Как приготовить жареную форель с зеленым салатом
Оригинальный рецепт красной рыбы
Жареная форель, замаринованная в лаймовом соке – сытное, простое и очень вкусное блюдо. Рыба получается сочной, ароматной и хорошо сочетается с различными гарнирами.
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Мы рекомендуем подать форель вместе с зеленым салатом из мангольда, красного лука и цитрусовых.
Форель с зеленым салатом
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 97 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 стейка форели
- Сок половины лайма
- Смесь перцев, соль
- Оливковое масло
Для салата:
- 200 г листьев мангольда
- Половина лайма
- 1 красная луковица
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- Сок половины лайма
- 1/2 ч.л. жидкого меда
- Молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут.
- Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками.
- Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить.
- Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны.
- Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.
Почему нужно включить рыбу в свой рацион
Рыба – один из лучших источников жирных кислот омега-3, которые имеют свойство улучшать зрение и общее здоровье глаз. Эти вещества также способны снизить уровень воспаления и защитить сердце от хронических болезней.
Омега-3 помогают наладить метаболизм и снизить уровень "плохого" холестерина в крови, который связан с развитием атеросклероза.
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