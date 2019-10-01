Как приготовить запеканку из мясного фарша в духовке
Рецепт рулета из фарша с луком, морковью и зеленью
Мясные рулеты можно готовить из целого куска мяса или фарша. В любом случае вы получите вкусное блюдо, которое можно подать на обед или ужин.
Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:
Мы поделимся рецептом мясного рулета из смешанного фарша с луком, морковью и зеленью. Внутрь вы можете добавить маленькие шарики моцареллы или отварные куриные яйца.
Мясная запеканка в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 149 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г смешанного фарша
- 2 луковицы
- 2 ломтика черного хлеба
- 1 морковь
- 1 пучок укропа
- 1 пучок петрушки
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- 50 г твердого сыра
- 1 яйцо
- Растительное масло
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Пропустить через мясорубку лук, морковь и хлеб.
- Перемешать с мясным фаршем. Добавить мелко нарезанную зелень.
- Добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать с выложить в форму смазанную маслом и посыпанную сухарями.
- Посыпать тертым сыром, накрыть фольгой.
- Запечь в духовке 30-35 минут при температуре 200º С.
- Дать остыть. Перед подачей разрезать мясной рулет из фарша на ломтики.
Как выбрать фарш для запеканки
- Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.
- Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.
- Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.
- Если из него фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.
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Источник: Сегодня