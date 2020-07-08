Как приготовить желе из шампанского с малиной

Рецепт алкогольного желе из шампанского с ягодами

Желе из шампанского с ягодами – легкий, по-настоящему летний десерт, который станет великолепным завершением праздничного ужина.

Самое важное в приготовлении желе – хорошо растворить желатин. Ну и конечно, выбрать сладкую малину и качественное шампанское.

⠀

Желе из шампанского с малиной

Желе из шампанского с малиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

74 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 бутылка розового шампанского

2 упаковки порошкового желатина

2 ч. л. сахарной пудры

Малина

Способ приготовления:

Насыпать желатин в сотейник, залить небольшим количеством шампанского и оставить на 5 минут. Поставить сотейник на маленький огонь и нагреть, постоянно помешивая, до полного растворения. Не кипятить. Убрать с плиты, немного остудить и перелить в стакан с носиком. Перелить шампанское из бутылку в большую миску. Постоянно помешивая, влить желейную смесь. С помощью половника разлить по формам или бокалам, добавить обсыпанные сахарной пудрой ягоды и поставить в холодильник до полного застывания. Перед подачей украсить желе свежей малиной и листиками мяты.

Полезный совет

Вы можете добавить в горячее шампанское с желатином мед или сахар по вкусу.

Смотрите видео, как выбрать качественное шампанское:

Напомним, ранее мы делились рецептом желе с шампанским и клубникой от Лизы Глинской, а также рассказывали, как сделать арбузное желе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться