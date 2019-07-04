Как приготовить зеленые помидоры на зиму: три простых рецепта
Готовим вкусные зеленые помидоры на зиму
Консервирование зеленых помидоров на зиму мало отличается от заготовки обычных красных томатов. Плотные недозрелые плоды можно мариновать, засаливать готовить из них салаты, закуски и варенья, а также фаршировать другими овощами.
Смотрите видео, как приготовить повидло из помидоров на зиму:
Для консервирования лучше выбирать некрупные зеленые помидоры одинакового размера. Их можно заготавливать вплоть до поздней осени, когда солнца для полного созревания уже недостаточно, а плоды еще висят на стеблях.
Маринованные зеленые помидоры на зиму
Ингредиенты:
- 1-2 кг зеленых помидоров
- 0,5 кг красного болгарского перца
- 1 шт. горького перца
- 1-2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. каменной соли
- 2-3 ст.л. уксуса
Рецепт приготовления:
- Выбрать плотные зеленые помидоры и тщательно их помыть.
- Болгарский перец также вымыть, почистить и разрезать на равные части.
- Горький перец порезать кружочками.
- В чистые, заранее подготовленные, банки сложить помидоры и перец.
- Горячей водой залить банки с помидорами на 5-10 минут.
- В кастрюле приготовить рассол – в закипевшую воду добавить сахар, соль и уксус, дать покипеть еще минут 5 и выключить газ.
- Вылить воду из банок и залить горячий рассол.
- Закатать банки и поставить остывать под одеяло.
Салат "Зеленые помидоры на зиму"
Ингредиенты на 7 литровых банок:
- Зеленые помидоры – 2,5 кг
- Лука – 600 г
- Сладкий перец – 1,2 кг
- Огурцы – 3 кг
- Уксус – по 3 ст.л.
- Подсолнечное масло – по 3 ст.л.
- Душистый перец горошком
- Лавровый лист
- Соль – по 1,5 ч.л.
- Сахар – по 2 ст.л.
- Пучок укропа и петрушки
Рецепт приготовления:
- Нарезать овощи средними кусочками, а зелень мелко порубить.
- В небольшой емкости тщательно смешать все ингредиенты.
- В каждую банку добавить перец, лавровый лист, соль, сахар и другие ингредиенты.
- Банки вплотную забить овощами и простерилизовать их в течение получаса.
- Закрыть крышками и оставить остывать.
Зеленые помидоры, фаршированные на зиму
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- 1,2-1,5 кг помидоров среднего размера
- 1 средняя морковь
- 2 головки чеснока
- 80 г соли
- 50 г сахара
- 60 мл 6%-ного уксуса
- 2 лавровых листа
- 4-5 горошин душистого перца
- 1,5 л воды
- Листья или коренья хрена
- Листья смородины
Рецепт приготовления:
- Помидоры промыть и просушить. Тертую морковь смешать с мелко нарезанным чесноком, слегка посолив.
- На дно каждой стерилизованной банки положить хрен, листья смородины и душистый перец. Используя острый нож, сделать в томатах треугольные надрезы в месте плодоножки и извлечь часть мякоти.
- Заполнить полученные углубления чесночно-морковной смесью, утрамбовав массу пальцами.
- Выложить фаршированные помидоры в банки и залить горячим маринадом, приготовленным из воды, сахара, соли и уксуса.
- Простерилизовать заготовки, после чего закрутить их крышками и, укутав пледом, дать остыть. Открытые консервации не следует хранить в холодильнике более двух дней.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лечо на зиму. "Сегодня" также делились рецептом вяленых помидоров по-итальянски.
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