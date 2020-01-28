Как приготовить жаркое из индейки с овощами на сковороде

Рецепт тушеного филе индейки с овощами и сметаной

Тушеная индейка с овощами Фото: Depositphotos

Приготовление тушеной индейки с овощами займет не более 45 минут. Готовить блюдо удобнее всего в глубокой сковороде или сотейнике.

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Мясо индейки содержит небольшое количество жира. Поэтому птицу, тушенную с овощным гарниром, можно включать в рацион даже при соблюдении диеты.

Тушеная индейка с овощами

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

92 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г филе индейки

3 помидора

200 г цветной капусты

200 г баклажанов

100 г болгарского перца

1 головка репчатого лука

5 ст. ложек сметаны

1 ст. ложка пшеничной муки

Соль, черный молотый перец

Специи

Свежая зелень петрушки или укропа

Способ приготовления:

Филе индейки нарезать небольшими порционными кусочками. Добавить столовую ложку сметаны и специи, перемешать. Оставить на 15-20 минут. Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками. Цветную капусту разобрать на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке довести воду до кипения и отварить цветную капусту в течение двух минут. Затем соцветия откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпать мукой и перемешать. Баклажаны очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец разрезать пополам и вынуть семена. Нарезать соломкой. Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко нашинковать полукольцами. На средний огонь поставить сотейник и разогреть в нем несколько столовых ложек растительного масла. В масле обжарить шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавить филе индейки и продолжать жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой. Добавить помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, добавить болгарский перец. Готовить в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник положить оставшуюся сметану. Блюдо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить специи и приправы. Когда соус закипит, уменьшить нагрев до минимума и закрыть сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны. Готовое блюдо выложить в порционные тарелки и украсить свежим измельченным укропом или петрушкой.

Полезный совет

Необязательно тушить индейку именно с этими овощами. Ее мясо прекрасно сочетается с белокочанной капустой, картофелем, морковью, спаржей, кабачками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки с помидорами и сыром. "Сегодня" также писали, как сделать рулет из индейки с черносливом.

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