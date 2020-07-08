Как приготовить желе из шампанского с малиной
Рецепт алкогольного желе из шампанского с ягодами
Желе из шампанского с ягодами – легкий, по-настоящему летний десерт, который станет великолепным завершением праздничного ужина.
Самое важное в приготовлении желе – хорошо растворить желатин. Ну и конечно, выбрать сладкую малину и качественное шампанское.
⠀
Желе из шампанского с малиной
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 74 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 бутылка розового шампанского
- 2 упаковки порошкового желатина
- 2 ч. л. сахарной пудры
- Малина
Способ приготовления:
- Насыпать желатин в сотейник, залить небольшим количеством шампанского и оставить на 5 минут.
- Поставить сотейник на маленький огонь и нагреть, постоянно помешивая, до полного растворения. Не кипятить.
- Убрать с плиты, немного остудить и перелить в стакан с носиком.
- Перелить шампанское из бутылку в большую миску. Постоянно помешивая, влить желейную смесь.
- С помощью половника разлить по формам или бокалам, добавить обсыпанные сахарной пудрой ягоды и поставить в холодильник до полного застывания.
- Перед подачей украсить желе свежей малиной и листиками мяты.
Полезный совет
Вы можете добавить в горячее шампанское с желатином мед или сахар по вкусу.
Смотрите видео, как выбрать качественное шампанское:
Напомним, ранее мы делились рецептом желе с шампанским и клубникой от Лизы Глинской, а также рассказывали, как сделать арбузное желе.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное