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Как приготовить зеленый борщ из щавеля

Вкусное и легкое весеннее блюдо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Зеленый борщ из щавеля
Зеленый борщ из щавеля
Фото: Depositphotos

Уже наступило время, когда на столе появилось чудесное весеннее блюдо – зеленый борщ из свежего щавеля. Его можно приготовить как на бульоне, так и совсем постным – в любом случае это прекрасный, легкий и аппетитный обед.

Важно использовать для зеленого борща молодые листики щавеля, так как под действием солнечных лучей в зелени накапливается слишком много щавелевой кислоты.

Зеленый борщ: рецепт

Ингредиенты:

  • 2 литра воды или бульона 
  • 1 луковица 
  • 2 морковки
  • 5 картофелин
  • корень и зелень петрушки
  • по 300 г щавеля, шпината и зеленого лука
  • 1 столовая ложка риса
  • соль и специи по вкусу

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Рецепт приготовления: 

  1. Итак, в бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель. 
  2. Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук. 
  3. За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу. 
  4. При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью. 

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами супов из щавеля. "Сегодня" также писали, как приготовить суп из зеленого горошка с мятой.

Смотрите видео и узнайте, какие супы лучше не есть совсем:

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Источник: Сегодня
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