Как приготовить жаркое из индейки с овощами на сковороде
Рецепт тушеного филе индейки с овощами и сметаной
Приготовление тушеной индейки с овощами займет не более 45 минут. Готовить блюдо удобнее всего в глубокой сковороде или сотейнике.
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Мясо индейки содержит небольшое количество жира. Поэтому птицу, тушенную с овощным гарниром, можно включать в рацион даже при соблюдении диеты.
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Тушеная индейка с овощами
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 92 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- 3 помидора
- 200 г цветной капусты
- 200 г баклажанов
- 100 г болгарского перца
- 1 головка репчатого лука
- 5 ст. ложек сметаны
- 1 ст. ложка пшеничной муки
- Соль, черный молотый перец
- Специи
- Свежая зелень петрушки или укропа
Способ приготовления:
- Филе индейки нарезать небольшими порционными кусочками. Добавить столовую ложку сметаны и специи, перемешать. Оставить на 15-20 минут.
- Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками. Цветную капусту разобрать на отдельные соцветия. В небольшой кастрюльке довести воду до кипения и отварить цветную капусту в течение двух минут. Затем соцветия откинуть на дуршлаг, чтобы полностью стекла вода. Немного остывшие соцветия посыпать мукой и перемешать.
- Баклажаны очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Болгарский перец разрезать пополам и вынуть семена. Нарезать соломкой.
- Репчатый лук, очищенный от шелухи, тонко нашинковать полукольцами. На средний огонь поставить сотейник и разогреть в нем несколько столовых ложек растительного масла.
- В масле обжарить шинкованный лук до получения золотистого оттенка. К луку добавить филе индейки и продолжать жарить, пока мясо не покроется румяной корочкой.
- Добавить помидоры и цветную капусту. Как только овощи обжарятся, добавить болгарский перец.
- Готовить в течение 5-7 минут, периодически перемешивая ингредиенты. В сотейник положить оставшуюся сметану.
- Блюдо посолить и поперчить по вкусу, а также добавить специи и приправы.
- Когда соус закипит, уменьшить нагрев до минимума и закрыть сотейник крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Если соус испаряется слишком быстро, можно добавить немного воды или жидкой сметаны.
- Готовое блюдо выложить в порционные тарелки и украсить свежим измельченным укропом или петрушкой.
Полезный совет
Необязательно тушить индейку именно с этими овощами. Ее мясо прекрасно сочетается с белокочанной капустой, картофелем, морковью, спаржей, кабачками.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки с помидорами и сыром. "Сегодня" также писали, как сделать рулет из индейки с черносливом.
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