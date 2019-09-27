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Как приготовить завтрак за 5 минут: рецепты вкусных и полезных блюд

Оригинальные идеи для завтрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Простые завтраки за 5 минут
Простые завтраки за 5 минут
Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить на завтрак быстро и полезно? Мы поделимся рецептами вкусных и оригинальных утренних блюд, которые требуют минимум времени и усилий. Они обязательно пригодятся вам, если вы хотите избавиться от привычки пить кофе и есть вредные бутерброды на ходу.

Смотрите видео, что готовят на завтрак украинцы:

Здоровый и правильный завтрак не только обеспечит организм питательными веществами, но подарит длительное чувство сытости и обеспечит заряд бодрости на весь день.

Овсянка с яблоком и корицей в банке

Овсянка в банке на ночь
Овсянка в банке на ночь
Фото: Depositphotos

Нет ничего лучше, чем смешать несколько ингредиентов перед сном, а утром достать из холодильника уже готовое блюдо.

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1/3 стакана молока
  • 1/4 стакана натурального йогурта
  • 1/2 ч.л. корицы
  • 1 ч.л. меда
  • 1/4 стакана яблочного пюре (или кусочки свежего яблока по вкусу)

Способ приготовления:

  1. Добавьте в небольшую стеклянную банку все ингредиенты и перемешайте их.
  2. Закройте банку крышкой и поставьте на ночь в холодильник. Ее можно хранить до 2-х дней.
  3. Ешьте овсянку охлажденной.

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Йогурт с гранолой, фруктами и медом

Гранола с фруктами за 5 минут
Гранола с фруктами за 5 минут
Фото: freepik.com

Гранола – идеальный партнер для натурального йогурта, а если добавить немного ягод или фруктов, то чудесное утро обеспечено.

Ингредиенты:

  • 200 г греческого йогурта
  • Ассорти свежих фруктов и ягод – по вкусу
  • 1 ст.л. жидкого меда или кленового сиропа
  • 3 ст.л. гранолы

Способ приготовления:

  1. Насыпать йогурт в глубокую миску.
  2. Добавить нарезанные фрукты и ягоды (банан, персики, яблоки, киви, груши, клубнику, голубику, малину, ежевику).
  3. Посыпать гранолой и полить жидким медом. Подавать сразу же.

Тосты с авокадо, лососем и сливочным сыром

Тосты с авокадо и лососем
Тосты с авокадо и лососем
Фото: Depositphotos

Авокадо и красная рыба помогут вам получить порцию полезных жиров.

Ингредиенты:

  • Тостовый хлеб
  • Сливочный сыр с зеленью
  • Ломтики слабосоленого лосося
  • Авокадо
  • Лимонный сок

Способ приготовления:

  1. Хлеб поджарить в тостере или подсушить на сковороде.
  2. Намазать сливочным сыром.
  3. Сверху разложить тонкие ломтики авокадо и красной рыбы.
  4. Сбрызнуть лимонным соком и подавать.

Смузи из замороженных ягод на кефире по рецепту Даши Малаховой

Ягодный смузи
Ягодный смузи
Фото: Depositphotos

Замороженные можно купить всегда. А это значит, что приготовить витаминный утренний смузи вам точно ничто не мешает.

Ингредиенты:

  • 30 г замороженной черной смородины
  • 50 г замороженной малины
  • 50 г замороженной клубники
  • 1 банан
  • 150 мл кефира
  • Свежая мята

Способ приготовления:

  1. Банан очистите от кожуры, ягоды промойте и слейте лишнюю жидкость.
  2. В чашу блендера поломайте банан, добавьте замороженные ягоды и кефир.
  3. С веточки мяты оборвите листочки и добавьте к фруктам.
  4. Взбейте все в блендере до получения гладкой однородной консистенции и перелейте в бокал.

Омлет с овощами, зеленью и фетой в кружке

Омлет в микроволновке
Омлет в микроволновке
Фото: Depositphotos

Если вы все время опаздываете и не успеваете позавтракать перед выходом, возьмите на заметку этот простой и полезный рецепт. Всего за несколько минут вы приготовите шикарное блюдо с овощами, яйцами, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 ст.л. запеченного, маринованного или жареного красного перца, нарезанного кубиками
  • 1/4 чашки измельченного шпината
  • 1 ст.л. сыра фета
  • 1 ч.л. нарезанного зеленого лука
  • Молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
  2. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
  3. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
  4. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение 1 минуты и 30 секунд.
  5. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

Зачем нужно завтракать

  • Завтрак заряжает энергией. Доказано, что утренний прием пищи на 30% повышает работоспособность.
  • Завтрак поднимает настроение, улучшает внимание и память, а также спасает от стресса.
  • Утренний прием пищи контролирует голод в течение дня.
  • Завтрак спасает от лишнего веса, ускоряя метаболизм. По этой же причине он помогает сбросить уже имеющиеся лишние килограммы.

Напомним, ранее мы делились рецептами тыквенных оладий. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить смузи-боул на завтрак.

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Источник: Сегодня
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