сельдерей, гвоздику и лавровый лист. Соус выложить на половинки баклажана. Сверху присыпать крупно натертым сыром.
  5. Отправить в духовку и запекать 25 минут при 200 градусах.
  6. Фаршированные баклажаны можно подавать с рисом, гречкой, вареным картофелем, кусочком мяса или рыбы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулетики из баклажанов. "Сегодня" также делились рецептами баклажанной икры.

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Источник: Сегодня
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