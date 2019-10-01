Как приготовить запеканку из мясного фарша в духовке

Рецепт рулета из фарша с луком, морковью и зеленью

Запеканка из фарша в духовке Фото: Depositphotos

Мясные рулеты можно готовить из целого куска мяса или фарша. В любом случае вы получите вкусное блюдо, которое можно подать на обед или ужин.

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

Мы поделимся рецептом мясного рулета из смешанного фарша с луком, морковью и зеленью. Внутрь вы можете добавить маленькие шарики моцареллы или отварные куриные яйца.

Мясная запеканка в духовке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г смешанного фарша

2 луковицы

2 ломтика черного хлеба

1 морковь

1 пучок укропа

1 пучок петрушки

2 ст. л. панировочных сухарей

50 г твердого сыра

1 яйцо

Растительное масло

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Пропустить через мясорубку лук, морковь и хлеб. Перемешать с мясным фаршем. Добавить мелко нарезанную зелень. Добавить яйцо, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать с выложить в форму смазанную маслом и посыпанную сухарями. Посыпать тертым сыром, накрыть фольгой. Запечь в духовке 30-35 минут при температуре 200º С. Дать остыть. Перед подачей разрезать мясной рулет из фарша на ломтики.

Как выбрать фарш для запеканки

Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.

Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.

Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.

Если из него фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.

Напомним, ранее мы писали, как сделать мясные шарики в томатном соусе. "Сегодня" также писали, как приготовить картофельную запеканку с фаршем.

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