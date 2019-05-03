Как приготовить зеленый борщ из щавеля
Вкусное и легкое весеннее блюдо
Уже наступило время, когда на столе появилось чудесное весеннее блюдо – зеленый борщ из свежего щавеля. Его можно приготовить как на бульоне, так и совсем постным – в любом случае это прекрасный, легкий и аппетитный обед.
Важно использовать для зеленого борща молодые листики щавеля, так как под действием солнечных лучей в зелени накапливается слишком много щавелевой кислоты.
Зеленый борщ: рецепт
Ингредиенты:
- 2 литра воды или бульона
- 1 луковица
- 2 морковки
- 5 картофелин
- корень и зелень петрушки
- по 300 г щавеля, шпината и зеленого лука
- 1 столовая ложка риса
- соль и специи по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Итак, в бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель.
- Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук.
- За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу.
- При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью.
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Источник: Сегодня