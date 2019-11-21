Как приготовить жареную форель с зеленым салатом

Оригинальный рецепт красной рыбы

Форель с зеленым салатом Фото: Depositphotos

Жареная форель, замаринованная в лаймовом соке – сытное, простое и очень вкусное блюдо. Рыба получается сочной, ароматной и хорошо сочетается с различными гарнирами.

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Мы рекомендуем подать форель вместе с зеленым салатом из мангольда, красного лука и цитрусовых.

Форель с зеленым салатом

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 стейка форели

Сок половины лайма

Смесь перцев, соль

Оливковое масло

Для салата:

200 г листьев мангольда

Половина лайма

1 красная луковица

2 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. бальзамического уксуса

Сок половины лайма

1/2 ч.л. жидкого меда

Молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут. Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить. Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны. Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.

Почему нужно включить рыбу в свой рацион

Рыба – один из лучших источников жирных кислот омега-3, которые имеют свойство улучшать зрение и общее здоровье глаз. Эти вещества также способны снизить уровень воспаления и защитить сердце от хронических болезней.

Омега-3 помогают наладить метаболизм и снизить уровень "плохого" холестерина в крови, который связан с развитием атеросклероза.

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