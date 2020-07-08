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Как приготовить желе из шампанского с малиной

Сегодня, 10:26

Рецепт алкогольного желе из шампанского с ягодами

Желе из шампанского с ягодами – легкий, по-настоящему летний десерт, который станет великолепным завершением праздничного ужина.

Самое важное в приготовлении желе – хорошо растворить желатин. Ну и конечно, выбрать сладкую малину и качественное шампанское.

Желе из шампанского с малиной

Желе из шампанского с малиной
Желе из шампанского с малиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 74 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 бутылка розового шампанского
  • 2 упаковки порошкового желатина
  • 2 ч. л. сахарной пудры
  • Малина

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Способ приготовления:

  1. Насыпать желатин в сотейник, залить небольшим количеством шампанского и оставить на 5 минут.
  2. Поставить сотейник на маленький огонь и нагреть, постоянно помешивая, до полного растворения. Не кипятить.
  3. Убрать с плиты, немного остудить и перелить в стакан с носиком.
  4. Перелить шампанское из бутылку в большую миску. Постоянно помешивая, влить желейную смесь.
  5. С помощью половника разлить по формам или бокалам, добавить обсыпанные сахарной пудрой ягоды и поставить в холодильник до полного застывания.
  6. Перед подачей украсить желе свежей малиной и листиками мяты.

Полезный совет

Вы можете добавить в горячее шампанское с желатином мед или сахар по вкусу.

Смотрите видео, как выбрать качественное шампанское:

Напомним, ранее мы делились рецептом желе с шампанским и клубникой от Лизы Глинской, а также рассказывали, как сделать арбузное желе.

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Источник: Сегодня
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