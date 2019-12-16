Как приготовить фруктовый мусс без сахара: пошаговый рецепт с видео

Рецепт диетического десерта из бананов и абрикосов

Сегодня мы будем готовить легкий и воздушный десерт, а называется он – абрикосовый мусс. Такое сладкое блюдо абсолютно безопасно для талии, главное – готовить его из правильных продуктов, чтобы не получить лишний калорий. Если в обычном фруктовом муссе около 500 ккал, то в десерте от кондитера Марины Иванченко – 275 ккал.

Читайте также: Шоколадный мусс из четырех ингредиентов от Гордона Рамзи

Абрикосовый мусс без сахара

Фруктовый мусс Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

275 ккал

Ингредиенты:

2 банана

100 г кураги

60 г яичного белка

100 г эритрола

Способ приготовления:

Для начала сделайте пюре из бананов и кураги в блендере. Взбейте белки со щепоткой соли. Смешайте фруктовое пюре и взбитые белки. Красиво выложите его в креманки с помощью кондитерского мешка. Декорируйте мусс физалисом, цедрой лимона и мятой.

Что такое эритрол

Эритрол – это заменитель сахара, который не содержит калорий. Приобрести его можно в кондитерских магазинах или отделах диетического питания в супермаркетах.

Напомним, ранее мы делились рецептом кофейно-орехового мусса. "Сегодня" также писали, как сделать клубничное суфле.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.