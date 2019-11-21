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Как приготовить жареную форель с зеленым салатом

Оригинальный рецепт красной рыбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:05
Форель с зеленым салатом
Форель с зеленым салатом
Фото: Depositphotos

Жареная форель, замаринованная в лаймовом соке – сытное, простое и очень вкусное блюдо. Рыба получается сочной, ароматной и хорошо сочетается с различными гарнирами.

Смотрите видео, почему украинцы едят мало рыбы:

Мы рекомендуем подать форель вместе с зеленым салатом из мангольда, красного лука и цитрусовых.

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Форель с зеленым салатом

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 стейка форели
  • Сок половины лайма
  • Смесь перцев, соль
  • Оливковое масло

Для салата:

  • 200 г листьев мангольда
  • Половина лайма
  • 1 красная луковица
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса
  • Сок половины лайма
  • 1/2 ч.л. жидкого меда
  • Молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут.
  2. Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками.
  3. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить.
  4. Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны.
  5. Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.

Почему нужно включить рыбу в свой рацион

Рыба – один из лучших источников жирных кислот омега-3, которые имеют свойство улучшать зрение и общее здоровье глаз. Эти вещества также способны снизить уровень воспаления и защитить сердце от хронических болезней.

Омега-3 помогают наладить метаболизм и снизить уровень "плохого" холестерина в крови, который связан с развитием атеросклероза.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шашлычки из лосося, креветок и овощей. "Сегодня" также делились рецептом крем-супа из лосося.

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Источник: Сегодня
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