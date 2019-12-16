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Как приготовить фруктовый мусс без сахара: пошаговый рецепт с видео

Рецепт диетического десерта из бананов и абрикосов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14

Сегодня мы будем готовить легкий и воздушный десерт, а называется он – абрикосовый мусс. Такое сладкое блюдо абсолютно безопасно для талии, главное – готовить его из правильных продуктов, чтобы не получить лишний калорий. Если в обычном фруктовом муссе около 500 ккал, то в десерте от кондитера Марины Иванченко – 275 ккал.

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Абрикосовый мусс без сахара

Фруктовый мусс
Фруктовый мусс
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 275 ккал

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • 100 г кураги
  • 60 г яичного белка
  • 100 г эритрола

Способ приготовления:

  1. Для начала сделайте пюре из бананов и кураги в блендере.
  2. Взбейте белки со щепоткой соли.
  3. Смешайте фруктовое пюре и взбитые белки.
  4. Красиво выложите его в креманки с помощью кондитерского мешка.
  5. Декорируйте мусс физалисом, цедрой лимона и мятой.

Что такое эритрол

Эритрол – это заменитель сахара, который не содержит калорий. Приобрести его можно в кондитерских магазинах или отделах диетического питания в супермаркетах.

Напомним, ранее мы делились рецептом кофейно-орехового мусса. "Сегодня" также писали, как сделать клубничное суфле.

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Источник: Сегодня
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