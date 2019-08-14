Как приготовить жареное мороженое: рецепт без фритюра

Жареное мороженое можно сделать в домашних условиях

Жареное мороженое Фото: Depositphotos

Жареное мороженое – десерт, который часто можно встретить в ресторанах. В классическом рецепте очень холодные шарики сливочного мороженого покрывают панировкой и обжаривают в раскаленном масле.

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Существуют противоречивые версии происхождения десерта. Некоторые утверждают, что жареное мороженое впервые подали во время Чикагской всемирной ярмарки 1893 года. Другие говорят, что оно было запатентировано в 1894 году филадельфийской компанией. Существует также версия, что десерт стали готовить в японских ресторанах по принципу темпуры, начиная с 1960-х годов.

В 1970-х годах в США жареное мороженое ассоциировались с азиатской кухней, часто появляясь в обзорах китайских, японских и полинезийских ресторанов в газете "Нью-Йорк Таймс". Такой десерт можно встретить и в мексиканской кухне. Так, национальная сеть Chi-Chi объявила жареное мороженое с лепешками и корицей в качестве своего "фирменного десерта" в начале 1980-х годов.

Жареное мороженое во фритюре Фото: Depositphotos

Мы предлагаем вам приготовить упрощенный вариант жареного мороженого. Для этого вам нужно будет измельчить кукурузные хлопья, поджарить их на сковороде вместе с маслом и корицей, а затем обвалять в этой смеси шарики мороженого. Вы можете заменить часть панировки кокосовой стружкой или молотыми орехами.

Жареное мороженое: простой рецепт

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

165 г кукурузных хлопьев

1/2 стакана соленого сливочного масла

2 1/4 ч.л. молотой корицы

Около 900 г сливочного мороженого

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Способ приготовления:

Насыпьте кукурузные хлопья в пакет, удалите из него лишний воздух и завяжите. Измельчите с помощью скалки на маленькие кусочки. Обжарьте кукурузные хлопья в масле: растопите сливочное масло в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте измельченные кукурузные хлопья и корицу, слегка увеличьте огонь. Готовьте смесь, постоянно помешивая, до золотисто-коричневого цвета и появления аромата, около 2 минут. Снимите с огня, пересыпьте смесь в неглубокую посуду и дайте ей остыть. Достаньте из холодильника мороженое и сформируйте из него шарики с помощью специальной ложки или просто чистыми руками (можно надеть целлофановые перчатки). Обваляйте мороженое в смеси кукурузных хлопьев, слегка прижимая. Отправьте жареное мороженое в морозильную камеру на 10-15 минут и подавайте вместе с медом, карамельным или шоколадным сиропом, взбитыми сливками или коктейльными вишнями.

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