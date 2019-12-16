Как приготовить фруктовый мусс без сахара: пошаговый рецепт с видео
Рецепт диетического десерта из бананов и абрикосов
Сегодня мы будем готовить легкий и воздушный десерт, а называется он – абрикосовый мусс. Такое сладкое блюдо абсолютно безопасно для талии, главное – готовить его из правильных продуктов, чтобы не получить лишний калорий. Если в обычном фруктовом муссе около 500 ккал, то в десерте от кондитера Марины Иванченко – 275 ккал.
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Абрикосовый мусс без сахара
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 275 ккал
Ингредиенты:
- 2 банана
- 100 г кураги
- 60 г яичного белка
- 100 г эритрола
Способ приготовления:
- Для начала сделайте пюре из бананов и кураги в блендере.
- Взбейте белки со щепоткой соли.
- Смешайте фруктовое пюре и взбитые белки.
- Красиво выложите его в креманки с помощью кондитерского мешка.
- Декорируйте мусс физалисом, цедрой лимона и мятой.
Что такое эритрол
Эритрол – это заменитель сахара, который не содержит калорий. Приобрести его можно в кондитерских магазинах или отделах диетического питания в супермаркетах.
Напомним, ранее мы делились рецептом кофейно-орехового мусса. "Сегодня" также писали, как сделать клубничное суфле.
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