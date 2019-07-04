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Как приготовить зеленые помидоры на зиму: три простых рецепта

Готовим вкусные зеленые помидоры на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Зеленые помидоры на зиму
Зеленые помидоры на зиму
Фото: Depositphotos

Консервирование зеленых помидоров на зиму мало отличается от заготовки обычных красных томатов. Плотные недозрелые плоды можно мариновать, засаливать готовить из них салаты, закуски и варенья, а также фаршировать другими овощами.

Смотрите видео, как приготовить повидло из помидоров на зиму:

Для консервирования лучше выбирать некрупные зеленые помидоры одинакового размера. Их можно заготавливать вплоть до поздней осени, когда солнца для полного созревания уже недостаточно, а плоды еще висят на стеблях. 

Маринованные зеленые помидоры на зиму

Маринованные зеленые помидоры с перцем
Маринованные зеленые помидоры с перцем
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1-2 кг зеленых помидоров 
  • 0,5 кг красного болгарского перца
  • 1 шт. горького перца
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. каменной соли
  • 2-3 ст.л. уксуса

Рецепт приготовления:

  1. Выбрать плотные зеленые помидоры и тщательно их помыть.
  2. Болгарский перец также вымыть, почистить и разрезать на равные части.
  3. Горький перец порезать кружочками.
  4. В чистые, заранее подготовленные, банки сложить помидоры и перец.
  5. Горячей водой залить банки с помидорами на 5-10 минут.
  6. В кастрюле приготовить рассол – в закипевшую воду добавить сахар, соль и уксус, дать покипеть еще минут 5 и выключить газ.
  7. Вылить воду из банок и залить горячий рассол.
  8. Закатать банки и поставить остывать под одеяло.

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Салат "Зеленые помидоры на зиму"

Салат на зиму из овощей
Салат на зиму из овощей
Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 7 литровых банок:

  • Зеленые помидоры – 2,5 кг
  • Лука – 600 г
  • Сладкий перец – 1,2 кг
  • Огурцы – 3 кг
  • Уксус – по 3 ст.л.
  • Подсолнечное масло – по 3 ст.л.
  • Душистый перец горошком
  • Лавровый лист
  • Соль – по 1,5 ч.л.
  • Сахар – по 2 ст.л.
  • Пучок укропа и петрушки

Рецепт приготовления:

  1. Нарезать овощи средними кусочками, а зелень мелко порубить.
  2. В небольшой емкости тщательно смешать все ингредиенты.
  3. В каждую банку добавить перец, лавровый лист, соль, сахар и другие ингредиенты.
  4. Банки вплотную забить овощами и простерилизовать их в течение получаса.
  5. Закрыть крышками и оставить остывать.

Зеленые помидоры, фаршированные на зиму

Фаршированные зеленые помидоры на зиму
Фаршированные зеленые помидоры на зиму
Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 3-литровую банку:

  • 1,2-1,5 кг помидоров среднего размера
  • 1 средняя морковь
  • 2 головки чеснока
  • 80 г соли
  • 50 г сахара
  • 60 мл 6%-ного уксуса
  • 2 лавровых листа
  • 4-5 горошин душистого перца
  • 1,5 л воды
  • Листья или коренья хрена
  • Листья смородины

Рецепт приготовления:

  1. Помидоры промыть и просушить. Тертую морковь смешать с мелко нарезанным чесноком, слегка посолив. 
  2. На дно каждой стерилизованной банки положить хрен, листья смородины и душистый перец. Используя острый нож, сделать в томатах треугольные надрезы в месте плодоножки и извлечь часть мякоти. 
  3. Заполнить полученные углубления чесночно-морковной смесью, утрамбовав массу пальцами. 
  4. Выложить фаршированные помидоры в банки и залить горячим маринадом, приготовленным из воды, сахара, соли и уксуса. 
  5. Простерилизовать заготовки, после чего закрутить их крышками и, укутав пледом, дать остыть. Открытые консервации не следует хранить в холодильнике более двух дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лечо на зиму. "Сегодня" также делились рецептом вяленых помидоров по-итальянски.

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Источник: Сегодня
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