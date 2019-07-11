Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить желе из пакетика: пошаговая инструкция

Желе из пакетика имеет свои секреты приготовления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
В желе из пакетика можно добавлять фрукты
В желе из пакетика можно добавлять фрукты
Фото: Depositphotos

Желе – это быстрый и вкусный десерт. Вы можете использовать порошкообразное желе из пакетиков или приготовить его самостоятельно из желатина.

Смотрите видео, как приготовить вкусный десерт от турецкого шеф-повара:

Желе полезно само по себе, но десерт станет еще здоровее, если добавить в него свежие фрукты. Десерт также можно украсить взбитыми сливками или тертым шоколадом.

Как выбрать желе в пакетиках

В первую очередь убедитесь, нет ли в составе продукта запрещенных добавок – особенно вредны канцерогенные Е216 и Е217, которые раньше не считались опасными и использовались для желирования продуктов. Главный показатель качественного желе из пакетика – скорость растворения: чем она выше, тем качество продукта лучше. 

Желе из пакетиков можно комбинировать со сметанным
Желе из пакетиков можно комбинировать со сметанным
Фото: Depositphotos

Если порошок растворяется быстро, значит, при производстве использовали хороший желатин (это, кстати, самый дорогой компонент в пакетированных желе-полуфабрикатах). Если же при растворении желатин липнет к емкости и ложке, его приходится долго размешивать, значит, производитель экономит на желатине или использует некачественные компоненты. Такое желе обычно и застывает хуже.

Как приготовить желе из пакетика

Содержимое пакетика весом 90 г нужно добавить в 400 мл горячей кипяченой воды, тщательно размешать, разлить в формы, остудить и поставить в холодильник до полного застывания. Если вы хотите приготовить густое и плотное желе, просто возьмите меньше воды.

Читайте также
Как приготовить желе из компота

Что касается времени, то идеальный вариант – поставить десерт на ночь в холодильник. Хотя обычно хватает 4-6 часов в прохладном месте. И учтите, что желе легко поглощает запахи, потому не стоит ставить его в холодильник, где много сильно пахнущих продуктов.

Кроме того, желательно на время застывания накрыть емкость плотной крышкой. Желе может храниться в холодильнике до 5 дней, но лучше не откладывать подачу – вкус желе со временем становится слабее.

Как сделать желе слоями

Желе слоями обычно делают разноцветным
Желе слоями обычно делают разноцветным
Фото: Depositphotos

Приготовьте один вид желе и налейте его в креманки слоем около 1 см. Поставьте креманки застывать в холодильник на 15-20 минут (или даже дольше). Следующий слой желе можно наливать только тогда, когда полностью застынет предыдущий. Удобнее заливать креманки уже в холодильнике, чтобы слои не перемешивались между собой, когда вы будете переносить формочки.

Калорийность желе из пакетика

Желе – достаточно калорийный десерт (почти 400 ккал на 100 г сухого продукта). Так что есть его без последствий для фигуры можно только в том случае, если вы ведете активный образ жизни.

Чем полезно желе для здоровья

Желе особенно хорошо для тех, у кого есть проблемы с суставами. Ведь желатин – это на 85% белковый продукт. Он содержит коллаген, который хорошо усваивается и укрепляет больные суставы. Конечно, это не панацея, но неплохая профилактика и поддержка хрящевой системы.

Здоровое питание подразумевает минимальную промышленную обработку продуктов, поэтому самое лучшее для здоровья и фигуры желе – приготовленное дома из натуральных ингредиентов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливочное желе с клубникой. Мы также писали, как приготовить чизкейк с ягодами и желе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить брауни с малиной: пошаговый рецепт Тирамису: классический рецепт десерта с маскарпоне Салат Вальдорф с курицей: классический рецепт приготовления Как приготовить кабачковые оладьи на кефире: пошаговый рецепт
желе рецепт свойства продуктов желатин
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
7 симптомов, которые могут указывать на рак
7 симптомов, которые могут указывать на рак
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Сегодня, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:23Шоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

Вчера, 19:02Fun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

Вчера, 07:27Техно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

9 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

9 июляFun

9 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 июляFun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

9 июляШоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

9 июляFun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

9 июляWellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

9 июляТехно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

Новости партнеров

Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?
Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой спутницей
Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой спутницей
5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят
Користь і шкода сонячних променів
Користь і шкода сонячних променів
Пугачева испугала фанатов странным фото дочери
Пугачева испугала фанатов странным фото дочери
Банановый пирог: рецепт восхитительного десерта
Банановый пирог: рецепт восхитительного десерта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь