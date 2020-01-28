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Как приготовить жаркое из индейки с овощами на сковороде

Рецепт тушеного филе индейки с овощами и сметаной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:49
Тушеная индейка с овощами
Тушеная индейка с овощами
Фото: Depositphotos

Приготовление тушеной индейки с овощами займет не более 45 минут. Готовить блюдо удобнее всего в глубокой сковороде или сотейнике.

Смотрите видео, как сделать оладьи с индейкой:

Мясо индейки содержит небольшое количество жира. Поэтому птицу, тушенную с овощным гарниром, можно включать в рацион даже при соблюдении диеты.

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Тушеная индейка с овощами

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 92 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки
  • 3 помидора
  • 200 г цветной капусты
  • 200 г баклажанов
  • 100 г болгарского перца
  • 1 головка репчатого лука
  • 5 ст. ложек сметаны
  • 1 ст. ложка пшеничной муки
  • Соль, черный молотый перец
  • Специи
  • Свежая зелень петрушки или укропа

Способ приготовления:

  1. Филе индейки нарезать небольшими порционными кусочками. Добавить столовую ложку сметаны и специи, перемешать. Оставить на 15-20 минут.
  2. Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками. Цветную капусту разобрать на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке довести воду до кипения и отварить цветную капусту в течение двух минут. Затем соцветия откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпать мукой и перемешать.
  3. Баклажаны очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец разрезать пополам и вынуть семена. Нарезать соломкой.
  4. Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко нашинковать полукольцами. На средний огонь поставить сотейник и разогреть в нем несколько столовых ложек растительного масла.
  5. В масле обжарить шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавить филе индейки и продолжать жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой.
  6. Добавить помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, добавить болгарский перец.
  7. Готовить в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник положить оставшуюся сметану.
  8. Блюдо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить специи и приправы.
  9. Когда соус закипит, уменьшить нагрев до минимума и закрыть сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны.
  10. Готовое блюдо выложить в порционные тарелки и украсить свежим измельченным укропом или петрушкой.

Полезный совет

Необязательно тушить индейку именно с этими овощами. Ее мясо прекрасно сочетается с белокочанной капустой, картофелем, морковью, спаржей, кабачками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки с помидорами и сыром. "Сегодня" также писали, как сделать рулет из индейки с черносливом.

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Источник: domashniy.ru
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