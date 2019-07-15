Как приготовить запеканку из кабачков с помидорами и сыром: пошаговый рецепт

Кабачковую запеканку с томатами можно есть на завтрак или подавать в качестве закуски

Кабачковая запеканка в духовке Фото: Depositphotos

Запеканка из кабачков с помидорами и сыром – аппетитное летнее блюдо для всей семьи. Она просто готовится, получается очень вкусной и содержит мало калорий.

Смотрите видео, как сделать сладкие оладьи из кабачков:

Кабачки для приготовления запеканки должны быть молодыми, без жесткой кожицы и крупных семян. Перед тем, как добавлять тертые овощи в творожную массу, их нужно хорошо отжать, иначе блюдо получится водянистым и плохо пропечется.

Запеканка из кабачков в духовке с помидорами и сыром

Время приготовления: 1.5 часа

Ингредиенты:

3 средних кабачка

3 яйца

3 ст.ложки муки

150 г творога

100 г сливок (10-20%)

Пучок зелени

100 г тертого сыра

2-3 средних помидора

Соль, перец

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Способ приготовления:

Кабачки помыть, натереть на крупной терке вместе с кожурой. Немного посолить и дать постоять 15-20 минут. Выделившуюся из овощей жидкость хорошо отжать. Творог, сливки и яйца смешать блендером или миксером до однородности. Добавить соль, молотый перец и муку. Тщательно перемешать. В тертые кабачки добавить мелко порезанную зелень и творожную массу, хорошо размешать. Форму застелить фольгой, смазанной маслом, вылить тесто и отправить в разогретую до 180 С духовку примерно на час. Сыр натереть, очищенные от кожицы помидоры нарезать кружочками. За 20 минут до конца приготовления вынуть запеканку, выложить сверху помидоры и посыпать сыром. Отправить запекаться до золотистой корочки. Подавать кабачковую запеканку вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Совет: В запеканку можно добавить обжаренные шампиньоны.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

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