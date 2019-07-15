Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить запеканку из кабачков с помидорами и сыром: пошаговый рецепт

Кабачковую запеканку с томатами можно есть на завтрак или подавать в качестве закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:53
Кабачковая запеканка в духовке
Кабачковая запеканка в духовке
Фото: Depositphotos

Запеканка из кабачков с помидорами и сыром – аппетитное летнее блюдо для всей семьи. Она просто готовится, получается очень вкусной и содержит мало калорий. 

Смотрите видео, как сделать сладкие оладьи из кабачков:

Кабачки для приготовления запеканки должны быть молодыми, без жесткой кожицы и крупных семян. Перед тем, как добавлять тертые овощи в творожную массу, их нужно хорошо отжать, иначе блюдо получится водянистым и плохо пропечется.

Запеканка из кабачков в духовке с помидорами и сыром

Время приготовления: 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3 средних кабачка
  • 3 яйца
  • 3 ст.ложки муки
  • 150 г творога
  • 100 г сливок (10-20%)
  • Пучок зелени
  • 100 г тертого сыра
  • 2-3 средних помидора
  • Соль, перец

Читайте также
Как приготовить самую вкусную кабачковую икру в мультиварке

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть, натереть на крупной терке вместе с кожурой. Немного посолить и дать постоять 15-20 минут.
  2. Выделившуюся из овощей жидкость хорошо отжать.
  3. Творог, сливки и яйца смешать блендером или миксером до однородности. Добавить соль, молотый перец и муку. Тщательно перемешать.
  4. В тертые кабачки добавить мелко порезанную зелень и творожную массу, хорошо размешать.
  5. Форму застелить фольгой, смазанной маслом, вылить тесто и отправить в разогретую до 180 С духовку примерно на час.
  6. Сыр натереть, очищенные от кожицы помидоры нарезать кружочками.
  7. За 20 минут до конца приготовления вынуть запеканку, выложить сверху помидоры и посыпать сыром. Отправить запекаться до золотистой корочки.
  8. Подавать кабачковую запеканку вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Совет: В запеканку можно добавить обжаренные шампиньоны.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Канноли с рикоттой: классический рецепт сицилийского десерта Как приготовить тушеные баклажаны с овощами: пошаговый рецепт Сырники с манговым соусом: рецепт от Эктора Хименес-Браво Как приготовить самую вкусную кабачковую икру в мультиварке
овощи сыр рецепт помидоры кабачки запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Популярные статьи

Сегодня, 16:49Психология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Сегодня, 10:22Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:02Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Вчера, 14:30Техно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

Вчера, 09:55Техно

Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

Вчера, 08:25Техно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 05:04Fun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 июляТехно

Фанатов огорчило решение Xiaomi обновить MIUI

13 июляШоу-бизнес

Свадьба мечты: Регина Тодоренко показала трогательное видео

13 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой

13 июляТехно

Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями

13 июляПсихология

Гороскоп на 13 июля: все знаки зодиака

12 июляFood

Кому нужно есть ежевику: польза и вред ягоды

Новости партнеров

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Галкин показал пляжное видео с Пугачевой
Галкин показал пляжное видео с Пугачевой
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Огурцы с помидорами на зиму: овощное ассорти
Огурцы с помидорами на зиму: овощное ассорти
В худи и без макияжа: как Алла Пугачева выглядит после праздников
В худи и без макияжа: как Алла Пугачева выглядит после праздников
​Слишком много спать вредно для здоровья
​Слишком много спать вредно для здоровья
Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?
Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь