Как приготовить зеленые помидоры на зиму: три простых рецепта

Готовим вкусные зеленые помидоры на зиму

Зеленые помидоры на зиму Фото: Depositphotos

Консервирование зеленых помидоров на зиму мало отличается от заготовки обычных красных томатов. Плотные недозрелые плоды можно мариновать, засаливать готовить из них салаты, закуски и варенья, а также фаршировать другими овощами.

Смотрите видео, как приготовить повидло из помидоров на зиму:

Для консервирования лучше выбирать некрупные зеленые помидоры одинакового размера. Их можно заготавливать вплоть до поздней осени, когда солнца для полного созревания уже недостаточно, а плоды еще висят на стеблях.

Маринованные зеленые помидоры на зиму

Маринованные зеленые помидоры с перцем Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1-2 кг зеленых помидоров

0,5 кг красного болгарского перца

1 шт. горького перца

1-2 ст.л. сахара

2 ст.л. каменной соли

2-3 ст.л. уксуса

Рецепт приготовления:

Выбрать плотные зеленые помидоры и тщательно их помыть. Болгарский перец также вымыть, почистить и разрезать на равные части. Горький перец порезать кружочками. В чистые, заранее подготовленные, банки сложить помидоры и перец. Горячей водой залить банки с помидорами на 5-10 минут. В кастрюле приготовить рассол – в закипевшую воду добавить сахар, соль и уксус, дать покипеть еще минут 5 и выключить газ. Вылить воду из банок и залить горячий рассол. Закатать банки и поставить остывать под одеяло.

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Салат "Зеленые помидоры на зиму"

Салат на зиму из овощей Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 7 литровых банок:

Зеленые помидоры – 2,5 кг

Лука – 600 г

Сладкий перец – 1,2 кг

Огурцы – 3 кг

Уксус – по 3 ст.л.

Подсолнечное масло – по 3 ст.л.

Душистый перец горошком

Лавровый лист

Соль – по 1,5 ч.л.

Сахар – по 2 ст.л.

Пучок укропа и петрушки

Рецепт приготовления:

Нарезать овощи средними кусочками, а зелень мелко порубить. В небольшой емкости тщательно смешать все ингредиенты. В каждую банку добавить перец, лавровый лист, соль, сахар и другие ингредиенты. Банки вплотную забить овощами и простерилизовать их в течение получаса. Закрыть крышками и оставить остывать.

Зеленые помидоры, фаршированные на зиму

Фаршированные зеленые помидоры на зиму Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 3-литровую банку:

1,2-1,5 кг помидоров среднего размера

1 средняя морковь

2 головки чеснока

80 г соли

50 г сахара

60 мл 6%-ного уксуса

2 лавровых листа

4-5 горошин душистого перца

1,5 л воды

Листья или коренья хрена

Листья смородины

Рецепт приготовления:

Помидоры промыть и просушить. Тертую морковь смешать с мелко нарезанным чесноком, слегка посолив. На дно каждой стерилизованной банки положить хрен, листья смородины и душистый перец. Используя острый нож, сделать в томатах треугольные надрезы в месте плодоножки и извлечь часть мякоти. Заполнить полученные углубления чесночно-морковной смесью, утрамбовав массу пальцами. Выложить фаршированные помидоры в банки и залить горячим маринадом, приготовленным из воды, сахара, соли и уксуса. Простерилизовать заготовки, после чего закрутить их крышками и, укутав пледом, дать остыть. Открытые консервации не следует хранить в холодильнике более двух дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лечо на зиму. "Сегодня" также делились рецептом вяленых помидоров по-итальянски.

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