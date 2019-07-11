Как приготовить желе из пакетика: пошаговая инструкция
Желе из пакетика имеет свои секреты приготовления
Желе – это быстрый и вкусный десерт. Вы можете использовать порошкообразное желе из пакетиков или приготовить его самостоятельно из желатина.
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Желе полезно само по себе, но десерт станет еще здоровее, если добавить в него свежие фрукты. Десерт также можно украсить взбитыми сливками или тертым шоколадом.
Как выбрать желе в пакетиках
В первую очередь убедитесь, нет ли в составе продукта запрещенных добавок – особенно вредны канцерогенные Е216 и Е217, которые раньше не считались опасными и использовались для желирования продуктов. Главный показатель качественного желе из пакетика – скорость растворения: чем она выше, тем качество продукта лучше.
Если порошок растворяется быстро, значит, при производстве использовали хороший желатин (это, кстати, самый дорогой компонент в пакетированных желе-полуфабрикатах). Если же при растворении желатин липнет к емкости и ложке, его приходится долго размешивать, значит, производитель экономит на желатине или использует некачественные компоненты. Такое желе обычно и застывает хуже.
Как приготовить желе из пакетика
Содержимое пакетика весом 90 г нужно добавить в 400 мл горячей кипяченой воды, тщательно размешать, разлить в формы, остудить и поставить в холодильник до полного застывания. Если вы хотите приготовить густое и плотное желе, просто возьмите меньше воды.
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Что касается времени, то идеальный вариант – поставить десерт на ночь в холодильник. Хотя обычно хватает 4-6 часов в прохладном месте. И учтите, что желе легко поглощает запахи, потому не стоит ставить его в холодильник, где много сильно пахнущих продуктов.
Кроме того, желательно на время застывания накрыть емкость плотной крышкой. Желе может храниться в холодильнике до 5 дней, но лучше не откладывать подачу – вкус желе со временем становится слабее.
Как сделать желе слоями
Приготовьте один вид желе и налейте его в креманки слоем около 1 см. Поставьте креманки застывать в холодильник на 15-20 минут (или даже дольше). Следующий слой желе можно наливать только тогда, когда полностью застынет предыдущий. Удобнее заливать креманки уже в холодильнике, чтобы слои не перемешивались между собой, когда вы будете переносить формочки.
Калорийность желе из пакетика
Желе – достаточно калорийный десерт (почти 400 ккал на 100 г сухого продукта). Так что есть его без последствий для фигуры можно только в том случае, если вы ведете активный образ жизни.
Чем полезно желе для здоровья
Желе особенно хорошо для тех, у кого есть проблемы с суставами. Ведь желатин – это на 85% белковый продукт. Он содержит коллаген, который хорошо усваивается и укрепляет больные суставы. Конечно, это не панацея, но неплохая профилактика и поддержка хрящевой системы.
Здоровое питание подразумевает минимальную промышленную обработку продуктов, поэтому самое лучшее для здоровья и фигуры желе – приготовленное дома из натуральных ингредиентов.
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