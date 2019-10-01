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Как приготовить запеканку из мясного фарша в духовке

Рецепт рулета из фарша с луком, морковью и зеленью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Запеканка из фарша в духовке
Запеканка из фарша в духовке
Фото: Depositphotos

Мясные рулеты можно готовить из целого куска мяса или фарша. В любом случае вы получите вкусное блюдо, которое можно подать на обед или ужин.

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

Мы поделимся рецептом мясного рулета из смешанного фарша с луком, морковью и зеленью. Внутрь вы можете добавить маленькие шарики моцареллы или отварные куриные яйца.

Мясная запеканка в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г смешанного фарша
  • 2 луковицы
  • 2 ломтика черного хлеба
  • 1 морковь
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок петрушки
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • 50 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • Растительное масло
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Пропустить через мясорубку лук, морковь и хлеб.
  2. Перемешать с мясным фаршем. Добавить мелко нарезанную зелень.
  3. Добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать с выложить в форму смазанную маслом и посыпанную сухарями.
  4. Посыпать тертым сыром, накрыть фольгой.
  5. Запечь в духовке 30-35 минут при температуре 200º С.
  6. Дать остыть. Перед подачей разрезать мясной рулет из фарша на ломтики.

Как выбрать фарш для запеканки

  • Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.
  • Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.
  • Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.
  • Если из него фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.

Напомним, ранее мы писали, как сделать мясные шарики в томатном соусе. "Сегодня" также писали, как приготовить картофельную запеканку с фаршем.

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Источник: Сегодня
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