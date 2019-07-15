Как приготовить запеканку из кабачков с помидорами и сыром: пошаговый рецепт
Кабачковую запеканку с томатами можно есть на завтрак или подавать в качестве закуски
Запеканка из кабачков с помидорами и сыром – аппетитное летнее блюдо для всей семьи. Она просто готовится, получается очень вкусной и содержит мало калорий.
Смотрите видео, как сделать сладкие оладьи из кабачков:
Кабачки для приготовления запеканки должны быть молодыми, без жесткой кожицы и крупных семян. Перед тем, как добавлять тертые овощи в творожную массу, их нужно хорошо отжать, иначе блюдо получится водянистым и плохо пропечется.
Запеканка из кабачков в духовке с помидорами и сыром
Время приготовления: 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3 средних кабачка
- 3 яйца
- 3 ст.ложки муки
- 150 г творога
- 100 г сливок (10-20%)
- Пучок зелени
- 100 г тертого сыра
- 2-3 средних помидора
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Кабачки помыть, натереть на крупной терке вместе с кожурой. Немного посолить и дать постоять 15-20 минут.
- Выделившуюся из овощей жидкость хорошо отжать.
- Творог, сливки и яйца смешать блендером или миксером до однородности. Добавить соль, молотый перец и муку. Тщательно перемешать.
- В тертые кабачки добавить мелко порезанную зелень и творожную массу, хорошо размешать.
- Форму застелить фольгой, смазанной маслом, вылить тесто и отправить в разогретую до 180 С духовку примерно на час.
- Сыр натереть, очищенные от кожицы помидоры нарезать кружочками.
- За 20 минут до конца приготовления вынуть запеканку, выложить сверху помидоры и посыпать сыром. Отправить запекаться до золотистой корочки.
- Подавать кабачковую запеканку вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Совет: В запеканку можно добавить обжаренные шампиньоны.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram